Met bevende stem leerde Irina mij een gedicht van Osip Mandelsjtam. Deze weken spookt het steeds weer door mijn hoofd

Door de ellende in Oekraïne moest ik sterk denken aan allerlei gebeurtenissen in het Moskou van oktober 1993. Ik woonde daar toen en kreeg af en toe Russische les, ergens in de binnenstad, van Irina, een goedhartige, immer zenuwachtige vrouw van een jaar of 40 die in een grote, uitgewoonde kamer volop melige koekjes verstrekte bij eindeloze sloten thee uit een elektrische samowar.

Op die bewuste oktoberdag trof ik Irina snikkend aan. ‘Er rijden tanks door de stad!’, riep ze. ‘Verschrikkelijk. Wat staat ons te wachten?’ Het wás zo. Er ontrolde zich een hevige politieke crisis met gruwelijke gevechten in de stad waarbij 2.000 doden vielen, maar het ergst was de onzekerheid: zou de prille democratie standhouden, of keerde Rusland terug naar wat we gemakshalve maar even ‘communistische tijden’ zullen noemen?

Met bevende stem leerde Irina mij die dag een gedicht van Osip Mandelsjtam. Het was een kort, simpel gedicht, bij uitstek geschikt voor beginners. Het luidde, min of meer letterlijk vertaald, zo:

‘Jij en ik zitten samen in de keuken/ Zoet ruikt de witte kerosine/ het scherpe mes, het ronde brood/ Pomp als je wilt de primus stevig op/ of verzamel anders wat stukjes touw/ Bind de reismand dicht vóór zonsopgang/ opdat we naar het station vertrekken/ waar niemand ons kan vinden.’

In het Russisch klinkt het mooier, de regels zijn trochëisch (PAdum, PAdum, PAdum, PAdum, zoals ‘Jantje zag eens pruimen hangen’) en ze rijmen, telkens twee aan twee, in zogeheten ‘mannelijk rijm’. Een knus versje, dacht ik, over twee verliefde mensen die gezellig een uitstapje plannen in de warme keuken, dus waarom leek Irina er zo door gegrepen? Die kerosine snapte ik ook niet, maar dat legde Irina uit: dat was de brandstof voor die primus (een klein kooktoestel dat je makkelijk mee op reis kunt nemen).

Ze had nog heel wat meer uit te leggen, want zonder voorkennis is dit inderdaad gewoon een versje, maar het wordt wat anders als je weet dat Mandelsjtam een groot deel van zijn leven op de vlucht is geweest voor het regime van Stalin. In 1938, op zijn 47ste, is hij omgekomen in een Siberisch kamp bij Vladivostok.

Het gedicht stamt uit 1931. Dat gezellig zitten in de keuken kwam opeens in een ander licht te staan. Die mensen zijn niet verliefd, maar op de vlucht. Of erger nog, ze zijn al zo vaak op de vlucht geweest dat ze er murw van zijn geworden en laconiek over doen, zo van, zullen we nog een boterham nemen in de warme keuken of zullen we onze koffers maar weer eens pakken voor een zoveelste vertrek naar God weet waar?

Als je dat eenmaal weet, krijgen veel woorden in het gedicht een onheilspellende betekenis. Dat scherpe mes, bijvoorbeeld, en die stukken touw. Niet voor niets maken sommige vertalers van dat ronde brood een ‘kogelrond’ brood, zoals hier Peter Zeeman: ‘In de keuken zitten wij stil neer/ Witte kerosine verspreidt een zoete geur/ Scherp het mes en kogelrond het brood… Draai wanneer je wilt de primus hoog/ Of bind anders met wat stukken touw/ Onze reismand dicht voor dag en dauw/ Om op weg te gaan naar een station/ Enkel vindbaar voor de ochtendzon.’

Na Irina’s les kende ik het gedicht van buiten. Het bleef in die stormachtige, onzekere oktoberdagen door mijn hoofd spoken, tussen het bukken voor kogels en het tellen van lijken door (ik werkte indertijd voor de Nederlandse radio). Nou ja, het liep goed af. Toen wel.

De laatste weken denk ik weer vaak aan dat gedicht. Het helpt niet, maar mooi is het wel. Je zou er bijna Russisch voor leren.