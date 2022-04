Met beheerste, maar steeds dwingendere dance krijgt Tinlicker het uitgelaten publiek mee ★★★★☆

Beeld Ben Houdijk

De Nederlandse dance blijft een snelle en dynamische cultuurtak: als je even niet oplet, of door een lockdown twee jaar niet naar een club kunt, mis je zomaar de opmars van een grote nieuwe act. Het Utrechtse duo Tinlicker, gevormd door Micha Heyboer en Jordi van Achthoven, bloeide op in de broedplaats Kytopia en bracht in 2019 een eerste album uit: This Is Not Our Universe. Dat bracht hen gelijk overzee, de muzikale house en bedachtzame techno van de twee viel vooral goed in het Verenigd Koninkrijk.

Tinlicker bracht vele coronamaanden door in de Utrechtse studio, en kwam eind februari met een mooi tweede album. In Another Lifetime is nog veelzijdiger dan de voorganger, ook dankzij een paar rake vocale samenwerkingen, en trekt vrijdagavond de grote Rondazaal van TivoliVredenburg vol. De heren kunnen zich zetten aan de zware klus de uitgelaten zaal, die nog moet wennen aan de net herwonnen uitgaansvrijheid, tot bedaren te brengen. Dat lukt aardig met de zeer rustig uitgeserveerde house van de nieuwe track Mesmerized, maar dreigt een beetje te verzanden bij de single Always Will: bij de mijmerende, zuchtende vocalen van de ingemixte Nathan Nicholson steekt toch weer die orkaan van geklets op, achter bij de bar.

Maar Tinlicker geeft niet op: de set wordt dwingender en de sfeer wordt langzaam ook wat donkerder: de track You Take My Hand bijvoorbeeld heeft een mooie, grimmige opbouw, van oplopende ritmische spanning en bijna trance-achtige, stotterende synths, die doen denken aan dansbare new wave van de jaren tachtig.

Tinlicker heeft hier een mooi genre te pakken, dat het de laatste tijd ijzersterk doet in de poppodia, inclusief fraai verzorgde lichtshow. Hun progressieve house zónder de obligate drops en climaxen maar mét aandacht voor melodie, sfeer en diepe ondertonen, is spannend genoeg om te bekijken op een podium maar minstens zo geschikt om even een paar uur aangenaam bij te dansen, alsof je in een verduisterde club staat.