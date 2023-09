Met bedrieglijk luchtige bravoure danst het aangrijpende ‘How to Save a Dead Friend’ door de tijd ★★★★☆

‘How To Save a Dead Friend’.

Toen Maroesja Syrojetsjkovskaja 16 werd, in 2005, geloofde ze dat haar laatste levensjaar was aangebroken. De ene vriend na de andere doodde zichzelf; suïcide leek haast vaste prik voor jonge, depressieve Moskovieten als zij. Met een bedrieglijk luchtige bravoure die ze de hele film zal volhouden, maar ook met de empathie van iemand die terugblikt op haar zware jonge jaren, vertelt Syrojetsjkovskaja in How to Save a Dead Friend hoe ze destijds haar lijf bewerkte met stanleymessen, punaises en, ‘bij gebrek aan beter’, kunstnagels.

Maar opeens was daar Kirill ‘Kimi’ Morjev, een jongen die haar redde door haar te begrijpen. Kimi had littekens op zijn polsen, kende alle nummers van Joy Division uit zijn hoofd, maakte haar aan het lachen en week nooit van haar zijde als ze een inzinking kreeg. ‘Kimi was perfect’, concludeert Syrojetsjkovskaja in de voice-over van haar meeslepende regiedebuut, terwijl fotoportretten van de jongen stralend oplichten en op de soundtrack een koor Hallelujah zingt.

How to Save a Dead Friend is dan amper begonnen, en toch voelt het al aan alsof de film, met Syrojetsjkovskaja’s hervonden levensgeluk, ook zelf zijn happy end heeft bereikt. Maar de documentaire gaat niet over haar, of in ieder geval niet over haar alleen, maar over die ene mooie man die zelf niet tegen het bestaan bleek opgewassen. Al in de openingsscène wordt hij begraven, elf jaar nadat hij en Syrojetsjkovskaja elkaar hadden ontmoet. Elf jaren die in How to Save a Dead Friend buitengewoon aangrijpend tot leven komen.

Dat is te danken aan de discipline waarmee Syrojetsjkovskaja in die periode de camera hanteerde (en soms aan Morjev doorgaf), zowel thuis als op straat, zowel bij undergroundfeestjes als tijdens demonstraties, zowel in de romantische roes als in de hel van het psychiatrisch ziekenhuis. Ook de krachtige, zinnelijke montage maakt veel indruk. Hoe de film door de tijd danst, marcheert en zwoegt, steeds weer glijdend langs de kille flatwijken waar Morjev opgroeide. Hoe deze ene diepe liefde en vriendschap vloeiend wordt ingebed in het grote geheel.

Een leidmotief zijn Poetins nieuwjaarsspeeches: loze woorden over vrijheid en gemeenschapszin, die akelig afsteken tegen de repressieve realiteit waarin jongeren als Morjev en Syrojetsjkovskaja dreigen te bezwijken. Toch versmalt hun uiterst persoonlijke verhaal nooit tot symbool voor de zelfdestructie van hun land. Wanneer Syrojetsjkovskaja vertelt dat Morjev een junkie werd, vlak voordat het nieuwjaarsvuurwerk losbarst, snijdt dat door je hart, net als zo veel andere scènes. En dat is niet omdat de twee een verloren generatie vertegenwoordigen, maar omdat je dan al lang pijnlijk verliefd op ze bent.