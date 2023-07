Met ‘Alchemy’ heerst Disclosure weer over de dansvloer, maar dit keer zonder grote gastoptredens ★★★★☆

Het was ze zelf waarschijnlijk ook opgevallen. Op de ep Never Enough uit 2021 klonk Disclosure als een herboren versie van het Britse danceduo, met vijf strakke dancetracks die misschien wel zo goed waren omdat ze geen grote gastzanger naar voren duwden. En die gastoptredens waren altijd het handelsmerk geweest van de broers Lawrence, vanaf de eerste doorbraakplaat Settle (met onder anderen Sam Smith) tot Caracal (met The Weeknd) en Energy (met Fatoumata Diawara). Prachtplaten, dat zeker. Maar Disclosure bouwde de tracks steeds op rond die hoofdrolspeler met dat ene, eigen geluid, en dat maakte de albums toch ook tot een verzameling losse dancehits.

Dat is anders op Alchemy. De bekende gaststemmen ontbreken hier en dat geeft een zekere bevrijding, al vanaf de aftrap Looking for Love. Wat een fijne en hartverwarmende clubknaller krijgen we hier te verwerken, met de kenmerkende bollende baslijnen en altijd zo goed gedoseerde beats, die perfect zijn versneden met zachte en door de vocoder getrokken vocalen. De stemmen doen hier heel anoniem hun werk, als aangever van korte slagzinnen die de dansvloer het juiste gevoel moeten geven: ‘You can feel it in your bones, so persistent.’

De eerste vijf tracks zijn steengoed en kunnen worden gerekend tot het beste werk van de broers in tien jaar. De tracks trekken een spoor door alle dancestijlen, van diepe house (Simply Won’t Do) tot benevelde drum-’n-bass (Higher Than Ever Before). Wat zijn de ratelende ritmen hier weer bloedmooi verknipt met de stonede stemmen en weer zo’n holle, bonkende baslijn. De broers Lawrence heersen nog altijd over de dansvloer, laten ze maar even horen.

Maar halverwege het album stappen ze van die troon. De laatste vijf tracks zijn experimenteler en veel minder dwingend. We Were in Love is nog steeds een fijn housenummer maar het komt en gaat, zonder duidelijk doel en zonder die haak die je nekvel grijpt. Alleen in de laatste minuten van de plaat gunt Disclosure ons nog een paar catchy, in dampende disco gedrenkt basloopjes, waarbij je weer juichend de dansvloer op wilt sprinten. Daardoor voelt Alchemy meer als een uitmuntende ep met een handvol bonustracks. Maar dat maakt deze nieuwe Disclosure niet minder onmisbaar.

