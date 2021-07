Meskina is duidelijk met veel meer plezier en betrokkenheid gemaakt dan menige Nederlandse romkom ★★★☆☆

Meskina

Wie heeft tegenwoordig nog een prins op een wit paard nodig? In de Marokkaans-Nederlandse familie van dertiger Leyla (Maryam Hassouni) weten ze het wel: zij natuurlijk, de enige jonge vrouw in het nest zonder man en kinderen. Een tijdje schijnt het uitstekend te gaan met Leyla, maar haar relatie met de aalgladde stermuzikant Abdelkarim (Olaf Ait Tami) blijkt toch een valse start.

Dus gaan Leyla’s naasten in de komedie Meskina (‘zieligerd’) over op actie. Haar ooit zelf uitgehuwelijkte moeder Najat (Rachida Iaallala) regelt de perfecte trouwkandidaat, in de vorm van de innemende Amin (Nasrdin Dchar). Vrijwel tegelijkertijd heeft Leyla een afspraakje met de minstens zo aantrekkelijke Vlaming Fabian (Vincent Banic): het resultaat van Leyla’s spannende onlinedateprofiel, dat werd aangemaakt door haar zus Amira, een rol van actrice en komiek Soundos el Ahmadi, die ook het verhaal voor Meskina bedacht.

Het gehannes met Leyla’s love interests veroorzaakt de nodige romantische én praktische complicaties, waardoor Leyla al helemaal niet meer weet wat ze zelf precies wil. In ieder geval vindt ze haar draai in de baan in de muziekindustrie, die ze via haar arrogante nicht Malika (Jouman Fattal) heeft gekregen. Gesteund door sidekick Rayan (Bilal Wahib) ontwikkelt ze zich hortend en stotend tot carrièrevrouw. Maar de liefde blijft voor problemen zorgen.

Meskina is het speelfilmdebuut van de Nederlands-Bosnische Daria Bukvic, artistiek leider van Toneelgroep Oostpool, die eerder onder meer de toneelproductie Melk & dadels (2018-2019) regisseerde, rond de levenservaringen van vier jonge Marokkaans-Nederlandse actrices. Een van hen, Fadua el Akchaoui, schreef samen met Ernst Gonlag het scenario van Meskina. De film gaat over de emancipatiestrijd van vrouwen als Leyla, maar ook over de ballast van tradities en sociale druk, over de worsteling tussen individu en familie, tussen imago en identiteit.

De film had wat dat betreft wel iets diepgravender mogen zijn. Zoals Leyla haar persoonlijke behoeften uit het oog verliest door haar agenda tussen Amin en Fabian te verdelen, zo blijft Meskina aan het oppervlak steken door de verplichte romkomnummertjes, van de compilatie van rampzalige dates en de race-naar-het-vliegveldscène tot Leyla’s alles aan elkaar breiende slotspeech.

Daar staat tegenover dat Meskina een fijn tempo heeft en duidelijk met veel meer plezier en betrokkenheid is gemaakt dan menige andere Nederlandse romkom. Bukvic verleidt haar cast ook tot prettig spel: hoofdrolspeler Maryam Hassouni geeft een vanzelfsprekend charisma aan haar personage en vormt leuke duo’s met vooral Dchar en de smakelijk schaamteloze El Ahmadi. En dat Meskina vaak voorspelbaar is, maakt het einde toch weer best verrassend.