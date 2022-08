Mes frères, et moi is een rauw-realistisch sprookje over hoe kunst je leven kan redden ★★★★☆

Mes frères, et moi

Het lijkt een smoesje om niet verder te hoeven schilderen aan het uitgestorven schoolgebouw. Maar eigenlijk gaat het veel dieper, in het geslaagde Franse coming-of-agedrama Mes frères, et moi: de 14-jarige Nour onderbreekt zijn zomerse taakstraf omdat hij daadwerkelijk wordt geraakt door de klanken die hem tegemoet stromen vanuit het muzieklokaal. Nours doodzieke, comateuze moeder hield toen ze nog bij bewustzijn was ontzettend van Italiaanse opera. Een aria als Una furtiva lagrima uit Donizetti’s L’elisir d’amore, mama’s favoriet, kan Nour letterlijk meezingen. Als hij maar de kans krijgt.

Mooi dus, dat Nour (Maël Rouin Berrandou) in het klasje van operazangeres Sarah (Judith Chemla) belandt. Sarah is naar Nours Zuid-Franse havenstadje afgereisd om tijdens de zomervakantie voor wat culturele educatie te zorgen. Ze ziet meteen iets in de ontwijkende, maar nieuwsgierige jongen, en stimuleert hem om mee te doen met haar lessen.

Het vrolijk ingerichte, helverlichte leslokaal wordt door de Franse cineast Yohan Manca als een heuse oase voorgesteld. Een plek om tot rust te komen, tegenover het afgeleefde, met troep volgepropte appartement waar Nour woont met zijn volwassen broers Abel (Dali Benssalah), Mo (Sofian Khammes) en Hedi (Moncef Farfar), en hun stervende moeder die aan de beademingsapparatuur ligt. Terwijl hij thuis constant wordt opgejaagd, kan Nour zich bij Sarah door de muziek laten meevoeren. Beetje bij beetje schudt ze zijn stem wakker, in scènes die volop steunen op de frisse chemie tussen Chemla en natuurtalent Rouin Berrandou.

Hoe kunst je leven kan redden, zo formuleerde Manca zelf het thema van zijn speelfilmdebuut, dat hij vrijelijk baseerde op het toneelstuk Pourquoi mes frères et moi on est parti... van Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. Je kunt het ook een film over het vinden en toe-eigenen van ademruimte noemen. Manca brengt de verstikkende relatie tussen de broers uitstekend over, en hoe noodzakelijk het voor Nour is om aan die dynamiek te ontsnappen. Tegelijkertijd voel je ook goed hoezeer hij, Abel en Mo – anders dan zwart schaap Hedi – ernaar verlangen om als gezin bij elkaar te blijven.

Manca geeft dit verhaal iets universeels en tijdloos, door bijvoorbeeld mobieltjes en sociale media buiten beeld te laten. Het camerawerk van Marco Graziaplena, uit de hand gedraaid in de verzadigde kleuren van 16mm filmmateriaal, snuift de zwoele zomerse sfeer van het nooit bij naam genoemde stadje helemaal op. Het eindresultaat is een meeslepend, rauw-realistisch sprookje dat zichzelf knap in toom houdt: zelden wordt de grens van het geloofwaardige overschreden, en toch mag je geloven dat voor Nour alles mogelijk is.