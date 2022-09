‘Menstruatie, een miskraam, een bevalling: als je die nooit toont in museum of theater, blijven ze taboe’

Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot in de eerste ruimte van hun expositie ‘Travelling without Moving’ in Tent Rotterdam. Beeld Sylvana Lansu

De eerste ruimte is een meisjeskamer in snoepkleuren. Je struikelt er over het pastelpaarse beddengoed, met opdruk van Belle of Winnie de Poeh. Op een ronddraaiend bed is een reusachtige puber in de weer met tarotkaarten. Onder haar paarse sluier ontwaar je nog net een blauwe pluk haar. Dit is ‘The Girl’, ook wel the maiden of de maagd, in het beeldende, feministische universum van kunstenaarsduo Boogaerdt/VanderSchoot.

Haar dromerige tienerdomein vormt het startpunt van Travelling without Moving, de eerste expositie van dit duo, in tentoonstellingsruimte Tent in Rotterdam. Ze verbeelden er een reis in de vorm van een levenscyclus, die verder voert naar ‘de moeder’ en ‘de oude vrouw’; naar geboorte, dood en wedergeboorte. Tegelijk is de tentoonstelling een onderzoek naar alternatieve verhalen en samenlevingsvormen. In Tent Rotterdam vragen Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot zich af: wat als het patriarchaat slechts een tijdelijke hype is?

Dit voorjaar dook Van der Schoot ‘als een monnik’ in boeken over het paleolithicum en oude beschavingen, vele tienduizenden jaren voor Christus. Ze ontdekte dat er zoiets bestaat als ‘feministische archeologie’. ‘De archeologie kwam in zwang in de 19de eeuw, in een door mannen gedomineerde samenleving. Dus het is niet zo gek dat veel archeologische vondsten werden bekeken met een mannelijke blik.’

Als voorbeeld noemt ze de Venus van Willendorf, het naakte, voluptueuze vrouwbeeldje dat aanvankelijk werd weggezet als ‘porno avant la lettre’. ‘Onderzoek laat zien dat zulke beeldjes – want er zijn er duizenden – waarschijnlijk deel uitmaakten van een godinnencultus, een religie gericht op het vereren van de vrouw, en alle facetten van de vrouwelijke levenscyclus. Er zijn zelfs tempels in de vorm van baarmoeders ontdekt.’

Boogaerdt en Van der Schoot houden zich in hun performances, zoals Antibodies (2020) en Fremdkörper (2021), al een tijdje bezig met de toekomst van de mens; met samenlevingsvormen die meer in harmonie zijn met de planeet en met elkaar. In Tent onderzoeken ze of hiervoor voorbeelden te vinden zijn in vergeten vrouwgerichte religies, die dichter bij de natuur stonden. Daarnaast lieten ze zich inspireren door de verschijningsvormen van de Mesopotamische vruchtbaarheidsgodin Inanna.

Knutselhoek

In de eerste zaal, het heiligdom van The Girl, drinken de twee kunstenaars koffie aan hun knutseltafel, een uitpuilend rommelaltaar, waar maskers, pruiken, kleipoppetjes, knuffels, panty’s, nepbloemen en veren in vrolijke chaos verspreid zijn rond een naaimachine.

De knutselhoek biedt goed zicht op hun werkwijze (ambachtelijk, associatief), materiaalkeuze (eclectisch) en smaak. En die van ontwerper Lotte Goos, want gedrieën zijn ze verantwoordelijk voor die inmiddels kenmerkende Boogaerdt/VanderSchoot-stijl: oeroud en futuristisch tegelijk, met veren, dierenhuiden en wol naast plastic, glitters en neon. Hintend naar oude mythen en beschavingen, maar net zo goed schatplichtig aan YouTube en TikTok. Synthetisch en tactiel tegelijk: zie de bungelende vleeskleurige pantykousen gevuld met smurfensnot – aanraken en kneden mag. De vormgeving in Tent is mysterieus en etherisch, maar ook lijfelijk en aards. Bij Boogaerdt/VanderSchoot tref je feministische theorie, vermengd met een vleugje vrouwelijke body horror.

Dat laatste was in Tent nog inzet van een discussie. Moest er bij die ene pop in de hoek, die zo te zien hevig uit haar kruis bloedt – met klodders, draden, klonten en al – niet een ‘trigger warning’ komen? Suzan Boogaerdt moet lachen. ‘Zulke beelden zaten ook al in onze voorstellingen, en die verwijzen naar heel natuurlijke processen van het vrouwenlichaam: menstruatie, een miskraam of een bevalling. Maar als je die nooit toont, in een museum of op toneel, dan blijven ze taboe.’

Aan het plafond, boven een enorme hoop klei, bungelt een vrouw, wier lichaam uitmondt in een kluwen armen, benen en andere lichaamsdelen. Beeld Sylvana Lansu

Godinnenbeedjes boetseren

Plastisch is ook de belendende zaal, waar aan het plafond een grote vrouw bungelt, wier lichaam uitmondt in een griezelige kluwen armen, benen en andere lichaamsdelen. Onder haar glanst goudbruin en vochtig een enorme hoop klei. Hier worden bezoekers uitgenodigd hun eigen godinnenbeeldjes te boetseren, wat ze op de opening, op vrijdag 16 september, in groten getale deden.

In andere ruimten kunnen bezoekers met een koptelefoon op een ‘visionaire reis’ maken of deelnemen aan een speciale slaapceremonie, zoals die ooit door vrouwelijke priesters werden geleid. Dit vloeit voort uit de voorstelling Fremdkörper, die Boogaerdt/Vanderschoot in 2021 maakte op het Holland Festival.

Hoe ervaren ze het verschil tussen voorstelling en expositie?

Boogaerdt: ‘Voor mij voelt het als een vorm van controleverlies, maar voor Bianca is het...’

Van der Schoot: ‘...vrijheid! Maar dat is natuurlijk ook heel spannend. We kunnen de ervaring van de bezoekers veel minder sturen.’

In het theater maken de twee eerder bewegende installaties dan plotgedreven producties. Niettemin, zegt Boogaerdt, is het belangrijkste verschil: tijd. Tijd en chronologie. Ze hebben er in Tent geen invloed op hoelang bezoekers zich in een ruimte of ervaring onderdompelen, en ook niet in welke volgorde ze dat doen. Van der Schoot: ‘In het theater is de volgorde van belang: je neemt de toeschouwers bij de hand en voert ze stap voor stap door het verhaal. Dat kan hier niet.’

In deze ‘grijze ruimte’, zoals zij het noemen – tussen de zwarte doos van het theater en de witte kubus van de museumzaal, moesten ze accepteren dat al hun beelden naast elkaar bestaan, en ze geen invloed hebben op de manier waarop die door de bezoeker worden ervaren. Boogaerdt: ‘Eerst wilden we dat nog veel meer sturen, met teksten, instructies en pijlen.’

Van der Schoot: ‘Maar dat hebben we losgelaten. We tonen de beelden op een manier die voor ons betekenisvol is, maar de bezoeker maakt daarmee nu zijn eigen verhaal.’

Travelling without Moving, door Boogaerdt/VanderSchoot.

T/m 13/11, Tent, Rotterdam.