Mensje van Keulen over haar persoonlijke klassiekers: ‘Meisjesboeken waren niet aan mij besteed. Stripboeken wel’

Mensje van Keulen: ‘Het geeft me zowat een schuldgevoel om sommige boeken die meer dan zomaar indruk hebben gemaakt, niet te noemen.’ Beeld Eva Roefs

1. Winnetou’s dood van Karl May

‘Oef! Sschi itkli takla hotli.’

Dit is Apachentaal voor: ‘Oef! Ik heb een paard.’

Na Karl May’s Winnetou − Het opperhoofd der Apachen moest en zou ik alle avonturen van het grote opperhoofd en zijn bloedbroeder Old Shatterhand lezen. Wat een droefenis was het dan ook toen ik met Kerstmis ziek lag, iets wat vaak met Kerst gebeurde, en het voorlaatste deel uit de Winnetou-reeks kreeg: Winnetou’s dood.

‘De andere delen waren uitverkocht’, zei mijn vader.

Vooruit dan maar. Dapper zijn. Lezen. Ik raakte ook wel nieuwsgierig naar hoe Winnetou zou sterven. Iedere bladzijde loerde het onheil, dan wel het ‘Suto-ntscho’ (het boze oog), maar pas op bladzijde 297 valt het edele opperhoofd neer. Hij vraagt Old Shatterhand om met de settlers het Ave Maria te zingen (als 10-jarige vond ik dat helemaal niet gek) en spreekt dan zijn laatste woorden: ‘Shar-lih, ik geloof aan de Heiland. Winnetou is een christen. Vaarwel!’

Tranen. En een huilbui toen ik las dat het opperhoofd rechtop werd begraven in vol ornaat, gezeten op zijn doodgeschoten paard.

De twee bloedbroeders zouden hun avonturen in het Wilde Westen niet zonder hun rijdieren hebben beleefd, maar dat paarden door kogels werden geraakt en woest bereden werden tot in de dood was het wrede, tegenovergestelde beeld van stripcowboy Lucky Luke, die op Jolly Jumper bij zonsondergang kalm ‘I’m a poor lonesome cowboy’ zingt.

Winnetou’s dood Beeld Claudie de Cleen

2. Alleen op de wereld van Hector Malot

De paarden. De dieren. Hun lot. Rudy Kousbroek merkte in een van zijn essays op dat alle kinderen Hector Malots Alleen op de wereld zouden moeten lezen. Ik zou het graag zien gebeuren en vraag me af wat de kinderen van kalverboeren en varkenshouders zouden vinden van de vondeling Rémy en zijn belevenissen. Wat zouden ze voelen als vrouw Barberin, die voor Rémy zorgt, uit armoede haar enige koe Roussette moet verkopen?

‘Alsof de arme Roussette begrepen had, wat er met haar gebeurde, wilde zij den stal niet verlaten en begon ze te loeien. – Ga achter haar en jaag haar op, zei de koopman, mij zijn zweep toestekende. – Neen, dat niet, zei vrouw Barberin en zij nam zelf de lijn en sprak het dier met zachte woorden toe, waarop het gewillig volgde. Buiten gekomen werd het achter den wagen gebonden en was het wel gedwongen het paard te volgen. Toen wij in huis teruggekeerd waren, hoorden wij het loeien nog langen tijd.’

Terwijl ik dit fragment las en optikte voelde ik verdorie de tranen alweer opkomen en moest ik uiteraard ook denken aan Joli-Coeur, het aandoenlijke aapje dat door Rémy in zijn generaalsuniformpje dood wordt gevonden. Ik weet niet of het boek me ‘gevormd’ heeft, aangezien ik als kind altijd al ongelukkig werd als ik een dood dier op straat zag liggen, een hond alleen zag lopen, een konijn in zijn eentje in een hok zag zitten, noem maar op. En ik hield weliswaar van sprookjes, hoe dramatischer hoe mooier (O, Het meisje met de zwavelstokjes, De kleine zeemeermin, De tinnen soldaat, De rode schoentjes), maar Perraults Roodkapje won het van dat van de gebroeders Grimm, omdat de wolf gelukkig niet wordt opengesneden en volgepropt met stenen.

Het geeft me zowat een schuldgevoel om sommige klassiekers en andere boeken die meer dan zomaar indruk hebben gemaakt, niet te noemen en me te moeten beperken tot een paar titels. Voordringers mogen dan de boeken en stripverhalen zijn die me in mijn jeugd met gemak meenamen in totaal andere levens. Zo had ik op een middag nadat ik uit school was gerend om snel verder te kunnen lezen in De duivelskop in het rotsgebergte niet eens gemerkt dat mijn moeder onderwijl had rondgeraasd met de stofzuiger, de radio hard had gezet, en de eetkamerstoelen op de tafel stonden.

Meisjesboeken waren niet erg aan me besteed. Ik kreeg een keer een boek waarvan de eerste zin luidde ‘Ik wil die bruine jas niet aan, ik wil het niet!’, waarna het kind alsnog zwicht en dat terwijl ik zelf een bruine jas had die ik verafschuwde en die goddank in de vuilnisbak kon nadat ik tegen een zojuist groen geverfde buitendeur had geleund. Wat ik wel koesterde, was Veertien uilen van Annie M.G. Schmidt, dat eveneens geschikt was voor jongens. Keer op keer kon ik de rijmende gedichten lezen, vooral het gedicht ‘De markiezin van Toerlatooi’, waarin een papegaai in de door eenieder bewonderde hoge haartooi van de markiezin pikt en er een baal hooi uitvalt. Ik bezit het boek uit 1952 nog. Aan de binnenkant van de kaft staat in stevige blokletters: Mennie. Fultonstraat 165. Den Haag. Breng het terug. S.V.P.

Beeld Claudie de Cleen

3. De onzichtbare man van H.G. Wells

Als mijn broer, zus of ik met koorts lagen, kregen we de eerste dag al een stripverhaal. Een groot voordeel was dat toen alleen de kwikthermometer bestond: met een paar tikken tegen je hand schoot het kwik van 36,8 naar 38,6 graden. ‘Kind toch, wat een koorts.’ Maar ook bij feest- en verjaardagen of ‘gewoon zomaar’ kwamen de strips en beeldverhalen in huis, omdat mijn vader ze zelf graag las. Tom Poes, Kuifje, Bulletje en Bonestaak (waarin de twee jongens soms – wat krijgen we nou – in hun blootje getekend stonden), Eric de Noorman, Suske en Wiske, Lucky Luke, een abonnement op Donald Duck en niet te vergeten de minipockets met de onverslaanbare detective Dick Bos.

Wat ik van mijn zakgeld kocht, waren de Illustrated Classics. Ik verslond De graaf van Monte Cristo, Ivanhoe, De drie musketiers, Moby Dick, Schateiland, enzovoorts. De classic die ik me vooral herinner is De onzichtbare man. Op het omslag zie je hem rennen met zijn aktentas. Hij heeft een keurige pantalon aan, een lange jas, draagt handschoenen, een sjaal, een hoed, en tussen die hoed en die sjaal is een leegte waarin een bril zweeft. De klassieker van H.G. Wells mocht dan in tekst een fiks ingekorte versie zijn, het was een geweldig griezelverhaal door de tekeningen waarop de aanwezigheid van de hoofdpersoon alleen te zien is wanneer hij een of meer kledingstukken draagt en zijn hoofd in verband is gewikkeld, de bril voor twee lugubere gaten.

Beeld Claudie de Cleen

4. Piet de Smeerpoets van Dr. Heinrich Hoffmann

Griezelen van genot deed ik al eerder. Dankzij een tante die het jappenkamp had overleefd en in de portiekwoning boven ons was komen wonen, kwam Piet de Smeerpoets van Dr. Heinrich Hoffmann in huis. Ik kon niet genoeg krijgen van de verhalende gedichten en de tekeningen die het lot dat de kinderen trof ook nog eens uitbeeldden. De ‘geschiedenissen’ waarschuwden je voor wat je als kind beslist niet mocht doen, en als je niet luisterde zwaaide er wat.

Zo worden bij de duimzuiger de duimen afgeknipt (op de tekening druppelt het uit een hand), vermagert Hein die zijn soep niet wil eten tot een paar dunne lijntjes en is hij op de vijfde dag dood, en worden de kinderen die Moriaantje uitlachen om zijn kleur door de Grote Nicolaas voor straf in een reusachtige pot inkt ondergedompeld, waarna ze zwarter zijn dan Moriaantje. De geschiedenis eindigt met: ‘Dus, lieve kind’ren/ Spot toch niet/ Als gij iets vreemds/ Aan and’ren ziet.’ Kom nu eens om zo’n bondig verhaal dat kinderen een wijze les leert én geestig is.

En ach, hoe schokkend is ‘De allerdroevigste Geschiedenis met de zwavelstokjens’. Paulientjen, een vrolijk, speels meisje, is alleen thuis. Ze ziet een doosje lucifers en strijkt er een aan. Haar twee katten miauwen haar toe dat het door vader en moeder verboden is, maar Paulientjen is zo bekoord door het vlammetje dat ze doorgaat met het gevaarlijke spelletje. Tot, zowaar, haar jurk in brand vliegt en vervolgens de rest: ‘Verbrand is ’t meisjen heelegaar/ Het arme kind! met huid en haar/ Ze is tot een hoopjen asch vergaan/ Waar nog haar’ schoentjens nevens staan.’

In een Duitse herdruk die ik vond heten de katten Minz en Maunz. Schreiend zitten ze naast het hoopje as: ‘Und ihre Tränen fliessen/ Wie’s Bachlein auf den Wiesen.’

Van Minz en Maunz naar The Black Cat in een verhalenbundel van Edgar Allan Poe die ik las toen ik 12 of 13 was. De krankzinnige verteller die de in onmin geraakte kat met een bijl te lijf wil gaan, daarbij de schedel van zijn vrouw klieft en haar lijk inmetselt. Als hij dagen later tijdens het bezoek van de politie overmoedig met zijn wandelstok op de keldermuur slaat, klinkt een helse kreet, waarna de muur wordt opengebroken en het lijk wordt ontdekt met op het hoofd de krijsende kat.

Zoiets angstaanjagends had ik nog nooit gelezen, en dat gold niet minder voor ‘Het verraderlijke hart’, ‘De put en de slinger’, ‘Het vat amontillado’ of ‘De ware toedracht in het geval Valdemar’, waarin de verteller de stervende monsieur Valdemar in een hypnotische trance brengt, na zeven maanden wekt en het lichaam onder zijn handen vergaat. Horror! De verhalen raakten aan de angst om dood te gaan en de angst om dierbaren te verliezen, waarbij ik dan voor me zag hoe ze in de modderige aarde in onze achtertuin half begraven lagen. Verhalen vol groteske fantasie, gekte, plastisch beschreven gruwel, doodsangst. Tegelijkertijd steken ze fenomenaal de draak met die doodsangst en dat is wat fictie vermag.

Bij de uitbraak van aids in de jaren tachtig en bij de corona-epidemie heb ik weleens gedacht aan Poe’s verhaal ‘The Masque of the Red Death’, waarin de rijken denken de epidemie van de rode dood te ontlopen door zich af te zonderen in een kasteel. Maar dan, bij een gemaskerd bal, dwaalt een ongenode gast rond…

Beeld Claudie de Cleen

5. Woeste hoogten van Emily Brontë

Lang leve Poe en lang leve zijn tijdgenoot Emily Brontë.

Eind jaren tachtig bezocht ik een vier eeuwen oud vampiergraf in Yorkshire en luisterde in de plaatselijke pub naar een vrouw die onderzoek had gedaan naar de achtergrond van Wuthering Heights. Ze vertelde over de slavenhandel in die contreien en ze was ervan overtuigd dat Heathcliff een zwarte weesjongen moest zijn geweest. Een paar dagen later belandde ik in Haworth, het op een heuvel gelegen dorp waar de Brontës hebben gewoond. In de pastorie lagen wat bezittingen in vitrines, zoals de kleine schoentjes van Charlotte, enkele van de miniatuurboekjes die de drie zusters schreven, de tekeningen van hun ongelukkige, aan drank ten onder gegane broer.

Tranen (niks aan te doen) toen ik de halsband zag van Keeper, Emily’s hond, die nog weken na haar dood voor de deur van haar kleine kamertje heeft gelegen. Weer thuis herlas ik het weergaloze Woeste hoogten en aansluitend een biografie waarin vermeld werd dat Emily, die meer van dieren dan mensen hield, een essay in het Frans had geschreven over de kat, een dier dat in die tijd op weinig mededogen kon rekenen. De Brontë Society was zo vriendelijk me een kopie te sturen van Le chat. In nog geen 250 woorden weet Emily de hypocrisie van de menselijke soort neer te zetten tegenover de schranderheid van de kat.

Gelijk had en heeft ze, zoals dat ook geldt voor J.M. Coetzees alter ego Elizabeth Costello en haar strijd tegen dierenleed. In De oude vrouw en de katten oppert ze het idee van een glazen abattoir, omdat we niet te zien krijgen hoe de dieren, na een leven in gevangenschap, gedood worden. Wat die massale, continue moordpartij betreft, denk ik vaker dan me lief is aan wat Tolstoj heeft opgemerkt: ‘Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn.’

Beeld Claudie de Cleen

6. In ongenade van J.M. Coetzee

Terug naar Coetzee, naar zijn roman In ongenade, en wel om de laatste pagina’s.

De in ongenade gevallen wetenschapper David Lurie helpt de vrouw van het dierenasiel, Bev Shaw, bij de Lösungen. Een voor een brengt hij de katten en honden de behandelkamer (‘hier wordt de ziel uit het lichaam gerukt’) binnen. Drieëntwintig zwarte plastic zakken staan er uiteindelijk bij de deur. Alleen de jonge, kreupele hond, die van muziek houdt en die Lurie zo genegen is, moet nog. Terwijl Lurie het dier als een lam naar binnen draagt, likt het zijn gezicht.

‘Ik dacht dat je hem nog een week wilde sparen’, zegt Bev Shaw. ‘Laat je hem gaan?’

‘Ja, ik laat hem gaan.’

Oef! Mijn kat bood troost, al vond hij dat ik beter Old Possum’s Book of Practical Cats of Bob de straatkat had kunnen lezen.

Beeld Claudie de Cleen