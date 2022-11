Mensen met interessante huizen zijn zelf niet per se interessant, blijkt uit ‘House for Sale’

Alsof je naast de verkeerde persoon terecht bent gekomen aan de bar, of tijdens een etentje naast die ene saaie kennis zit. Zo voelt het voornamelijk, kijken naar House for Sale, het nieuwe programma van Powned waarvan gisteren de tweede aflevering werd uitgezonden op NPO3. Je hoort een levensverhaal aan dat je gevoelsmatig al kent; om de zoveel tijd stel je een vraag, vooral uit beleefdheid. Heel af en toe denk je: nu wordt het interessant. Om dan weer te worden meegesleurd op een doodlopende weg richting voorspelbaarheid.

De opzet van House for Sale is simpel: de redactie gaat na wat voor opvallende huizen er te koop staan op Funda en stuurt daar een verslaggever op af. Persoonlijk associeer ik de huizensite vooral met stress en schaamteloze vraagprijzen die mij als aspirant-koper dagenlang moedeloos kunnen maken, maar anderen schijnen aan Fundakijken een verslavende hobby te hebben. Dat je inderdaad gekke dingen kunt tegenkomen, daarvan getuigt het programma. Tot nu toe passeerden al de revue: een huis in ridderstijl, één woning bestaande uit drie appartementen en een glazen garage – zodat de eigenaar altijd naar zijn Ferrari kan kijken.

Alleen: mensen met interessante huizen blijken zelf niet per se interessant. Een koppel met een seriemoordenaarachtig Pinteresthuis – stalen deuren, visgraatparket, nephaard – komt zelf evengoed uit een catalogus. Als de verslaggever opmerkt dat ze wel een heel ‘doorge­stylede’ woning hebben, zegt de man: ‘Dat is een mooi compliment.’ Als ze vraagt of ze het niet erg vinden dat ze helemaal niks unieks bezitten, niets eigens, antwoorden ze: ‘Nee.’

Achter de opvallende woonsituatie van tweeling Retta en Jolanda – in de drie-appartementenwoning – blijkt een gemeentelijke eis te zitten over indeling van het kavel. Als kapper Eddy, met een huis dat het midden houdt tussen dat van Gianni Versace en een woning uit Help, mijn man is klusser, wordt gevraagd waarom hij in godsnaam een paspop in zijn douche heeft, antwoordt hij: ‘Voor de gein.’

Hier en daar wordt het even interessant, als de vrouw van het Pinterestkoppel bijvoorbeeld opbiecht dat ze elke nacht om 1 uur het hele huis schoonmaakt, omdat ze toch maar vier uur hoeft te slapen. Of als Jolanda vertelt hoe ze sinds de dood van haar zoon alleen nog maar wil werken, ‘want in vakanties heb je zoveel tijd om te denken’. Maar wat programma’s als First Dates of Hello Goodbye wel lukt – vanuit een simpele, universele setting persoonlijke verhalen ontlokken – komt bij House for Sale niet helemaal van de grond.

Als ik naar Funda kijk, zie ik een oppervlakkige weergave van een landelijk probleem: te veel vraag en te weinig aanbod voor te veel geld; de woningcrisis in websitevorm. Ergens zie je bij House for Sale hetzelfde op persoonlijk niveau – het menselijke drama dat onvermijdelijk aan een huis gaat kleven, gereduceerd tot een programma dat vooral om voyeurisme draait.