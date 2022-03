‘Memoria gaat over de notie dat we hier tijdelijk zijn. Dat alles verbonden is, dat wij óók de bomen zijn’

Tilda Swinton in Memoria.

Op een gegeven moment waren ze er gewoon, de onverklaarbare knallen in het hoofd van Apichatpong Weerasethakul (51). Doffe oerdreunen, als een explosie in het binnenste van de aarde: whoemp. Maar iedere beschrijving, ook deze, doet de sonische ervaring tekort. ‘Het is alsof je iets probeert te communiceren wat on-communiceerbaar is’, zegt Thailands bekendste filmmaker die in 2016 werd bekroond met de Prins Claus prijs. ‘Want het ís geen echt geluid, het bestaat slechts in mijn hoofd. Je kunt het googlen: exploding head syndrome. Meer mensen hebben het. Meestal had ik het ’s ochtends, dan duurde het zo’n vijf à tien minuten per aanval. Het is niet zozeer pijnlijk, wel heel vreemd en frustrerend, omdat je het niet echt kunt uitleggen. Op een zeker moment zag ik er ook beelden bij: geometrische, meestal cirkelvormige en donkere vormen. Artsen zeiden: misschien is het stress. Maar of dat het was weet ik niet.’

En wat doe je dan, als cineast? Weerasethakul goot zijn aandoening in een film: Memoria, waarin de in Colombia wonende orchidee-specialist Jessica (Tilda Swinton) aan dezelfde kwaal lijdt. In de film zit een scène waarin deze Jessica de explosies met hulp van een geluidstechnicus tracht te reconstrueren. ‘Die scène reflecteert op mijn eigen frustratie, op de onmogelijkheid om je gevoelens helemaal voor de ander te verklaren. En ook om uit te leggen wát je wilt filmen. In die zin gaat Memoria over film op zich. Jessica ís cinema, zei ik tegen mijn producent. Die begreep dat niet, niemand begreep me. Behalve Tilda. Zij begreep het meteen.’

Wakker dromen

Tilda Swinton, steractrice en beschermvrouwe van de filmkunst, bekend om haar samenwerkingen met karakteristieke filmmakers als Derek Jarman (The Garden), Joanna Hogg (The Souvenir) en Luca Guadagnino (Io sono l’amore). Ze is groot fan van Weerasethakul, al sinds ze achttien jaar geleden Tropical Malady zag en kennismaakte met het wonderlijke oeuvre van de Thai. Hij won in 2010 in Cannes de Gouden Palm voor zijn bovennatuurlijke jungle-sprookje Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, toegekend door juryvoorzitter en geestverwant Tim Burton. ‘Oefeningen in wakker dromen’, schreef Volkskrant-recensent Kevin Toma over het werk van Weerasethakul. Films waarin de grens tussen mens, dier en vegetatie ook zomaar kan vervagen, en tijd een heel eigen tred kent.

De dag na de wereldpremière van Memoria in Cannes schuiven Weerasethakul – roepnaam Joe – en de Schotse actrice om de beurt aan voor een onderhoud met een klein groepje journalisten. Bij het afwisselen knuffelen ze elkaar. Ze lijken voor elkaar gemaakt, de rap sprekende actrice met de vlijmscherpe dictie en de wat verlegen en kleine filmmaker, die zijn overpeinzingen inluidt met een brommend hummen.

Tilda Swinton is de eerste steracteur met wie hij werkte. Waarom juist zij?

‘Hmm. Ik zie haar als een menselijk wezen, niet anders dan de andere acteurs met wie ik ooit werkte. Precies hetzelfde eigenlijk: er is geen speciale behandeling op de set. We beschermen haar uiteraard wel, maar niet in Hollywoodstijl. Het is eerder familiair, ook omdat Tilda iedereen met iedereen verbindt. Ze geeft graag feesten, laat ons dan allemaal samen dansen. Ze doorgrondt de dynamiek van het creatieve proces. Ook blijft ze tussen de opnamen niet in haar rol. Ik ken acteurs die dat nodig hebben, wat ook prima is. Maar zodra de camera uit is, wordt Tilda metéén weer Tilda. Dat is iets wonderlijks om te aanschouwen: hoezeer ze opgaat in de tegenwoordigheid van de film. Nadat ze aankwam in Bogotá sloeg ze haar armen voor me open. ‘Je kunt alles met de doen’, zei ze. ‘Kleed me maar.’ Vond ik een mooi gebaar. Tegelijk is ze heel betrokken. Tilda kan ook zomaar zeggen: o, deze knoop past niet bij het personage.’

In het puzzelachtige Memoria doolt Swintons Jessica, gehinderd door haar explosie-syndroom, door Colombia. Eerst in Bogotá, waar ze haar zieke zus bezoekt, later door de jungle, waar de realiteit zich lijkt te vermengen met een voorwereldse of tijdloze werkelijkheid.

Swinton doen opgaan in het straatbeeld van Bogotá, dat was een van de opdrachten die de filmmaker zich had gesteld voor zijn eerste niet-Thaise speelfilm. ‘Tilda vindt het moeilijk om haar haar te laten staan’, zegt Weerasethakul. ‘Ik was zeer geraakt door haar toewijding. In de maanden voorafgaand aan de opnamen bleef ze foto’s sturen: kijk, het is alweer een paar centimeter langer! Ik wilde dat ze tussen de voetgangers van de stad zou passen. Dressing down Tilda – een bijna onmogelijke opdracht.’ Aan de inzet van de actrice lag het niet: zij liet de schaar met rust en oefende Spaans voor haar rol. Maar met haar karakteristieke bleke gelaat bleef ze een opmerkelijke verschijning, zeker in Zuid-Amerika. Swinton, vrolijk: ‘Dáár valt níks aan te doen. Luister: ik val op, op de meeste plekken op aarde. Behalve in Schotland, daar zijn meer mensen met mijn huidskleur.’

Contact met de doden

Op de dag van het interview heeft de 61-jarige actrice weer een ander coupe: opgeschoren aan de zijkanten, fier rechtop op de kruin. Ze hult zich in een pyjama-achtig pak van parachutestof, met witte, gele en paarse vlakken. ‘We wilden al heel lang samenwerken, maar ik zag niet voor me hoe ik iets kon betekenen in het oeuvre van Joe, dat zozeer een expressie is van het Thaise landschap. Misschien dat ik een vreemdeling zou kunnen spelen. Toen we die mogelijkheid bespraken dachten we: een vreemdeling kun je overál zijn. We besloten voor een land te kiezen waar we allebei vreemdeling waren, zodat we hetzelfde zouden doormaken. Nadat hij het filmfestival van Cartagena had bezocht, een jaar of vijf geleden, belde Joe me op: het moet Colombia zijn.’

Colombia en Thailand, twee landen waar men er meer voor open staat als de doden en de levenden met elkaar in contact staan, in boeken, films of het gewone leven. Iets wat je ook zou kunnen beweren over Schotland, met al die spookkastelen. Swinton: ‘Juist, dus nu moedig ik Joe aan toch eens een film in Schotland te maken. Zijn begrip van het mystieke maakt hem een soort neef van mij. Ik herinner me de weerslag die de boeken van Gabriel Garcia Márquez op me hadden als tiener. Dat gevoel van grenzeloosheid, dat je kunt praten met je dode grootvader. Het is een cliché, enorm banaal, maar voor mij was met Joe werken écht als een droom. Zijn cinema leeft en ademt in een gebied dat me bekend voorkomt.’

Weerasethakul: ‘Het is ook een illusie om te spreken over de Chinese cinema, of de Thaise cinema. Alsof die cinema slechts bestaat uit de taal die erin wordt gesproken, of hoe de mensen zich kleden. Terwijl de omgang met verteltijd of montage in films veel bepalender is, het ambacht dat alle filmmakers met elkaar delen. Het hielp me als filmmaker om eens naar een andere plaats te gaan. Het stemt nederig: je moet accepteren dat je veel ook níet weet, op zo’n andere plek. En dat het helemaal niet erg is om veel niet te weten. Ik kon minder controle uitoefenen, moest vertrouwen op anderen. Dat maakte me kalmer.’ Memoria gaat over de notie dat we hier slechts tijdelijk zijn, zegt hij. ‘Dat alles verbonden is, dat wij óók de bomen zijn. Alleen op dit moment ben je in dit lichaam, maar dat zal weer veranderen. Je kunt dat reïncarnatie noemen, maar hoe je het noemt doet er eigenlijk niet toe. Waar het om gaat, is dat alle elementen steeds weer veranderen.’

De mystieke ontploffingen in zijn hoofd verdwenen uiteindelijk weer. ‘Ik weet niet precies wanneer, maar ik schat na zo’n twee jaar. Op een zeker moment realiseerde ik me: hee, het is weg.’ Ook kon Weerasethakul na een maandenlange periode van slapeloosheid plots weer goed slapen, tijdens (en na) de opnamen van Memoria.

Swinton, gedecideerd: ‘Dat verbaasde mij helemáál niets. Er zat iets in zijn hoofd, en hij probeerde het eruit te krijgen – dat is wat een filmmaker doet.’