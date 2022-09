Memetechno valt net als elk ander internetfenomeen uiteindelijk ten prooi aan geldbeluste volwassenen

Het had de premisse kunnen zijn van een zielig kinderboek: ‘Toen ik 8 jaar oud was, heeft mijn moeder mij achtergelaten in de Aldi.’ Dat kinderboek zou dan waarschijnlijk een logisch vertelperspectief hebben, een concreet thema en een begin en een eind. Als lezer zou je je precies kunnen voorstellen hoe die 8-jarige daar verweesd tussen de kreukelfrieten en dozen River Cola moest staan, zo invoelbaar zou het zijn beschreven. Misschien zou je het verhaal zelfs nog kunnen ontleden zoals je dat ooit op de middelbare school leerde: thematiek, perspectief, titelverklaring, motieven.

Het had allemaal zo overzichtelijk kunnen zijn, maar het is niet de premisse van een zielig kinderboek. Het is een tekst uit het nieuwe nummer Samen naar de Aldi van Vieze Asbak en Vaselinefanaat, twee producers die tot de onnavolgbare muziekstroming memetechno behoren. Dat is althans de term die 3voor12-journalist Timo Pisart bedacht voor de muziek van anonieme jonge producers als Dikke Baap, Natte Visstick, Gladde Paling en Opgekonkert, maar ook benamingen als wanker techno, troeprave en troll ’n bass komen voorbij, en zelfs voor TikTok-techno valt iets te zeggen.

Beeld Vieze Asbak Collective & Potje Zalf

Thematiek, perspectief, titelverklaring en motieven? Geen beginnen aan. Memetechno is chaotisch en willekeurig, een samenraapsel van harde muziekstromingen en obscure internetcultuur. De grap is dat het gros van de mensen de grap niet begrijpt. Het is dan ook een ondankbaar taakje om de charme uit te leggen aan een lezerspubliek dat bij de woorden ‘gladde paling’ allereerst denkt aan het zorgwekkende palingbestand en daarna aan Sywert van Lienden. Toch moet het gebeuren, want nummers als Visstick Gooi Die Kanker Kick en Ik Trip ’m werden in korte tijd miljoenen keren gestreamd, en memetechno verovert plekjes in de Spotify Top 50.

Dan maar aan de hand van wat voorbeelden. ‘Dat is een lekkere kankerboterham, of niet?’, klinkt het in Lekkere boterham van Vieze Asbak en Natte Visstick. In Vissticks nieuwe track Samson en Ket hoor je het bekende Vlaamse man-hondduo huiselijk over ketamine praten. Als profielfoto gebruiken de producers bijvoorbeeld een portret van Shakespeare met een joint in zijn mond, en als artwork een winkelkarretje vol sigaretten. Uit de bio van Gladde Paling: ‘Gladde paling is een paling en hij is ook glad.’ Het kan alles en het kan niets betekenen.

Maar wát het ook betekent, elk organisch gegroeid internetfenomeen valt op een zeker moment ten prooi aan volwassenen die er een financieel slaatje uit proberen te slaan – neem al die grote bedrijven met hun geforceerd aandoende challenges op TikTok (‘Tag ons!’).

Ook memetechno blijft dat lot niet bespaard. Via 3voor12 lekte deze week een mail uit van de grote muziekpublisher Cloud 9 met een bijzondere opdracht voor zijn producers. Het bedrijf had gesignaleerd ‘dat er de afgelopen tijd een trend gaande is in de Nederlandse streaming en TikTok-charts’ en wilde wel een graantje meepikken. Er werden ook vast wat artiestennamen geopperd: Natte Vloei, Lange Tuinslang, Zoute Drop, Gele Rakker en, nomen est omen, Muntenharker.

Hadden ze even gerekend buiten Natte Visstick en consorten, die zich direct verenigden onder de naam Pestcore Collectief om hun geesteskind te beschermen tegen epigonen. In de reacties onder hun statement doemde meteen een perfecte naam op voor een nieuw nummer: wack-ass mannen in pak.