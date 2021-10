Melomaniac (12+) is een feestje ★★★★☆

Melomaniac door Maas theater en dans en Rotterdam Philharmonisch Orkest Beeld Guido Bosua

Een box hier, schouderklop daar: dansers en musici wandelen als vrienden het podium op, alsof ze zelf ook toe zijn aan een avondje uit. En een feestje wordt het tijdens Melomaniac (12+), de nieuwe samenwerking van Maas theater en dans en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met deze opvolger van RPhO meets Maas (2014) neemt regisseur Jolanda Spoel afscheid van Rotterdam om het Bijlmer Parktheater te leiden. Weer lukt het haar breakers en musici tot een hechte groep te smeden, terwijl niemand iets geforceerds doet.

De vijf ontwapenende dansers nemen als eerst het publiek voor zich in met plagerijtjes over coronakilo’s en groepshiërarchie, wervelende spins, doordraaiende salto’s en illustraties over wat een battle is. De zeven orkestmusici zetten op hun beurt composities in van Antonio Vivaldi, Johann Paul Von Westhoff of Philip Glass. De slagwerker vertelt dat hij al roffelde in moeders buik, niet om voetballer te worden. Toen de triangel in een orkest hem te mager was, nam hij de marimba erbij. Vervolgens gaat hij een wedstrijdje percussie aan met een danser die voor dj speelt.

Zo vertellen meer leden een persoonlijke anekdote. Over hoe ze door de harmonie of fanfare voor een instrument vielen. Wat het aan familieconflicten heeft gekost om breaker te worden of hoe het voelt je kruisband te scheuren tijdens een WK-finale van het grootste hiphopevenement ter wereld, Juste Debout in Parijs. De liefde voor de trompet wordt bezongen, de zoektocht naar een viool. Moves stelen is uit den boze, maar je mag gerust een vet nummer als Viva la Vida van Coldplay, Happy van Pharrell Williams of Hoppípolla van Sigur Rós naar je hand zetten. Dat doen ze dan ook, alsof ze alles los uit de heup schieten. Heerlijk.

