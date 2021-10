Melodieus, warm en troostrijk: Ross From Friends maakt de voorlopig mooiste danceplaat van het jaar ★★★★★

Het zal te maken hebben met de lege club- en festivalagenda van de laatste anderhalf jaar, maar de fraaie dance-albums vliegen ons om de oren. Geen is er voorlopig zo geslaagd als Tread van de Britse producer Ross From Friends. Felix Clary Weatherall, zijn echte naam, maakte van de coronarust gebruik door zelf muzieksoftware te ontwikkelen en daarmee aan het componeren te slaan. Hoe die software werkt, dat maakt even niet uit. Dat er een geweldig album uit is gerold, is belangrijker.

Ross From Friends maakt tracks als een singer-songwriter. Liedjes, met een haakje, een melodie, een eigen sfeer en een verhaal. En dan lijkt hij ook nog eens per nummer een element uit de dancegeschiedenis te liften en in te zetten bij een eigen compositie, een eerbetoon aan vroeger met toch een nieuw geluid. In warme, troostende housetracks als Love Divide en Revellers horen we de muzikale Britse dance uit de jaren negentig, van Orbital en The Black Dog. The Daisy is een betoverende dubsteptrack, die doet denken aan het werk van Burial. In A Brand New Start komen ruisende soulsamples opzetten, en Spatter/Splatter is een oefening in benevelende ambient-dub.

In geen enkel nummer worden zomaar laagjes op elkaar gestapeld, om ze richting het einde een voor een weer af te pellen – nog altijd een vertrouwde constructiemethode voor vele dancetracks. Ross From Friends laat zijn melodieën de leiding nemen en ieder nummer uitgroeien tot iets moois, met een intro, een middendeel en een slotbetoog. De details en klankkleuren zijn om door een ringetje te halen, en zelfs de stampende EDM-synths in het nummer Run en de ratelende breakbeats van Life in a Mind komen binnen als een kom warme linzen in een verkild winterlijf. Een topper in het toch al zo rijke oeuvre van het Amerikaanse label Brainfeeder van Flying Lotus, en een zekere eindejaarslijstplaat.

Ross From Friends Tread Dance ★★★★★ Brainfeeder/ Ninja Tune/ Pias

Ross From Friends (Felix Clary Weatherall)