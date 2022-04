Melanie Bonajo toont op de Biënnale in Venetië een ontroerend spektakelstuk vol glimmende blote lijven ★★★★☆

De film van Melanie Bonajo in de Chiesetta della Misericordia in Venetië. Beeld Peter Tijhuis

Kronkelende blote lijven druipen van de olijfolie. Een man berijdt sensueel een boomstam. Een vrouw staat wijdbeens te plassen. Een hand glijdt langs een tepel. En waar gaan al die vingers nou in? De film die Melanie Bonajo maakte voor de Biënnale van Venetië, is zinnelijk en intens; een betoog voor aanraking, voor lichamelijke intimiteit en ‘sekspositiviteit’.

Kunstenaar Bonajo (43, non-binair) zoekt in hun kunst naar alternatieve manieren van leven: alternatieve manieren om met de natuur om te gaan bijvoorbeeld, met technologie of met elkaar. Hun kunstwerken komen voort uit verontwaardiging over de status quo. In eerdere filminstallaties liet Bonajo bijvoorbeeld mensen zien die hun leed met een psychedelische ayahuasca-trip probeerden te helen en liet hen eenzame bejaarden die leden aan huidhonger daarover vertellen.

In 2016 portretteerde hen een groep activistische sekswerkers in New York. Die groep heeft zo’n diepe indruk gemaakt op Bonajo dat de kunstenaar vervolgens zelf in Berlijn een opleiding tot ‘seksuologisch bodyworker’ en ‘somatisch sekscoach’ volgde. Net toen die opleiding en de carrièreswitch compleet was, van kunstwerken naar lichaamswerk, werd hen uitgenodigd Nederland te vertegenwoordigen op de tentoonstelling der tentoonstellingen.

Nu heeft hen deze nieuw verworven talenten ingezet voor de film When the body says Yes. Daar zit dus bijzonder veel bloot in, wat meteen leidde tot gedoe. De scène die de campagnefoto moest worden, Big Spoon, met achttien (half)naakte lichamen op een rij, werd al gauw van Instagram en Facebook verwijderd: te expliciet. Voor posters in de stad Venetië koos het Mondriaan Fonds een veiliger, maar alsnog spannende foto: een stapel blote lijven met matrassen ertussen.

‘Big Spoon’, still uit de film ‘When the body says Yes’ van Melanie Bonajo. Beeld Melanie Bonajo

Die poster is dit keer van extra groot belang. Als zaterdag de tweejaarlijkse internationale tentoonstelling voor de 59ste keer opent, met een jaar uitstel, is de Nederlandse tentoonstelling niet zoals gewoonlijk op het hoofdpodium in de Giardini della Biennale. Niet in het modernistische Rietveldpaviljoen dat pal naast de entree van de centrale tentoonstelling ligt. Die verhuizing is een idee van Eelco van der Lingen, directeur van het Mondriaan Fonds dat de Nederlandse inzending organiseert. Het is bedoeld als geste naar ‘jonge landen’ zonder eigen paviljoen in de Giardini. Estland kreeg nu de kans om in het Rietveldpaviljoen exposeren.

Nederland heeft zich dus uit de drukte teruggetrokken. Dat is gewaagd, want het is vechten om de aandacht de komende maanden in Venetië. De alternatieve locatie, het middeleeuwse Kerkje van Barmhartigheid (Chiesetta della Misericordia) koos Bonajo zelf. Al sinds 1973 zijn er geen diensten meer. Meteen aan de buitenkant is een glimp van de tentoonstelling op te vangen: het glas-in-lood heeft de kleuren van de regenboog gekregen. De boodschap is duidelijk: Melanie Bonajo was here. Ook binnen is de kerk getransformeerd, wie de film wil bekijken (ervaren is een beter woord) kan gaan zitten of liggen op een spectaculair landschap van zachte gekleurde bobbels en zitzakken.

Voor When the body says Yes heeft Bonajo een week lang met een groep queer mensen samengewerkt, gepraat over intimiteit. Er is flink geknuffeld en gevreeën, in zo te zien deels geënsceneerde en deels geïmproviseerde choreografieën die heel mooi van dichtbij zijn gefilmd. De styling is helemaal des Bonajo’s, met veel schminck, glitter en felle kleuren, en af en toe een plant tussen een bilspleet.

De mensen in de film geven zich niet alleen bloot van buiten, hun ontboezemingen zijn ook te horen. Iemand vertelt dat ze van huis uit geen aanraking gewend is, een ander zegt dat zijn vader hem sloeg en weer een ander dat ze nooit heeft geleerd om ‘nee’ te zeggen. De suggestie die wordt gewekt: deze beperkingen zijn deze mensen samen aan het overwinnen en dan bevinden zij zich in een verlichte staat van blij en bloot zijn.

Tachtig landen In totaal zijn voor de 59ste biënnale tachtig landenpaviljoens te bezoeken in Venetië. Nieuwe deelnemers zijn Kameroen, Namibië, Nepal, Oman en Oeganda. De kunstenaars en curator die voor Rusland waren uitgekozen, hebben zich teruggetrokken vanwege de oorlog in Oekraïne. Nederland is al sinds de allereerste editie in 1895 van de partij.

De film is daarom ook te bekijken als een lange reclame voor sekstherapie. Die dient een hoger doel, legde Bonajo in kunsttijdschrift Metropolis M uit: ‘Juist door nieuwe manieren te cultiveren om in ons eigen lichaam te zijn, kunnen we de manier waarop wij met anderen omgaan radicaal veranderen.’ Dat klinkt haast naïef idealistisch, als het oude motto make love not war in een nieuw felgekleurd regenboogjasje. Toch is aanraking overduidelijk een actueel onderwerp de afgelopen jaren, denk aan de vele berichten over ongewenste intimiteiten, of juist aan het gebrek aan aanraking in de pandemie. Bonajo biedt een beeld van hoe het ook kan: volledige overgave, helemaal samen, een overtuigende ‘yes’.

Sommige scènes zijn onvergetelijk mooi, zoals de Big Spoon (die niet op Instagram en Facebook mocht), waarin deze groep van heel verschillende mensen even één ademend organisme lijkt. Andere beelden kunnen choquerend of afstotelijk zijn, afhankelijk natuurlijk van wie ernaar kijkt en in welke stemming je bent. Wie weet ontstaan op die zitzakken de komende maanden nieuwe vrijende kluwen voor wie de beelden prikkelend aanstekelijk vindt. Nederland heeft een gewaagde, spectaculaire, vooruitstrevende en ontroerende tentoonstelling, die in het hoekige witte Rietveldpaviljoen totaal niet had gepast.