Melancholisch en komisch Broker maakt korte metten met makkelijk oordeel over adoptie en ontaarde moeders ★★★★☆

Broker

Het is een uitzonderlijk talent, dat van Hirokazu Kore-eda (60). Het gemak alleen al waarmee de Japanse cineast de kijker zijn films laat binnentreden. Een paar minuten slechts heeft hij nodig om een spinsel van intriges en ethische vragen uit te zetten in Broker, onderwijl de hoofdpersonages van zijn misdaad-melodrama introducerend. De jonge vrouw die ’s avonds laat haar kind achterlaat bij een ‘babybox’, zo’n werkelijk bestaand luik dat ouders de mogelijkheid biedt anoniem afstand te doen van pasgeborenen. De twee vrijwilligers, mannen, van de betrokken kerkelijke organisatie aan de andere kan van het luik, die zo nu en dan een baby heimelijk verhandelen aan duur betalende adoptieouders. Plus, we zoomen even uit, de twee verdekt opgestelde cynische vrouwelijke agenten die het tafereel gadeslaan vanuit de auto. En vastbesloten zijn om de illegale handelaars straks in te rekenen bij de verkoop.

Gewetenloze sujetten, vermoed je achter de babyhandelaars. Die zelf ook al hun oordeel klaar hebben over de ‘ontaarde’ moeder, net als de hen schaduwende agenten: wie laat haar kind nou zo achter?

Kore-eda kantelt al dat soort gemakkelijke en vlugge oordelen in het fijnzinnig humane Broker. In de nu eens buiten Japan, in Zuid-Korea, gesitueerde film blijken de illegale babyverkopers naast onhandig en opportunistisch toch ook best sympathiek. Waarbij het helpt dat een van de twee vertolkt wordt door Song Kang-ho, de Zuid-Koreaanse steracteur die uitblinkt in het vriendelijk sullige en quasi-gedienstige menstype; zie ook zijn rol als vader van het arme gezin in het Oscarwinnende Parasite.

Een roadmovie is deze, waarin het ‘team’ dat zich bemoeit met de beoogde babyverkoop almaar uitdijt: de moeder sluit zich aan, zo ook een on-adopteerbaar jochie uit een tehuis. Per busje en trein reist het geïmproviseerde gezelschap door het land, op zoek geschikte kopers en op de hielen gezeten door de agenten, die middels namaak-adoptieouders en uitlokking een ‘heterdaadje’ pogen te forceren.

Broker vormt een soort tweeluik met Kore-eda's met de Gouden Palm bekroonde meesterwerk Shoplifters, waarin een dievengezin dat eigenlijk geen gezin is een verwaarloosd meisje opneemt. Broker is de luchtigere van de twee, waarin het drama iets minder piekt, maar de filmmaker toch steeds weer verrast met kleine buigingen in de toon, van het melancholische naar het komische. Over lotsverbondenheid buiten de geijkte gezinsstructuur gaat het: over wát nu eigenlijk een gezin maakt.