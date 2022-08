Meesterpianist Marc-André Hamelin lijkt in zijn eentje meerdere muzikanten op te roepen op dit album vol ‘rags’ ★★★★☆

De Canadese meesterpianist Marc-André Hamelin maakt zoveel albums dat het amper bij te houden is, in repertoire uiteenlopend van Haydn tot Morton Feldman. Hij heeft een voorkeur voor het onderbelichte en het nagenoeg onspeelbare. Neem de stukken van Leopold Godowsky, die de al hondsmoeilijke etudes van Chopin zo ‘comprimeerde’ dat je ze alleen met de linkerhand moet spelen – eitje, voor Hamelin.

We waren nog amper toegekomen aan zijn in januari verschenen album met sonates en rondo’s van Carl Philipp Emanuel Bach en nu is daar al een nieuwe dubbelaar, gewijd aan de ‘rags’ van William Bolcom.

Wie nooit van die componist gehoord heeft en de muziek draait, knippert met zijn ogen als hij ziet dat Bolcom is geboren in 1938, want de meeste stukken hadden ook in 1900 geschreven kunnen zijn, de hoogtijdagen van de ragtime. Eind jaren zestig was er een revival van het dansbare, door syncopen gekenmerkte genre, een van de bronnen van de jazz. Componisten herontdekten de muziek van de Afro-Amerikaanse ragtimepionier Scott Joplin, zagen er een über-Amerikaanse kunstvorm in en gingen schrijven in Joplins stijl.

Zo ook Bolcom, die zich eerder vooral met atonale muziek had beziggehouden. De componisten stuurden hun piano-rags aan elkaar op per post. Waar de meeste van Bolcoms collega’s het na 1975 wel zo’n beetje gezien hadden, bleef hij ze maken, tussen de opera’s en liederencycli door. De jongste in de door Hamelin vastgelegde verzameling dateert van 2015.

Het is muziek van iemand die heel goed weet wat hij doet, en in de beste gevallen gebeurt in geen twee maten hetzelfde. Wat een luxe om in een genre dat vooral met barpianisten wordt geassocieerd iemand te horen die zoveel uit de piano kan halen, die kan swingen zonder dat zijn pianistische finesse eronder lijdt. Hoor hem in Eubie’s Luckey Day: zijn handonafhankelijkheid stelt hem in staat een groep met meerdere muzikanten op te roepen. Wie ze allemaal achter elkaar draait, krijgt iets te veel van het goede, maar wat zitten er een heerlijke stukken tussen.

Marc-André Hamelin

William Bolcom: The Complete Rags

Klassiek

★★★★☆

Hyperion