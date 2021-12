Meesteroplichter krijgt alle aandacht in amusant, maar ietwat hijgerig true-crimeboek

De Vlaamse schrijver en dichter Maarten Inghels (1988) zat een aantal jaren geleden in de put. ‘Mijn debuutroman was niet het verhoopte succes geworden en ook mijn dichtbundels verkochten maar matig.’ Hij zocht naarstig naar een onderwerp. En toen, zo schrijft hij in zijn nieuwste boek, hoorde hij op de radio de stem van de Belgische ‘meesteroplichter’ Piet van Haut: een dwangmatige leugenaar met een ziekelijke behoefte aan aandacht, die tientallen mensen geld aftroggelde en jarenlang in de gevangenis zat voor valsheid in geschrifte.

Inghels benaderde Van Haut, die het uiteraard wel zag zitten, voor een boek over zijn leven. Er volgden honderden telefoongesprekken en talloze afspraken, waarvan de auteur in het lijvige Het mirakel van België kleurrijk verslag doet. Het resultaat is een amusant, maar ook ietwat hijgerig true-crimeboek. Meermaals benadrukt Inghels dat hij een ‘meesterlijk onderwerp’ in handen heeft. Maar is Van Haut inderdaad een romantische schurk die alle aandacht verdient? Of hebben we hier te maken met een tamelijk irritante, ordinaire oplichter met een ongrijpbare psychische stoornis?

Maarten Inghels: Het mirakel van België. Das Mag; € 24,99.