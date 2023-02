Meester van de ‘cringe comedy’ maakt met harde grappen een pub van concertzalen

Ricky Gervais in een promotiefoto voor de uitreiking van de Golden Globes, die hij meerdere malen presenteerde. Beeld NBCU Photo Bank via Getty Images

Ricky Gervais komt graag in Amsterdam. De Britse komiek weet inmiddels dat hij er op een warm welkom kan rekenen. Toen in december nieuwe optredens in Nederland werden aangekondigd, waren die binnen een mum van tijd uitverkocht. Donderdag en vrijdag staat Ricky Gervais in een bomvolle concerthal Afas Live met zijn nieuwste comedyshow Armageddon.

Ricky Gervais (61) verkeert in een boeiende fase van zijn carrière. Met de Netflix-serie After Life heeft hij eindelijk een serie gemaakt die zich qua waardering en populariteit kan meten met de twee grote successen uit het begin van zijn loopbaan, de BBC-comedyseries The Office (2001-2003) en Extras (2005-2007). Van After Life, over de rouwende journalist Tony (gespeeld door Gervais) die het leven niet meer ziet zitten nadat zijn vrouw is overleden aan kanker, zijn nu drie seizoenen gemaakt. Op Twitter blijven de loftuitingen aan Gervais’ adres binnenstromen; veel mensen die rouwen om een dierbare vinden steun in de serie. In 2020 werd After Life de meest gestreamde Britse serie wereldwijd. Een vierde seizoen zal er niet meer komen, zo is al bekend gemaakt.

In After Life gaf Gervais zijn twee handelsmerken een plaats: aan de ene kant zijn vlijmscherpe humor en zwartgallige kijk op de mensheid, maar ook zijn zachte, sentimentele kant. De serie zit vol met lieve scènes van Tony en zijn trouwe herdershond, in de keuken met een blik voer of ‘s avonds laat op de bank met een rood wijntje.

Ook vaste prik in After Life zijn de scènes op het kerkhof, waar Tony op een bankje levenswijsheden deelt met de oudere weduwe Anne. De komische momenten komen vanaf de redactie van de Tambury Gazette, de lokale krant van het slaperige Engelse stadje waar Tony woont en werkt. Per aflevering trekt Tony er met collega Lenny op uit om bijzondere bewoners van Tambury te interviewen.

Stand-up

Het sterke aan After Life is dat Gervais iets nieuws deed. Door de thematiek van rouw en depressie kon hij een ernstige en kwetsbare kant van zichzelf tonen. Het maakt After Life een boeiende aanvulling op het briljante The Office, de nepdocumentaire over het suffe kantoorleven waarmee Gervais en co-schrijver Stephen Merchant begin deze eeuw televisiegeschiedenis schreven. Na The Office wisten Gervais en Merchant met Extras nogmaals toe te slaan: een meesterlijk inkijkje in het leven van figuranten op de filmsets met grote sterren als Kate Winslet en Samuel L. Jackson.

Na de successen bij de BBC stonden de deuren van Hollywood wijd open voor Gervais. Hij speelde in films als Ghost Town en Night at the Museum, kon zelf films schrijven als The Invention of Lying en Special Correspondents, zette nieuwe tv-series op als Life’s Too Short en Derek. Maar een echte nieuwe hit kwam er niet. In 2016 keerde Gervais daarom maar terug naar zijn beroemdste personage, de narcistische, in foute grappen grossierende kantoorbaas David Brent, in de lauw ontvangen film David Brent: Life on the Road.

Tussen de film- en tv-projecten door heeft Ricky Gervais altijd stand-upcomedy gemaakt. Meest in het oog springend zijn de roasts van Hollywoodsterren bij de Golden Globes, het prijzengala dat hij al vijf keer presenteerde. Daarnaast stond Gervais veel in het theater, hij maakte inmiddels zeven voorstellingen. Humanity uit 2018 wordt gerekend tot zijn betere shows. In zijn stand-up behandelt Gervais persoonlijke onderwerpen als zijn jeugd in de stad Reading, zijn atheïsme en zijn liefde voor dieren. Hij weet een sfeer te creëren alsof je een avondje met hem in de pub zit, met sterke verhalen en harde grappen.

Grappen over transgender personen

Controverse is er ook. Gervais werd bekritiseerd om zijn grappen over transgender personen, eerst bij de Golden Globes in 2016 en later in zijn comedyshow SuperNature (2022). Gervais krabbelde niet terug, maar wierp zich vol in het debat, waar hij zich afzet tegen ‘woke comedy’ en strooit met opmerkingen als ‘Het feit dat je beledigd bent, betekent nog niet dat je gelijk hebt’.

Ook voelt de komiek zich de laatste jaren steeds meer genoodzaakt om in interviews te zeggen dat hij zelf heus geen racist, homofoob of seksist is, maar dat hij dergelijke denkbeelden wel verwerkt in zijn personages, omdat het hem comedy oplevert. Aan het slot van SuperNature (2022) zegt Gervais het zelfs ook op het podium: ‘In het echte leven ondersteun ik uiteraard transrechten. Ik steun alle mensenrechten, en transrechten zijn mensenrechten. Leef je beste leven.’

Gervais zal de taboes en de controversiële onderwerpen blijven opzoeken in zijn werk. Hij blijft de meester van de cringe comedy: komedie vol gênante momenten waarbij de kijker ineenkrimpt van plaatsvervangende schaamte. Ricky Gervais zet personages neer die vol vooroordelen en stereotypes zitten, en daardoor politiek incorrecte opmerkingen maken. Niet per se uit kwade intenties, maar meer uit onhandigheid of onwetendheid. We zijn allemaal maar stuntelaars. Uiteindelijk bekijkt Gervais de mensheid met mededogen.