Meerstemmigheid domineert bij selectie Theater Festival 2023

Maar liefst elf indrukwekkende voorstellingen zijn geselecteerd voor het Theater Festival 2023, dat in september het beste theater van het jaar vertoont. Bij de selectie zitten goed ontvangen producties van de grote stadsgezelschappen als Theater Rotterdam (The Story of Travis), Het Nationale Theater uit Den Haag (De Jaren), Internationaal Theater Amsterdam (Vogels) en Nite uit Groningen (Yara’s Wedding).