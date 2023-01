Meer opbergdozen, meer tiny houses: in de overtuiging dat we dan minder consumeren

Ooit begonnen opruimprogramma’s in huizen waarvan je je onmogelijk kon voorstellen dat mensen daarin leefden, zo vol stonden ze met stapels kranten, seizoenen aan confectiekleding en meubelverzamelingen die deden denken aan een uitverkoop bij de woonboulevard. Inmiddels zijn de tv-opruimteams, na eindeloos veel seizoenen van Marie Kondo en aanverwanten, kennelijk aanbeland bij huizen zoals die van de familie Holthuis, woensdagavond te zien in Je huis op orde van SBS 6.

Het gezin – vader, moeder, drie tienerzonen – woont in een Zwolse doorzonwoning zoals er ontelbaar veel op Funda staan, inclusief glimmend wit keukeneiland en grijze hoekbank, maar dan in de staat vlak voor het bezoek van de Funda-fotograaf: alles bedenkt met een laag losliggende kleding, Playmobil en Donald Ducks. Rommelig, ja, maar geenszins schokkend. Als zo’n huis in overweging wordt genomen bij opruimprogramma’s, had mijn puberkamer ook makkelijk mee kunnen doen.

Presentator Viktor Brand doet er dan ook alles aan het huis alsnog iets van shock-waarde te bezorgen. Samen met zijn ‘dreamteam’ zoekt hij actief naar prullaria om uit te lachen. In de bijkeuken vindt hij allerlei spullen op één plank. ‘De koffie, de poetsdoeken, het ligt allemaal door elkaar.’ Schokkend. Waar Brand echt van schrikt, is een inloopkast die ook als werkkamer dient. ‘Chaos’, zegt hij. ‘Heel heftig’, vindt ook de opruimcoach.

Viktor Brand en een opruimcoach zijn geschokt door een bureau in een inloopkast Beeld NLziet

‘Wat als je een Zoom-call hebt?’, vraagt Brand later aan vader Jeroen. ‘Zit je dan tussen de kleren?’ Vervolgens legt Jeroen hem uit wat half Nederland al wist – dat je op Zoom een achtergrondfilter hebt om je gebrek aan een aparte werkkamer te maskeren.

Welbeschouwd is opruimen het probleem niet bij de familie Holthuis: hun huis staat hoofdzakelijk vol met opbergboxen. In zo’n beetje elk shot zie je ze: die vierkante dozen van halfdoorzichtig plastic, een bestemming erop die allang door niet-specificeerbare inhoud is overspoeld.

Eigenlijk kun je het hele probleem van overconsumptie samenvatten met de alomtegenwoordigheid van dit soort opruimboxen. De opbergdoos is typisch zo’n product dat de consument doet geloven dat hij door de aanschaf ervan zijn consumptie juist aan banden legt. Het zoveelste onnodige prul in een jasje van minimalisme; meer vermomd als minder.

Je ziet het voor je, hoe de familie Holthuis vol goede zin naar de Ikea rijdt – ‘Dit weekend gaan we écht opruimen, jongens!’ Om op zondagmiddag te concluderen dat de nieuwgekochte opbergdozen vooral nóg meer ruimte innemen. Verandering is nou eenmaal zelden te koop.

Vader Jeroen heeft een eigen bedrijf, hij importeert tiny houses. De zaken lijken goed te gaan: overal ligt zakelijke administratie, door alle Zoom-calls heeft hij nooit tijd om zijn eigen huis te ontspullen.

Ook achter ‘minimalistische’ producten zit doorgaans de drijfveer van maximalisatie. Meer opbergdozen, meer tiny houses – de weg naar minder consumeren is geplaveid door mensen die daar weer hun geld mee verdienen. De tuin van de familie Holthuis werd niet gefilmd, maar het had zomaar gekund dat die vol tiny houses stond.