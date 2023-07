‘Meer dan vorige generaties wil onze generatie zeggenschap over wie ze is’

Lichting 2023 van de Nederlandse Filmacademie, met vanaf links: regisseur Hugo Drechsler, cameraman Stan Visser, dramaturg Nadine Jansen, regisseur Edward de Jong, scenarist Zeynep Dülger en scenarist Jeroen Bons. Beeld Ruby Cruden

‘Ik heb een rare familie’, zegt de 61-jarige Amsterdamse Paultje in de spraakmakende korte documentaire Paul en Paul. Het is een van de krachtigste films uit de reeks waarmee lichting 2023 van de Nederlandse Filmacademie deze week afstudeert. De rare, beklemmende, verstikkende, onvermijdelijke familie komt dit jaar voor in meerdere films van de filmers van de toekomst. Vaak gevolgd door een positieve noot: ondanks alles wordt boven op het trauma van vroeger soms zelfs een nieuw warm familienest gecreëerd.

Paultje is een ‘incestkindje’, zoals hij zichzelf noemt. Zijn vader vergreep zich ooit aan Paultjes zus. En daar blijft het niet bij, in Paul en Paul. Een paar scènes later onthult Paultje dat diezelfde vader tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst was van de SS.

Paultje zelf wandelt aan het begin van de documentaire uit de gevangenis. Waarom hij daar zat opgesloten, laten de makers van Paul en Paul onbenoemd – er zijn al ruim voldoende wonderlijke details aanwezig om deze 28 minuten durende afstudeerfilm bijkans uit zijn voegen te laten barsten. Belangrijker is dat Paultje ziek is (‘nieren naar de klote’) en dat hij onderdak zoekt bij zijn oudere broer (79), die óók Paul heet – want dat vonden de ouders vroeger handig – en mogelijk totaal niet op hem zit te wachten. ‘Kan zijn dat-ie zegt: flikker op.’

Goud in handen

Met Paultje en broer Paul hebben regisseur Hugo Drechsler en zijn crew goud in handen – omroep BNNVara heeft inmiddels al gevraagd om een langere versie van de documentaire. Ze maakten een in zwart-wit gefilmd broederschapsportret waarin de hoofdpersonages zo’n beetje per scène een nieuwe verrassing uit de hoed toveren. Op intieme en vaak humoristische wijze laat Drechsler de broers ontdooien voor de camera, terwijl ze stukje bij beetje een tot nu toe verzwegen verleden vol pijn en schaamte onthullen. Dan blijkt familie ondanks alles óók een plek voor genegenheid. De oudste Paul, uiteindelijk: ‘Niemand mot ’m. Maar ik wel, ’t is m’n broer.’

Beeld Ruby Cruden

In totaal studeerden 87 filmstudenten dit jaar af in de richtingen regie, productie, scenario, camera, productiedesign, geluidsdesign, visual effects & immersive media en filmmuziekcompositie. Ze maakten twaalf korte speelfilms en documentaires, één virtualreality-installatie en een handvol idealistische commercials (over de schadelijke gevolgen van het studieleenstelsel en overmatig telefoongebruik) onder de vlag van Sire. En ze filmen veelal op een vergelijkbare, maatschappelijk geëngageerde golflengte, met films over de grote thema’s van deze tijd.

Met A Tomato Tragedy portretteert Kiriko Mechanicus bijvoorbeeld de ongedocumenteerde arbeidsmigranten die in Zuid-Italië voor 2,50 euro per uur tomaten plukken. In Zwart geluk gaat Mel Opti met verrassende vragen op zoek naar verschillende genderrollen van zwarte Amsterdammers. Tegen een groepje mannelijke aspirant-rappers in het park: ‘Hoe gaan jullie om met liefdesverdriet?’

Verstikkende familieband

Maar geen onderwerp komt dit jaar zo vaak aan bod als de verstikkende familieband. Net als Paul en Paul belandt ook de onderhuids zinderende fictiefilm Niks gebeurd van Edward de Jong op incestterrein. Het verhaal begint met een berichtje in de appgroep van een gezin, waarin de broer van Niels het misbruik door hun vader onthult. Broer stapt uit de groep, waarop Niels met zijn vriendin naar zijn ouderlijk huis trekt om zijn vader met het verleden te confronteren.

Maar confrontatie blijkt vrijwel onmogelijk: Niks gebeurd schetst op akelig secure wijze de patronen die het misbruik mogelijk maakten. Er wordt tijdens een potje gourmetten over alles gepraat, behalve over het onderwerp dat niemand in staat is aan te snijden. De olifant in de kamer blijkt in de loop der jaren uitgegroeid tot een monster.

Hugo Drechsler, Stan Visser, Nadine Jansen, Edward de Jong, Zeynep Dülger en Jeroen Bons. Beeld Ruby Cruden

Regisseur De Jong heeft de mooiste verklaring voor de volop aanwezige familiethematiek in de films van zijn lichting. ‘Wie je bent, komt van je familie’, zegt hij na afloop van de persvertoning van zijn film. ‘En onze generatie wil, denk ik, meer dan vorige generaties zeggenschap over wie we zijn. Rectificeren wat is fout gegaan. Het is een generatie die zich graag uitspreekt, die wil begrijpen waar haar lijden vandaan komt.’

Boosdoener

In de fictiefilm Daar moet nog wat mee van Carmen Maria is de moeder de aangewezen boosdoener: tijdens de verdeling van haar erfenis ontdekken drie zussen en een broer hoe hun manipulatieve moeder hen al die jaren uit elkaar heeft gedreven. In het sterk geacteerde Kleingeld van Daniël Bakker maakt de band tussen een arme vader en zijn 9-jarige dochter deel uit van een maatschappelijk probleem: als vader geen geld heeft voor de schooltraktatie voor haar 10de verjaardag, steelt dochter het benodigde geld wanneer de gelegenheid zich voordoet.

En het fraaie Merhamet van Matthijs Sluijs schetst een Turks gastarbeidersgezin in Amsterdam anno 1982, waarin een 16-jarig meisje zwanger is en moet trouwen, terwijl haar moeder op de vroege ochtend van het gedwongen huwelijk verdrinkt in schuldgevoel. Dan, in de schemerzone tussen slapen en waken, ontvouwt zich het eerlijkste gesprek dat ze ooit hebben gehad. ‘Als het jou helpt, neem ik alle schuld op me en draag ik die voor je, meisje’, zegt moeder. En blijkt familie voor de kinderen toch óók dat warme nest, ondanks alles.

De afstudeerfilms van Lichting 2023 van de Nederlandse Filmacademie zijn tot en met 9 juli te zien op het Keep an Eye Filmacademie Festival in Eye Filmmuseum, Amsterdam. Op 18 en 25 november worden de films uitgezonden op NPO 3.

Lichting 2023: drie afstudeerfilms en hun makers uitgelicht

Zeynep Dülger en Jeroen Bons, scenaristen van de fictiefilm ‘Merhamet’. Beeld Ruby Cruden

Zeynep Dülger (26) en Jeroen Bons (34), scenaristen van Merhamet, waarin een 16-jarige dochter in een Turks gastarbeidersgezin zwanger raakt en gedwongen wordt te trouwen.

Dülger: ‘We wilden met regisseur Matthijs Sluijs een film maken over moederschap. Ik nam familiefoto’s mee; daarop zag ik sterke vrouwen die als hoofd van mijn gastarbeidersfamilie emigreerden naar Nederland. Jeroen was degene die zei: dit is geweldig, een nog onverteld verhaal. Toen hebben we deze familiegeschiedenis gefictionaliseerd, tot scènes gebracht.’

Bons: ‘Zeynep en ik hebben veel gesprekken gehad over onze ouders, en over de mooie en soms ook moeizame herinneringen die voor ons de meeste betekenis hebben. In een van de eerste scènes van de film zit een nachtelijk gesprek tussen moeder en dochter. Vanaf het begin van de filmacademie wilde ik al zó graag een scène schrijven over een moment waarop een ouder en een kind die elkaar normaal misschien wel nooit spreken opeens alles op tafel leggen.’

Dülger: ‘Turkse moeders stonden op de ochtend van een bruiloft heel vroeg op om te gaan koken, want er was geen geld voor catering. De moeder is in de Turkse cultuur ook degene die bepaalt waar het schip heen vaart. Mijn moeder zegt dat leuk: de vader is de hond die in de voortuin blaft en het gevaar weghoudt, de moeder is degene die alle beslissingen neemt. Alle druk binnen het gezin kwam bij de moeder terecht.’

Bons: ‘Daarom wilden we de film zich ook in 1982 laten afspelen: die druk was toen nog veel groter dan nu.’

Dülger: ‘Maar we waakten ervoor de cultúúr als boosdoener neer te zetten. Het gevoel opgesloten te zitten binnen de familie is een gevolg van maatschappelijke druk. Onze film gaat juist over de druk van de verschillende stemmen in de directe omgeving: het geroddel van de buurvrouw, bijvoorbeeld.’

Bons: ‘We wilden niet vervallen in stereotypen. We maken bijvoorbeeld duidelijk dat de dochter haar vriend, met wie ze moet trouwen, écht leuk vindt.’

Dülger: ‘Dit verhaal is eigenlijk gebaseerd op wat mijn tante met mijn oma heeft meegemaakt. Ik heb mijn moeder meermaals heel lang geïnterviewd over wat dit teweeg heeft gebracht in de familie. Daar kwamen ook mooie anekdotes uit. Hoe dit een tijd was waarin je je gezin met een bepaalde trots moest presenteren. Mijn oma en haar tante zagen er altijd tiptop uit.’

Hugo Drechsler en Nadine Jansen, regisseur en dramaturg van de documentaire ‘Paul en Paul’. Beeld Ruby Cruden

Regisseur Hugo Drechsler (25) en dramaturg Nadine Jansen (23) van Paul en Paul, een rijk portret van twee broers en hun turbulente familiegeschiedenis.

Drechsler: ‘Twee jaar geleden wandelde ik op een zomerse dag door Amsterdam-Noord en liep ik tegen twee broers aan, Paul en Paul. Ze vielen op: twee mannen in hun voortuin met ontbloot bovenlijf, kale koppen, biertje erbij. Er stonden wat fietsen naast – later ontdekte ik dat die allemaal gestolen waren. Ik heb een praatje aangeknoopt, wat foto’s gemaakt. Negen van de tien keer is zoiets niet meer dan een gezellig gesprek, maar hier zat duidelijk meer in.’

Jansen: ‘Een jaar geleden zei je dat je een documentaire over ze wilde maken. Je vertelde dat de ene broer naar Bulgarije was gevlucht na een onderlinge ruzie. Dat de jongste broer het gevolg is van incest. Dat hun vader in de Tweede Wereldoorlog bij de SS had gezeten. Ik dacht: dit is zó veel, als we hier onze afstudeerfilm van willen maken, moeten we een lijn kiezen.’

Drechsler: ‘Daar kwam de kracht van Nadine en Lemuël de Graav als dramaturgen naar boven: wat was relevant voor het verhaal dat we wilden vertellen?’

Jansen: ‘We dachten even aan een documentaire over intergenerationeel trauma. Maar zo denken de broers daar helemaal niet over.’

Drechsler: ‘Ik wilde het liefst laten zien hoe die mannen zich door het dagelijks leven bewegen, zonder dat wij daar allerlei thema’s op plakken.’

Jansen: ‘Ik zie een verhaal als een verzameling bouwstenen. Hugo kan die stenen soms als een grote berg aanreiken. Dan trokken we er een hele middag voor uit om alles te ordenen: post-its op een muur, heerlijk. En steeds vroegen we ons af: hoe beleven zíj hun verleden? Wij vonden het incestverhaal even heftig als die nazigeschiedenis. Maar voor hen was het nazideel een soort bijzaak.’

Drechsler: ‘Niet alle verhaallijnen worden afgerond. Waarom Paultje in de gevangenis zat, laten we bijvoorbeeld in het midden. Ik kan je nu wel vertellen dat het was omdat hij Mark Rutte heeft bedreigd. Wat hem betreft had dit ook gewoon in de documentaire gemogen, maar wij vonden het enorm afleiden.

Jansen: ‘Die straf is simpelweg niet het hoofdonderwerp. Wat je moet weten, is dat de jongste broer even in de gevangenis heeft gezeten en nu onderdak zoekt bij de oudste. We moesten voortdurend zo eerlijk mogelijk kijken naar wat ons verhaal nodig heeft. Niet afgeleid raken door ornamenten.’

Drechsler: ‘Het hoofdthema is broederschap ...’

Jansen: ‘... dat alles kan overwinnen. We willen laten zien dat ze ondanks alles – de leugens, hun familiegeschiedenis, het feit dat ze nergens echt over praten – niet zonder elkaar kunnen.’

Edward de Jong en Stan Visser, regisseur en cameraman van de fictiefilm ‘Niks gebeurd’. Beeld Ruby Cruden

Regisseur Edward de Jong (28) en cameraman Stan Visser (26) van Niks gebeurd, een beklemmend drama waarin in de gezins-app wordt onthuld dat vader vroeger zijn zoon misbruikte.

De Jong: ‘Met scenarist Jop Leuven stelden we de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de film zo benauwend mogelijk wordt? Dat overal in beeld iets gebeurt? We willen ook de kijker het gevoel geven dat-ie niet kan ontsnappen.’

Visser: ‘Elke scène filmen we in één shot, om zo de stress en de spanning van het verhaal over te brengen. Wanneer je iedereen aan tafel tijdens een ongemakkelijk gourmetdiner in hetzelfde shot blijft zien, kun je hun ongemak de hele tijd blijven volgen. De appgroep van de familie speelt een belangrijke rol in de film, maar ik laat geen shot zien van berichten op een mobiele telefoon; dat heeft een veel te hoog ‘kijk hier’-gehalte. Als het goed wordt gespeeld, kun je in het gezicht van een personage ook zien wat er ongeveer in zo’n bericht staat.’

De Jong: ‘Zes weken voor we begonnen met draaien vonden we het huis. Het is gebouwd in stijl van De Stijl (de Nederlandse kunstbeweging met onder meer Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld, red.), met veel doorkijkjes en verbindende looproutes. Op basis van het huis hebben we de shots bedacht. We troffen bijvoorbeeld een toilet met twee deuren aan. Dit gaat heel erg over veiligheid, wisten we meteen. Je moet twéé deuren afsluiten als je je daar wilt terugtrekken.’

Visser: ‘Ik lette daarnaast op diepte in het beeld, dat er altijd iets zichtbaar is op de achtergrond terwijl de acteurs op de voorgrond spelen. Dat kan iets eenvoudigs zijn als een openstaande deur, waardoor een gevoel van dreiging wordt gecreëerd.’

De Jong: ‘Je kunt de personages aan tafel een eigen shot geven, met close-ups die hun gevoel benadrukken, maar wij wilden de spanning óp de tafel laten zien. Daar zit veel spanning.’

Visser: ‘Zonder heel goede acteurs (onder wie de ervaren theateracteur Reinout Bussemaker in de rol van de vader, red.) was dit niet gelukt. Dan werkt een vier minuten lange take van een gourmettafel niet.’



De Jong: ‘Festen is een klassieker met hetzelfde onderwerp, maar door onze aanpak hebben we eigenlijk het tegenovergestelde van die film gemaakt. Festen explodeert, onze film implodeert. Het lukt de zoon maar niet zijn vader te confronteren – dat zegt heel veel over de context waarin misbruik kan plaatsvinden.’