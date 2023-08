Meer dan bij andere true-crimeseries gaat het in ‘Last Call’ ook over de slachtoffers en hun familie ★★★★☆

Het is verontrustend populair geworden: het serial killer-genre, al dan niet in een gedramatiseerde versie. Hoe verschillend van opzet en kwaliteit ook, de meeste reconstructies van die gruwelijke zaken richtten zich vooral op de figuur van de moordenaar zelf. De slachtoffers leken vaak een soort voetnoten in een inktzwarte biografie. Of ze figureerden als een specifiek type, zoals de jonge, blonde studenten die ten prooi vielen aan een figuur als Ted Bundy.

Maar er is een kentering in het genre gaande. In de Netflix-dramaserie rond Jeffrey Dahmer (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, 2022) kregen de slachtoffers al iets meer hun eigen verhaal, dat elke keer abrupt werd afgebroken na de fatale ontmoeting met het monster uit de titel.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

In de vierdelige true-crimeserie Last Call (ondertitel: When a Serial Killer Stalked Queer New York), een productie van HBO Documentary Films over een seriemoordenaar in het New York van begin jaren negentig, ligt de focus op de familie van de slachtoffers en op leden van de queergemeenschap. De moorden waren gruwelijk; in een aantal gevallen werden delen van aan stukken gezaagde lichamen op verschillende plekken rond New York gevonden.

Last Call Killer

De slachtoffers waren het laatst gezien in de uitgaansscene van de New Yorkse gaygemeenschap, en de moordenaar kreeg al snel de tabloidnaam ‘Last Call Killer’. Die naam werd door de gemeenschap zelf verafschuwd, omdat daarmee werd gesuggereerd dat de slachtoffers aan het eind van de nacht waren opgepikt en hun dood wellicht aan hun eigen zucht naar seksueel avontuur hadden te danken.

Alsof de confrontatie met de dood van een familielid nog niet ingrijpend genoeg was, bleek in een aantal gevallen dat de slachtoffers nog niet uit de kast waren gekomen voor hun familie, en dat pas door hun dood hun geheime leven kwam bloot te liggen. In vier delen kijkt Last Call met betrokkenen van verschillende kanten terug op de levens die hier aan hun einde kwamen. Het zijn stuk voor stuk aangrijpende verhalen.

Enorme misstanden

Zoals we kunnen verwachten in dit soort reconstructies stuiten we ook hier weer op enorme misstanden bij de Amerikaanse politie (vooral bij die in New York, de berucht homofobe NYPD) en het gammele juridische systeem. In een groot aantal Amerikaanse staten is de zogeheten gay panic-verdediging nog altijd een legitiem argument dat door (heteroseksuele) verdachten wordt gebruikt: die laatste zou tot zijn daad zijn overgegaan omdat hij zich ‘bedreigd’ voelde. Er is een verbijsterend aantal daders vrijgesproken dat zich op deze verdediging beriep.

Ook in de overtuigende reconstructie van de zaak in Last Call blijkt dat er veel leed voorkomen had kunnen worden als de moordenaar niet steeds door de mazen van de wet was geglipt. De activisten van toen weten dat de strijd nog lang niet is gestreden: in een van de laatste scènes zien we Ron DeSantis, die op een golf van haat naar het presidentschap wil surfen.