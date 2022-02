Meer bugs dan kogels: tienduizenden gamers vragen geld terug voor Battlefield 2042

Battlefield 2042 wordt mogelijk inzet van een rechtszaak vanwege technische weeffouten in de game. Beeld Dice

De petitie was woensdag al door meer dan 200 duizend mensen ondertekend. Het is niet duidelijk of die ook allemaal de game bezitten of slechts de actie willen ondersteunen.

Battlefield 2042 is de jongste aflevering in de populaire reeks Battlefield-games, waarvan de eerste twintig jaar geleden uitkwam. 2042 verscheen vorig jaar november en kon vrijwel meteen op stevige kritiek rekenen. Zowel recensenten als gamers hadden van alles aan te merken en vielen vooral over de beroerde technische staat van de game. De bugs in Battlefield 2042 varieerden van virtuele soldaten die door muren konden lopen tot rookgranaten die door gamers onschadelijk gemaakt konden worden door snel een keuzemenu te openen. Met elk nieuw mankement dat in Battlefield 2042 opdook, nam de kritiek toe.

In twee dagen stond de game in de top-10 van titels met negatiefste beoordelingen in Steam, een webwinkel voor gamedownloads. Tegenover 9.700 omhooggestoken duimpjes stonden meer dan 29 duizend kopers die Battlefield 2042 afkraakten. Op een zeker moment speelden op Steam meer mensen Farming Simulator 2022, een game waarin spelers een boerderij beheren, dan het schietspel dat 60 tot 110 euro kost.

Vier weken geleden verscheen er een petitie op het actieplatform Change.org, opgezet door iemand die zich Satoshi Nakamoto noemt. Dat is vrijwel zeker niet de echte naam van de initiatiefnemer. Nakamoto is sinds 2011 het pseudoniem van de bedenker(s) van ’s werelds bekendste cryptomunt – de bitcoin. Change.org voert geen checks uit op de identiteit van gebruikers. De oproep trok aanvankelijk amper aandacht, maar sinds een week loopt het storm, vooral nadat media als Newsweek over de petitie hadden geschreven.

De gamereeks Battlefield voert al jarenlang een strijd om de gunst van de gamer met Call of Duty, de soldatensimulator van Activision. Beeld Dice

Rechtszaak

Voor games geldt het wettelijke herroepingsrecht, waarin consumenten binnen 14 dagen een product mogen retourneren en hun geld terugkrijgen. De wet maakt wel een uitzondering voor software en computerspellen die als download worden gekocht en dus gemakkelijk kunnen worden gekopieerd. De meeste uitgevers en verkopers willen alleen geld teruggeven als de klant de game niet meer dan twee uur heeft gespeeld.

Electronic Arts heeft nog niet gereageerd op de petitie, wel heeft topman Andrew Wilson eerder toegegeven dat de game ‘achterblijft bij de verwachtingen’. Zijn financiële rechterhand sprak van een teleurstelling. Het bedrijf heeft volgens juristen een probleem als advocaten namens alle kopers een vergoeding vorderen. In de VS is zo’n class action heel gebruikelijk. De procedure leidt vaak tot schikkingen.

De gamesuitgever wil niet zeggen hoe goed Battlefield 2042 heeft verkocht, maar sommige bronnen spreken van zeker 4,2 miljoen stuks. Dat zou een strop betekenen van mogelijk een kwart miljard euro. In 2020 boekte Electronic Arts een omzet van ruim 5,5 miljard dollar (4,9 miljard euro).