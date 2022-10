Mediastorm stormt geen moment, het kabbelt onaangedaan door de week

Het was op papier een interessant onderwerp. NRC onthulde zaterdag dat talrijke journalisten, vooral zij die als correspondent in het Midden-Oosten en andere sensitieve gebieden als Rusland en China zijn gevestigd, veelvuldig door Nederlandse geheime diensten worden benaderd. Of ze informatie willen delen, is dan de vraag, incidenteel of op meer structurele, betaalde basis. NRC-journalist Joep Dohmen wist van een lijst met acht journalisten die hun onafhankelijkheid wellicht opofferen om de geheime diensten van inlichtingen te voorzien.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen, tweet te zien in ‘Mediastorm’. Beeld Human

Zoals gezegd: op papier, het krantenpapier, een interessant verhaal, dat in de studio van Mediastorm nogal doodsloeg. Want: Dohmen kon niets zeggen over die lijst, omdat hij dan een staatsgeheim zou openbaren: strafbaar. Het wachten was dus op onthullingen van de tweede studiogast van Humans wekelijkse mediaprogramma, NOS-verslaggever Sander van Hoorn. Ooit correspondent Midden-Oosten maar, o nachtkaars, toen nooit benaderd door AIVD of MIVD.

Voormalig correspondent Egypte Rena Netjes dan? Zij vertelde, van afstand op beeldscherm, als beginnend nieuwsgierig verslaggever ‘rond nine eleven’ weleens te hebben gepraat met inlichtingendiensten. Tegenwoordig schrijft ze ‘rapporten’ voor hulpverleningsinstanties, vertelde ze. Onlangs had ze nog gehoord over een Syrische IS-strijder die in Nederland asiel heeft aangevraagd. Tijd om daarover een reportage te maken had ze niet, maar ze had wel twee minuutjes om een waarschuwing naar het Nederlands consulaat in Istanbul te appen. Netjes is de journalistiek zo te horen ver voorbij, wat haar rol in Mediastorm enigszins troebel maakte. Presentator Roos Abelman restte weinig anders dan met haar gasten in algemene termen te praten over de risico’s van spionage door journalisten. Korte samenvatting: beter niet doen.

Mediastorm opende met een reconstructie door NRC-ombudsman Arjen Fortuin van de misselijke Twitteractie van VVD-Kamerlid (en landelijk campagneleider) Thierry Aartsen. Nadat het FD vorige week niet goed onderbouwd nieuws bracht over ‘tientallen statushouders’ in Utrecht die hun baan hadden opgezegd nadat ze een huis hadden gekregen, rook Aartsen zijn kans: ‘Kan niet zo zijn dat statushouders dan maar in een uitkering gaan zitten.’ Hij kon toen al weten dat de gemeente Utrecht na onderzoek concludeerde dat het niet om tientallen, maar om zes, nee, drie statushouders ging.

Bewonderenswaardig hoe kalm Fortuin bleef bij zijn analyse van het paaien van de volksziel door de VVD’er. Tegelijk illustreerde het item de zwakte van Mediastorm. Het stormt geen moment, het kabbelt onaangedaan door de week.

De enige echte deining zaterdagavond was te zien in de nieuwsbulletins van NOS en RTL: jonge orka gestrand bij Cadzand. Een hulpverlener schatte dat het stuiptrekkende dier, reutelend in de branding, een kans van 50 procent had op overleven, terwijl iedere leek vanaf de bank kon zien dat het een verloren zaak was. So what?

Rond middernacht bracht de NOS de onvermijdelijke ontknoping. Dood, lang voordat de lijdende orka de harten van het volk had weten te veroveren.