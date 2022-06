Mede dankzij de piepjonge drummer Roni Kaspi bruist het Avishai Cohen Trio van enthousiasme ★★★★☆

Ondanks al zijn ambities als orkestleider en zelfs zanger (niet doen!) horen we de Israëlische contrabassist Avishai Cohen het liefst in triobezetting zoals op een album als From Darkness (2015). Shifting Sands is weer een piano trio-plaat en nog beter nieuws is dat Cohen er de piepjonge landgenote Roni Kaspi voor gevraagd heeft achter de drums plaats te nemen.

Met pianist Elchin Shirinov speelt hij al langer, maar juist de knisperende bijdragen van Kaspi (21) en haar avontuurlijke spel maken dat dit album bruist van de energie. Alsof Cohen en Shirinov uit puur enthousiasme zelf steeds een tandje bij schakelen. Cohen had zijn 50ste verjaardag in 2000 ongetwijfeld anders willen vieren. Ook hij moest zijn wereldtournee afzeggen, maar de paar maanden lockdown in Israël hebben hem wel een aantal tintelende nieuwe composities opgeleverd.

Shifting Sounds is een toegankelijk album met een open geluid. Cohen biedt geen nieuwe inzichten en is er niet op uit het piano trio-format te vernieuwen. Maar de bevlogenheid van de drie muzikanten is hier bijna tastbaar. Zo ontspannen en tegelijk meeslepend als hier gespeeld wordt, dat is Cohen op z'n best.

Avishai Cohen Trio Shifting Sands Jazz ★★★★☆ Believe/Naive