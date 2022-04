Mdou Moctar speelt alsof zijn gitaar in brand staat ★★★★☆

In de Tolhuistuin (Paradiso Noord) speelde Mdou Moctar (echte naam: Mahamadou Souleymane). Een Toeareg-songwriter en muzikant uit Agadez, Niger. Beeld Ben Houdijk

Het is alleen al geweldig om ze te zien staan, op het podium in de Amsterdamse Tolhuistuin. Rechts: slaggitarist Ahmoudou Madassane, onbewogen, het gezicht verborgen achter een witte Toeareg-sluier met tulband.

Links: bassist Mikey Coltun, Amerikaan in een band uit Niger, beheerst deinend op zijn dampende groove.

Op de achtergrond: de fenomenale drummer Souleymane Ibrahim, die rock, jazz en Afrikaanse funk tegelijk lijkt te spelen. Zijn drumstel staat wat gedraaid, zodat je hem een beetje van opzij ziet. Hoe veel armen heeft die man?

In het midden, achteloos cool: Mdou Moctar zelf, lang en rijzig in zijn glanzende djellaba met imposante witte sjaal. Slanke vingers bezweren de Fender Stratocaster. Het decordoek met de afbeelding van een enorme roofvogel hangt zo dat de uitgeslagen vleugels van het dier uit Moctars lijf lijken te groeien.

En dan heb je alleen nog maar gekeken.

Het is een tamelijk populaire niche onder Europese en Amerikaanse rockliefhebbers geworden: Afrikaanse bands die rock vermengen met Toeareg-muziek. ‘Tishoumaren’ noemen ze het: letterlijk ‘woestijnblues’. Denk aan Tinariwen en Bombino, maar niemand brouwt er zo’n stomende, virtuoze cocktail van als Mdou Moctar uit Niger, die met zijn vierde reguliere studioalbum Afrique Victime (2021) een van de opwindendste albums van 2021 afleverde.

In Amsterdam stemt hij langdurig in stilte zijn gitaar, om bijna achteloos Takamba te lanceren. Het is alsof hij de fik in zijn gitaar steekt: tollend, krioelend, hypnotiserend spel met betoverende melodieën. ‘Speelhand’ en ‘halshand’ lijken twee onafhankelijke organismen, die continu trillingen aanbrengen.

Mdou Moctar zingt (halfhoog, bijna alles in het Tamasheq) en spreekt af en toe even in het Engels, bijvoorbeeld over oorlog, vrede en vrijheid, ter aankondiging van de nieuwe song The Funeral of Justice.

Maar zijn zang en gesproken woord zijn ondergeschikt aan dat bijna onbevattelijke gitaarspel. Mdou Moctar die zich het best verstaanbaar maakt via zijn instrument, zijn witte ‘Strat’, linkshandig bespeeld, zodat er niet zo heel veel fantasie voor nodig is om een Toeareg-Jimi Hendrix in hem te zien, of een West-Afrikaanse Prince, met het ongrijpbare charisma dat je je daarbij voorstelt.

Chismiten, ‘hit’ van Afrique Victime, is ook hier een hoogtepunt: een liedje met een bedwelmende melodie van het soort waar Moctar patent op heeft, Mike Coltuns bas pompend en zuigend als een scheepsmotor op volle toeren.

Buiten stortte ijzige regen uit de Hollandse hemel en zwiepte een schurende storm vanaf het IJ tegen de gevel van de Tolhuistuin. Het contrast tussen wat we binnen meemaakten en waar we na afloop in belandden, was zelden groter.