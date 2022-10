Mayumi Hirasaki wrijft de Rozenkrans-sonaten van Heinrich Ignaz Franz von Biber fenomenaal op ★★★★★

De Rozenkrans- of Mysteriesonaten van de Oostenrijker Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) vullen met elkaar de verbluffendste vioolpagina’s uit de 17de eeuw. In voorheen ongekende klanken getuigt Biber ruim twee uur lang van brandende katholieke devotie. Aangevuurd door vijftien geloofsmysteries rond Maria en Jezus schreef hij evenzoveel sonaten, met een ingenieus variatiewerk tot slot.

350 jaar later brengt hij je nog altijd op de knieën. Zeker als de muziek uit de violen stroomt van Mayumi Hirasaki. De naar Duitsland verzeilde Japanse had er liefst zeven nodig, want Biber haalt een slimmigheid uit. Alleen voor de eerste sonate, De Verkondiging, stemt hij de vioolsnaren standaard (g-d’-a’-e’’). Daarna begint het gegoochel. Per sonate laat Biber een of meer snaren hoger of juist lager stemmen. Zo opent hij een schaduwwereld aan sonoriteiten waarin elk geloofsmysterie een eigen sfeer krijgt, van freudenreich (vreugdevol) tot schmerzhaft (smartelijk).

Hoe Biber zijn kunststuk destijds heeft uitgevoerd, blijft een raadsel. Misschien speelde hij de sonaten met een klein clubje musici privé voor zijn werkgever, de aartsbisschop van Salzburg, die wellicht al biddend de kralen van een rozenkrans door zijn vingers liet gaan. Of trok een gezelschap in een ‘rozenkransprocessie’ langs vijftien schilderijen die scènes als kruisiging en verrijzenis verbeeldden.

Mayumi Hirasaki, lid van het barokorkest Concerto Köln, wrijft Bibers vondsten fenomenaal op. De verleiding kan schuilen in een klankkleur: luister naar de inbleke opening van sonate zes, over Christus’ eenzame gebed op de Olijfberg. Of laat de adem stokken bij een bizar effect: in sonate zeven wordt de Heiland gegeseld met vals langs elkaar schurende snaren.

Hirasaki houdt het intiem, met als begeleiding wisselende combinaties van viola da gamba, violone, luit, klavecimbel en orgel. Tot slot jongleert ze in haar eentje op een thema van vier noten in De beschermengel, de punt achter een feest van snaren, godsvrucht en mysterie.

Mayumi Hirasaki Rozenkranz-Sonaten Klassiek ★★★★★ Passacaille