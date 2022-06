Maxime Garcia Diaz wint C. Buddingh’-prijs voor poëziedebuut: bij vlagen psychedelisch, vol memes, emoji, reclames en zijpaden

Maxime Garcia Diaz Beeld Mateo Vega

Haar bundel Het is warm in de hivemind is volgens de jury ‘een bundel die alleen nu geschreven had kunnen worden’. De prijs werd uitgereikt tijdens het Poetry International-festival in Rotterdam. Garica Diaz won drie jaar geleden ook al het NK Poetry Slam. De jury van de C. Buddingh’-prijs roemt de taal van haar debuutbundel: ‘Een taal als het internet zelf: bij vlagen psychedelisch, vol memes, emoji, reclames en zijpaden.’ Het is een bundel waarin woede tot uiting komt, een woede ‘die onverbloemd over onderdrukking gaat’.

De hivemind betreedt men, meer nog dan dat men die leest. Garcia Diaz heeft kundig een wereld gecreëerd waarin het verschil tussen analoog en digitaal is verdwenen. Ze dicht veel over wat het vervagen van dat onderscheid betekent voor het lichaam, en dan vooral voor het jonge vrouwenlichaam. ‘het spookt in mijn spiegelbeeld’, schrijft ze, ‘de schemerende ledematen / van een wezen / wiens enige taal uit kreunen bestaat / ik krom mijn rug en val samen met haar’.

Dergelijke observaties verweeft Garcia Diaz met veelal Engelstalige citaten die soms van het internet geplukt lijken (regels over Lindsay Lohan en Liz Taylor bijvoorbeeld) en soms uit recente klassiekers van de cultuuranalyse stammen (bijvoorbeeld van Donna Haraway, auteur van het Cyborg Manifesto, en van Katherine Hayles, die over het posthumane lichaam schrijft). Daarmee heeft Garcia Diaz zelf haast een soort posthumane poëzie gecreëerd: gedichten waarin het soms, net als in de digitale ruimte, zoeken is naar houvast.

Soms klinkt er echter ook een verlangen naar echtheid, wat dat ook moge zijn, in door: ‘ik wil dromen dat het ochtend is / en dat het dan ook ochtend is // en dat de wereld geen gevaar is / maar een zachte moederadem / en dat ik niet bang ben / maar gevaarlijk / dat ik tanden heb / dat ik bijten kan.’ Met Het is warm in de hivemind heeft Maxime Garcia Diaz iets gedaan wat andere dichters eerder niet is gelukt: ze schreef een bundel die werkelijk laat zien wat het leven in een digitaal tijdperk betekent voor het lichaam en beeld van opgroeiende vrouwen.

De Buddingh’-prijs, waaraan een geldbedrag van 1.250 euro is verbonden, geldt al meer dan dertig jaar als de belangrijkste prijs voor debuterende dichters. Radna Fabias, Lieke Marsman, Tonnus Oosterhoff en Ilja Leonard Pfeijffer behoren tot de eerdere laureaten. De andere genomineerde bundels dit jaar waren Het firmament tussendoor van Ferdy Karto, Oeverloos van Nisrine Mbarki en Tussentaal van Esohe Weyden.