Max van Rooy over zijn grootvader H.P. Berlage: ‘Ik ben niet zo van de heldenverering’

Max van Rooy in 2019. Beeld Casper & Sebastiaan van Rooy

In 1978 zette de 36-jarige journalist Max van Rooy de bandrecorder aan om zijn moeder Miep te interviewen over zijn wereldberoemde grootvader, voor wie hij tot op dat moment alleen terloopse interesse had getoond. Hij nam zich voor een biografie te schrijven over opa Hein, HPB voor familie en voluit Hendrik Petrus Berlage (1856-1934), wiens betekenis voor de Nederlandse architectuur nauwelijks overschat kan worden.

Begin 2022, 44 jaar later, was dat boek ver gevorderd, maar niet af. De inmiddels 79-jarige Van Rooy was doodziek, kreeg sondevoeding, verloor zo grondig al zijn levenslust dat hij samen met zijn vrouw, kinderen en huisarts het einde besprak. Tot er een mirakel gebeurde, hij weer echt voedsel at en zijn energie terugkeerde. In een ultieme poging besloot hij het boek dat hem al zijn halve leven volgt naar een eindpunt te brengen.

Heb ik dat gemaakt? is een literaire biografie over de bouwmeester die de Nederlandse architectuur de weg wees naar de twintigste eeuw. Vooral de Beurs van Berlage uit 1903 is een kroonstuk, maar ook het Gemeentemuseum in Den Haag (1934), het bondsgebouw van diamantbewerkers (1900) en Plan Zuid (1914) in Amsterdam, zijn belangrijke ontwerpen van zijn hand. Dat Van Rooy het voorvoegsel ‘literair’ gebruikt voor zijn biografie, zegt vooral wat het boek niet is: ‘Het moest geen academische beschrijving worden van het oeuvre met een lading voetnoten. Ik wilde naar boven halen wat voor een man Berlage was. Wat hem dreef en wat hem vormde.’

Van Rooy weet nog wat hij dacht toen hij in 1978 die bandrecorder startte. ‘Ik zat tussen twee banen in, van hoofdredacteur van het tijdschrift Hollands Diep naar de redactie van NRC Handelsblad. Ik werd nieuwsgierig naar wat voor een man mijn opa was.’ Die nieuwsgierigheid was nieuw. De jonge Max – geboren acht jaar na het overlijden van de architect – had een hartgrondige hekel aan zijn opa omdat het thuis de godganse dag over HPB ging. ‘Altijd maar weer die Berlage!’, schrijft Van Rooy in de verantwoording van de biografie.

H.P. Berlage met zijn dochter, de moeder van Max van Rooy. Beeld Max van Rooy

De basis van het boek vormen de teksten die Berlage zelf schreef en die van zijn leermeesters en tijdgenoten, maar ook verhalen uit de familieoverlevering. ‘Mijn moeder Miep sprak over haar vader als een ingetogen man. Niet iemand die op feestjes het hoogste woord voert. Tegelijkertijd was hij ook gepassioneerd, bezat hij een groot sociaal hart en de gave om mensen voor zijn ideeën te winnen.’ Van Rooy spitte Berlages lezingen, toneelstukken en reisdagboeken door, maar het meest leerde Van Rooy zijn voorvader kennen via de schat aan nagelaten tekeningen. Berlage tekende altijd en overval, zowel voor zijn werk als op reis, met een begenadigde hand.

Voorpagina van De Telegraaf met presentatietekeningen van de beurs, 19 maart 1898. Het torenontwerp zal Berlage later nog aanpassen. Beeld Stadsarchief Amsterdam

‘Hij was een man van de beaux-arts, van de esthetiek. Hij is in zijn tekeningen doorlopend op zoek naar schoonheid, naar betekenis, naar kleur, naar hoe de schaduw valt, naar al die talloze details die zo belangrijk zijn in de architectuur’, zegt een broos ogende Van Rooy in zijn woonkamer in Amsterdam. Daar hangen twee originele Berlagetekeningen aan de muur. ‘Die hang naar esthetiek is een familietrek. Mijn moeder was binnenhuisarchitect en ik ben altijd over kunst en architectuur blijven schrijven, ook in de vijftien jaar dat ik adjunct-hoofdredacteur was bij NRC Handelsblad.’

Die lange en complexe zoektocht van Berlage naar schoonheid kwam tot een cruciaal punt in 1898, bij de opdracht van de gemeente Amsterdam voor een nieuw beursgebouw. Tot dan toe had Berlage naam gemaakt als een deskundig bouwheer, geweldig tekenaar – het ontwerp van een tramkantoor uit 1888 is meer een Rembrandt dan bouwschets – maar niet per se als Grote Vernieuwer. Hij stond in de traditie van de 19de-eeuwse architectuur, waarin neostijlen dominant waren: neorenaissance, neogotiek, neo-van-alles-wat. Veel ornamentiek, een bonte kermis van verwijzingen naar het verleden. Dat was ook de stijl van het eerste, nooit gebouwde ontwerp dat Berlage maakte voor de Amsterdamse beurs in 1884.

Tekening exterieur van het prijsvraagontwerp voor een beursgebouw door Sanders en Berlage, 1885. Beeld Wikimedia Commons

‘Je schrikt je dood als je dat ziet’, zegt Van Rooy. Het is onvoorstelbaar dat deze stijlsoep een ontwerp is van dezelfde man die een decennium later koos voor een 140 meter lange sobere bakstenen wand langs het Damrak, ontdaan van opsmuk en ornamentiek. De grote beurszaal heeft de monumentaliteit van een kathedraal, zonder de bombast van religieuze architectuur. De materialen (baksteen, hout, gietijzer) worden getoond zoals ze zijn, eerlijk, onverhuld, niet verstopt achter sierstuc of verf. Het was gedurfd modern, omstreden, maar al snel na oplevering werd duidelijk dat Berlage de juiste afslag richting 20ste eeuw had genomen.

‘Berlage is zwaar beïnvloed door de wereldtentoonstellingen in Amsterdam in 1883 en Parijs in 1889’, zegt Van Rooy. De lichte ijzer- en glasarchitectuur die werd getoond, Gustave Eiffels gesmede toren, gecombineerd met een ‘eerlijk Hollands materiaal’ als baksteen, was voor Berlage een uitweg in een lange zoektocht naar moderniteit. Hij schreef in 1889:

‘Het is dat wij op dit ogenblik leven in een tijd van chaotische verwarring, zo ook op kunstgebied. Men spreekt van modern! Wat is modern? Gewoonlijk iets vrij vervelends; van een bepaald cachet geen sprake; men heeft moderne gothiek, moderne renaissance, ja zelfs Noorsch, Indisch, Japanneesch en Chineesch. In al deze stijlen worden kunstwerken gemaakt. Het ware om te lachen als het niet zo treurig ware.’

Beurs van Berlage na de opening in 1903. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Voor Van Rooy is de Beurs een onontkoombare uitkomst van een lang wordingsproces. ‘Hoe Berlage daartoe komt, wie hem de weg heeft gewezen, dat heb ik in dit boek geprobeerd uit zijn taal en tekeningen te halen.’ Berlage is architect geworden, en geen kunstenaar zoals hij eerst van plan was, omdat hij het volk wilde verheffen, een beter leven wilde geven, kennis wilde laten maken met schoonheid. ‘Hij is in dat opzicht een klassieke moralist die alles ontwierp tot in de details. Een beter leven betekent voor hem ook een betere stoel.’

De Beurs was spraakmakend, maar dat betekende niet dat Berlage voor de rest van zijn leven verzekerd was van werk. Hij tekende na de Beurs het zo gevierde Plan Zuid, een uitleg van Amsterdam waarin de architecten van de Amsterdamse School hun befaamde woonblokken en straten zouden ontwerpen. En voor de steenrijke kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller maakte hij na een moeizaam ontwerpproces het jachtslot Sint Hubertus op het landgoed in Otterlo. ‘Niet zijn beste werk’, vindt Van Rooy. Maar de biografie verhaalt hierover slechts terloops. Het boek eindigt in 1914, twintig jaar voor Berlages dood. Tot zo ver was de schrijver gekomen toen hij de diagnose kanker kreeg, opnieuw.

‘In 2011 is mijn rechterbeen geamputeerd, om uitzaaiing van botkanker te stoppen. Eerst denk je dat je zo’n slag niet te boven komt, maar ik ben er meteen over gaan schrijven. Dat hielp.’ Het boek Leve het been (snijtijd 90 minuten) is een ontroerend verwerkingsproces, eerst bedoeld als verhaaltje voor zijn zoons. Later werd het een succesvol boek, aangrijpend maar ook optimistisch en getuigend van schrijfplezier. Dat boek betekende ook brandstof voor zijn Berlage-onderzoek.

Die achtbaan van ziekte en wederopstanding herhaalde zich begin dit jaar. ‘Ik had energie, ik wilde het boek afmaken.’ Maar uitgever Mai Spijkers van Prometheus vond het onverstandig om de ontbrekende jaren toe te voegen. Het boek was al te lang onderweg. ‘We noemen dit gewoon deel 1’, zei hij beslist. Omdat hij zelf niet meer achter de computer kan, kreeg Van Rooy hulp van architectuurjournalist en Volkskrantcriticus Kirsten Hannema. ‘We hebben samen de eindjes aan elkaar gesmeed.’

Dat dit boek er ligt 44 jaar na dat eerste gesprek met zijn moeder, voelt als rijkdom. Is hij tijdens het schrijven trots geworden op zijn grootvader? ‘Ik denk het wel, maar ik ben niet zo van de heldenverering.’ Op de vraag of hij de essentie van zijn grootvaders werk in een zin kan samenvatten, antwoordt hij: ‘Dan het liefst met een citaat van hemzelf: “Monumentaal in de aanleg en schilderachtig in detail.” Dat motto gebruikte hij voor Plan Zuid, maar het geldt ook voor al zijn architectuur, zeker ook voor de Beurs van Berlage.’

Max van Rooy, Heb ik dat gemaakt, de vormende jaren van H.P. Berlage, bouwmeester, uitgeverij Prometheus, € 34,99. Verschijnt 2 november.