Max van Rooy (1942-2022), 44 jaar de biograaf van zijn opa, architect H.P. Berlage

Max van Rooy in 2019. Beeld Casper & Sebastiaan van Rooy

Van Rooys moeder Miep was de jongste dochter van Berlage (1856-1934), ontwerper van onder meer de Beurs van Berlage, het uitbreidingsplan Plan Zuid in Amsterdam en het jachtslot Sint Hubertus op landgoed Kröller-Müller. Dat laatste was ‘niet zijn beste gebouw’, zou de kritische, maar inmiddels ook al zeer broze Van Rooy eind oktober zeggen in een interview met de Volkskrant.

Als jongetje ergerde hij zich aan de gesprekken thuis over zijn beroemde opa. Maar toen hij journalist werd (hoofdredacteur van het tijdschrift Hollands Diep, later adjunct bij NRC Handelsblad) sloeg ergernis om in interesse. ‘Ik wilde geen academisch oeuvre-overzicht schrijven met een lading voetnoten. Ik wilde naar boven halen wat Berlage dreef en wat hem vormde.’

Zoektocht naar schoonheid

Van Rooy interviewde zijn moeder, reisde zijn grootvader achterna door Italië, Amerika en Indonesië en bestudeerde zijn vele prachtige tekeningen. ‘In zijn tekeningen herken je een onvermoeibare zoektocht naar schoonheid, naar betekenis, naar kleur, naar hoe de schaduw valt, naar al die talloze details die zo belangrijk zijn in de architectuur.’ De biografie Heb ik dat gemaakt? werd een reuzenwerk, nog lang niet af toen in 2011 de eerste fysieke tegenslagen zich aandienden.

Botkanker maakte amputatie van zijn been nodig. Van Rooy schreef er mooi optimistisch boek over, Leve het been, oorspronkelijk bedoeld als voorleesverhaal voor zijn jonge zoons. De ziekte keerde in 2021 terug, dit keer zonder perspectief. ‘Toch vond hij de drive om af te maken wat er lag’, zegt architectuurjournalist Kirsten Hannema, die Van Rooy hielp het manuscript drukklaar te maken. ‘Toen de eerste proeven kwamen, voelde je een grote nieuwe energie. Hij las heel precies, was kritisch, maar was ook heel blij dat het boek er zou komen.’

Van Rooy spiegelde zich aan zijn beroemde grootvader, vooral in zijn gevoel voor schoonheid. ‘En Berlage was een twijfelaar, net als ik’, zei hij tegen Hannema. Hij noemde zichzelf licht-ironisch een ‘dna-verwante biograaf’. Het schrijven van het boek bracht hem ‘dichtbij mijn nooit gekende opa’. De biografie stopt twintig jaar voor Berlages dood. ‘Deel 2 ga ik niet meer schrijven’, had hij al aangekondigd. Dat hij een maand geleden te midden van veel architecten, schrijvers, journalisten en vrienden het eerste exemplaar van de biografie kon vasthouden, zag hij als een groot geschenk.