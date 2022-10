Max Colombie is een charismatische showman, maar blijft wat steken in de beproefde receptuur ★★★☆☆

Oscar and the Wolf (Max Colombie) in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Tijdens Something in the Air gaat er een confettikanon af en een wervelstorm van roze blaadjes raast over de eerste rijen publiek. Het kan zomaar symbool staan voor de muziek van Oscar and the Wolf. Er zit een dromerige zachtheid in die met kracht de wereld in wordt geblazen. Zang wordt soms haast gefluisterd, maar onderstreept door dwingende dancebeats of door een sologitaar die kermt onder elektronische slagen. De dramatische elektropop van Oscar and the Wolf heeft een reputatie opgebouwd. Thuis in België zijn alle albums goud of platina.

In de Ziggo Dome staat zanger Max Colombie enigszins losgezongen van zijn zeskoppige band, die op een tribune achter hem staat. Het grote scherm toont louter Colombie, feitelijk in zijn eentje Oscar and the Wolf, want het is Colombie die met muzikale huurlingen zijn hyperromantiek inkleurt. Behangen met bling en het zelfvertrouwen van de geboren podiumster danst hij met fladderende ledematen over het podium of rijdt hij tegen zijn microfoonstandaard.

Als zanger zet hij met zijn stem eerder een etherisch, romantisch sfeertje neer, dan dat hij hem als expressief kanaal gebruikt. In een r&b-pareltje als Your Choice werkt die gestileerde aanpak. Maar in sommige ballads wreekt het gebrek aan expressie zich een beetje. En dat alomtegenwoordige vibrato wordt hinderlijk.

Gaat het tempo omhoog, dan overtuigt Colombie meer. On Fire, met standaard repetitief synthmelodietje en disco slaggitaartje, creëert als vanouds onbeteugelde dansvloervreugde. Live effectiever omdat Colombie dan van dikker hout planken zaagt.

Maar Colombie blijft ook een beetje steken in de beproefde receptuur van dance en pop. Het charismatische showmanship gecombineerd met de extra livepower geven je weliswaar een prettige rush. Het is er een die snel vervliegt, omdat hij je net iets te vertrouwd voorkomt.