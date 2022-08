Maurits draagt graag vrouwelijke kleding, maar zo lovend als bij Harry Styles wordt dat bij hem niet ontvangen

Van links af: Maurits de Bruijn, Jacquill G. Basdew en Egge van der Leij Beeld foto: Harmen Meinsma, visagie: Ed Tijsen

Op de rode lopers van Hollywood en muziekpodia over de hele wereld duikt sinds een aantal jaar af en toe een man in rok op, of een man met parelsnoer om zijn hals, een handtas onder zijn arm of een streep eyeliner rond zijn ogen. Ik noem een Brad Pitt, Kanye West, Oscar Isaac, Billy Porter, Harry Styles. Die laatste was in december 2020 het eerste mannelijke model dat de cover mocht sieren van de Amerikaanse Vogue. De Britse zanger werd vastgelegd in een zwart colbert dat nonchalant over een babyblauwe, met zwart kant afgezette, zwierige jurk met eindeloos veel laagjes viel. Wie die Vogue of de bruine, linnen rok van Brad Pitt onder ogen krijgt, zou zomaar kunnen geloven dat mannen(mode) in een nieuw, genderbending tijdperk is beland, waarin meer, zo niet alles is geoorloofd. Maar geldt dat ook voor gewone, niet-beroemde mannen?

Sinds mijn vroege kindertijd voel ik me enorm aangetrokken tot kleding die doorgaans als vrouwenkleding wordt verkocht. Die voorliefde begon met de jurkenverzameling van mijn moeder. In de weekenden van mijn eerste basisschooljaren trok ik die een voor een over mijn jongensschouders. Mijn kindervoeten schoof ik in de pumps die ik onder in de kast vond. Als ik mijn tenen in de spitse neus liet glijden, kwam mijn hiel tot halverwege het voetbed. Wanneer ik dan in de mensgrote spiegel keek, was me wel duidelijk dat de jurken en pumps me te groot waren, dat ze niet voor mij waren gemaakt, en toch liet mijn reflectie alleen op die momenten een gedroomde toekomstversie van mezelf zien. Een Maurits de Bruijn om op te hopen, om naar uit te kijken. Mijn ouders wisten niet van mijn verkleedpartijen, mijn drie oudere broers zaten vaak op een meter afstand tv te kijken en gaven me af en toe een goedbedoeld maar waarschijnlijk niet zo welgemeend compliment over de ensembles die ik aantrok.

Afwijkend

Als jongenskleding het equivalent was van bruine boterhammen met komijnekaas, dan waren de kleding en hakken van mijn moeder tijgerbrood met vruchtenhagelslag. Maar buiten de deuren van mijn ouderlijk huis kon ik niet dragen wat ik wilde. Dat hoefde niemand me te vertellen, dat wist ik gewoon. Ik werd al vaak genoeg voor meisje uitgemaakt, zelfs wanneer ik de kleurloze, saaie en vooral jongensachtige afdankertjes droeg waar mijn broers jaren eerder in hadden gelopen. De manier waarop ik sprak, dacht, liep, sprong, stond en speelde was al afwijkend genoeg. Zo leerde ik op vroege leeftijd hoe afwijzend de wereld stond tegenover iedereen die afwijkt van de norm.

Mijn zwak voor kleding die aan vrouwen was voorbehouden hield aan, maar ook als puber liet ik dat niet aan de buitenwereld zien. Omdat bloed kruipt waar het niet kan gaan, kocht ik op een dag een paar gouden gympen, pikte ik een seventiesspijkerbroek met wijde, rokachtige pijpen (die midden jaren negentig niet met het modebeeld strookte) uit de garderobe van mijn oudste broer en ontwikkelde een obsessie voor rood en geel, zodat mijn spiegelbeeld toch een klein beetje overeenkwam met dat van de kledingkast van mijn moeder. Maar wat bleek? Kleding wordt al heel snel als niet-mannelijk gezien, en mag nooit te veel uit de toon vallen, de acceptatiegrens is erg dun.

Hoe dan ook bleven die moeder van mij en haar vriendinnen nog altijd mijn voornaamste inspiratiebron als het op mijn kleding aankwam. Ik hield van hen en ik hield minstens zoveel van hun glimmende handtassen, hun grote sieraden, hun zijden blouses. Als ik naar vaders en leraren keek, snapte ik niet waarom iemand zijn oog zou laten vallen op een beige ribbroek, of zich zou verheugen op het dragen van een donkerblauwe, platgebreide coltrui, of waarom iemand een doodsaaie man zou willen zijn. Op de herenafdeling van kledingwinkels kwam ik dan ook zelden aan mijn trekken.

Verwensingen

Toen ik eenmaal van mijn geboortedorp naar de grote stad verhuisde en net genoeg geld verdiende om mijn garderobe uit te breiden, ging ik los. Als ik in de door mij geliefde eclectische aankopen over straat ging, werden me vaak genoeg verwensingen naar het hoofd geworpen, maar daardoor liet ik me niet weerhouden. Of, nou ja, dat probeerde ik door het geluid van mijn koptelefoon de reactie van voorbijgangers te laten overstemmen. Als er scheldwoorden klonken, zette ik het volume van Beyoncé een beetje hoger.

‘Flikker’, werd me door jongens van mijn leeftijd op voorbijrijdende scooters toegeworpen, op een metroperron werd ik eens bedreigd en gedwongen mijn prachtige dubbelgestikte, taupegrijze handtas af te staan, in treincoupés proestten mensen als ik voorbijliep, en mijn buren vroegen me steevast of ik naar een bijzonder feest ging – ook op maandagochtend. Natuurlijk vielen er ook weleens welgemeende complimenten, maar wat in elk geval duidelijk werd, is dat er vrijwel altijd een reactie kwam als mijn kleding zich niet naar de verwachting van het mannelijke voegde. En keer op keer viel me op hoe enorm beperkt dat mannelijke domein was.

Als ik een scheldwoord of dreigende blik te verwerken kreeg, hadden die de uitwerking van een toverspreuk. In één ogenblik was de glimmende trenchcoat die toen ik van huis ging mijn trotsmakende harnas vormde, in een kwetsbare, onzekere en daardoor knellende jas veranderd die ik het liefst zo snel mogelijk in mijn tas propte. Ik heb ontelbare keren razendsnel bij de kassa van de supermarkt proberen af te rekenen zodat niemand de gelakte nagels zag die me de vorige avond in de club nog complimenten hadden opgeleverd, en onder de douche vervloekte ik de waterproof mascara die niet van mijn gezicht te wassen bleek.

Omslag

Volgens socioloog Luuc Brans, die aan de KU Leuven onderzoek doet naar de politisering van de mode-industrie, was er niet altijd sprake van die rigide tweedeling tussen mannen- en vrouwenmode. ‘Tot het einde van de 18de eeuw kleedden mannen zich heel frivool’, vertelt hij. ‘Rond de Franse Revolutie is dat in een periode van een halve eeuw omgeslagen. Mannen wilden niet langer als aristocraat worden gezien en gingen zich ineens heel timide en sober kleden om zo te laten zien dat ze mannen van het volk waren. Sindsdien zijn mode, modebewustzijn en trends aan de vrouw toegewezen.’

Zelfs zijn beroep, modesocioloog, wordt weleens als te frivool gezien voor een man. ‘Kleding werd aan de vrouw voorbehouden, en het gaf een man status als zijn vrouw zich heel mooi uitdoste. Het hangt dus heel erg samen met de genderbinariteit van de afgelopen tweehonderd jaar. Nu zien we dat die rigide tweedeling onder druk staat, maar niet iedereen kan zich daarin vinden. En daardoor bevinden mannen die zich door middel van kleding aan die binariteit willen onttrekken zich in een spanningsgebied.’

De afkeuring die me op straat ten deel valt, heeft vaak een homofoob karakter, vertel ik Brans. ‘Precies’, antwoordt hij. ‘Je daagt met je kleding niet alleen de genderbinariteit maar ook heteronormativiteit uit. Er zit zeker ook een homofoob of transfoob randje aan de reacties die je krijgt. Het is meer dan alleen als man iets doen wat aan de vrouw is voorbehouden.’

Tweedeling

Er is een duidelijke tweedeling te zien als het gaat om de reacties die ik krijg. Vrouwen zijn veelal positief gestemd en complimenteus. De veroordelingen en het geweld komen voornamelijk, zo niet uitsluitend, van andere mannen. Zij kunnen zich, denk ik, niet voorstellen dat een andere man zich aan de norm onttrekt, anders voor de dag wil komen, en al helemaal niet als het resultaat vrouwelijke trekjes vertoont. Want waarom zou een man er vrouwelijk willen uitzien in een wereld die vrouwen verguist, waarin het mannelijke altijd meer waard zal zijn dan het vrouwelijke?

Het roept het beroemde en veelzeggende citaat van de Amerikaanse schrijver Ian McEwan in herinnering, dat mede dankzij Madonna’s hit What It Feels Like for a Girl onsterfelijk is geworden: ‘Meisjes kunnen spijkerbroeken dragen, hun haar kortknippen en overhemden en laarzen dragen omdat het prima is om een jongen te zijn; voor meisjes is dat een soort promotie. Maar als een jongen er als een meisje uitziet, dan is dat volgens jou een afgang, omdat je stiekem vindt dat het vernederend is om een meisje te zijn.’

Achter de afkeer van alles wat we onder vrouwelijk verstaan, gaat misogynie schuil. En misschien wreekt die misogynie zich nog wel sterker wanneer mannen zich inlaten met zaken die als vrouwelijk worden gezien. Want in dat geval is er altijd een andere keuze mogelijk geweest, zijn er kledingrekken vol effen T-shirts en slecht vallende spijkerbroeken die niet zijn gekocht en gedragen. Een man die dat doet, vraagt erom gecorrigeerd te worden. Bovendien roept die man met zijn afwijkende voorkomen automatisch vragen op over zijn seksualiteit. En alleen al de suggestie van homoseksualiteit kan anno 2022 nog tot discriminatoire opmerkingen leiden.

Als ik op een afwijkende manier gekleed ga, dan daag ik impliciet de identiteit van andere mensen uit – door me te onttrekken aan aloude hokjes en groepjes. Maar ik koester niet de illusie dat ik ook maar iets te zeggen heb over de identiteit van anderen. De waarheid is dat ik niemand wil uitdagen met mijn kleding, ik beschouw iedere geweldige outfit als niet meer dan een cadeau aan mezelf. Maar wanneer ik in een dieppaarse pantalon en semi-transparante top over straat ga, gaat men ervan uit dat ik op reacties zit te wachten. Terwijl dat lang niet altijd het geval is. Ook niet als die positief zijn. Op veruit de meeste dagen wil ik geruisloos over straat kunnen lopen, zelfs als mijn outfit schreeuwt.

Status aparte

Ik vraag Brans of vrouwen positiever op mijn uitdossing reageren dan mannen omdat ik door een rok aan te trekken, een beetje aan die eeuwenoude misogynie knaag. ‘Dat sluit wel aan bij de tweedegolfsfeministen van de jaren zestig en zeventig waarin vrouwen hun kinderen uniseks gingen kleden. Het is onderdeel van diezelfde strijd, jullie zijn bondgenoten in een repressief gendersysteem dat helaas heel sterk is ingebakken in de mode-industrie.’

‘Is deze voor jou?’, werd me een jaar geleden aan de kassa gevraagd tijdens het afrekenen van een donkerblauwe, wijdvallende damesbermuda. Zodra ik wat gegeneerd knikte, kirde de winkelmedewerkster het uit. Dat vond ze zo leuk. ‘Het ís ook een geweldige broek’, gaf ze me vol bemoediging mee. Mijn aanschaf ontlokt vrijwel altijd een reactie van het verkooppersoneel, het lijkt een onwrikbare wet. Soms is die reactie hysterisch positief, andere keren word ik voordat ik iets kan kopen door het winkelpersoneel naar de herenrekken verwezen. Want een man die glittertops bekijkt, moet wel verdwaald zijn.

Mijn dagelijkse realiteit lijkt ver verwijderd te zijn van die van de popsterren en acteurs die in de media zuiver lof oogsten als ze zich uitdossen in kledingstukken die voorheen enkel en alleen tot het vrouwelijke domein behoorden. Wellicht druppelt hun invloed langzaam door, bereiken hun genderoprekkende beelden het straatbeeld en leidt iedere herenrok of glitterlook van Harry Styles en Billy Porter uiteindelijk tot meer acceptatie, ook voor minder beroemde mannen. Maar misschien is het wel omgekeerd, misschien lenen deze performers juist van de meer buitenissig geklede, gewone mannen die in tutu naar een feest gaan én houden ze het idee in stand dat heren in glitters aan de bühne zijn voorbehouden.

Brans: ‘Wat op de rode lopers en podia te zien is, heeft natuurlijk wel invloed en dat wordt in bepaalde kringen geïmiteerd, maar die context heeft een status aparte. Die zullen altijd anders blijven dan de rest. Het idee dat alles wat op de catwalk loopt naar beneden druppelt is algemeen aanvaard binnen de mode, maar daar is weinig tot geen systematisch bewijs voor, al voelt het op intuïtief niveau correct. Wat bij Prada gebeurt is niet jaren later bij de Zeeman te koop. ’

Jacquill G. Basdew

Egge van der Leij

Beperkt kader

Vergelijk het met RuPaul’s Drag Race, zegt Brans. ‘Dat is een heel succesvol tv-programma, de dragqueens uit de show worden geaccepteerd, maar ook omdat wat zij doen zich in een beperkt kader afspeelt. Ik ben er niet optimistisch over dat dergelijke bewegingen invloed hebben op het straatbeeld, want de modewereld is al veel langer bezig met het bevragen van gendernormen middels kleding, terwijl er bijvoorbeeld nog steeds een modeweek voor mannen en één voor vrouwen is en dat hangt samen met hoe de hele modewereld is georganiseerd. Zolang je nog de Zara binnenloopt en er een duidelijke scheiding is gemaakt voor man en vrouw, en niet op basis van kleur bijvoorbeeld, ben ik niet zo optimistisch. Als je naar de top van de mode-industrie blijft kijken om die veranderingen door te voeren en niet naar H&M en Uniqlo, dan blijven die grote spelers ook buiten schot.’

Voor mij is het wel degelijk een bevrijding beroemde mannen te zien die de saaie zwarte smoking in de kast laten hangen en op het gebied van kleur, snit en silhouet eigenzinnige keuzes maken. Maar ik ben nog sterker geraakt als ik op straat een man in een croptop voorbij zie lopen, en moet me op dat soort momenten inhouden geen high-five uit te delen. Terwijl ik me op zo’n moment net als anderen wanneer ze mij zien, hyperbewust ben van de bijzonder geklede man die ik zie, én van de reacties van andere voorbijgangers. Een deel van me wil de man aanmoedigen, een ander deel wil hem beschermen tegen de grote boze buitenwereld. In elk geval zie ik steeds vaker mannen die zich buiten de norm kleden, en wens ik die ontwikkeling te zien als een ondubbelzinnig teken van vooruitgang.

Brans: ‘In de samenleving is de genderdiscussie echt aan de gang, en de binariteit staat onder druk. Ik denk dat die beroemdheden reageren op die veranderingen. We zitten niet meer in een tijd waarin het allemaal overdreven mannelijk moet zijn.’ Die verandering zag Brans ook onlangs toen hij oudere en nieuwe James Bond-films terugkeek. De Bond van Daniel Craig representeert niet langer de stoere man die niet om gevoelens geeft; het mag allemaal veel vrijer en emotioneler.

Mannelijkheid bevraagd

De genderdiscussie die Brans noemt, kent vele tentakels. Het geluid dat traditionele mannelijkheid aan revisie toe is, wordt binnen dit debat flink vertegenwoordigd. Feministische bewegingen, activisten en de #MeToo-beweging leggen de aandacht op de schadelijke kanten van mannelijkheid, ook wel onder de noemer toxic masculinity geschaard: seksisme, machtsbelustheid, militarisering, gehard/stoer zijn, beperkte emotionaliteit, negativiteit jegens seksuele minderheden, een hang naar dominantie.

Uit een enquête van de Amerikaanse opiniewebsite Vox uit 2015 bleek een groter aantal Amerikaanse mannen geneigd te zijn het label ‘mannelijk’ af te schudden, dan de groep vrouwen die zich niet langer identificeren als ‘vrouwelijk’. Daarnaast waren er meer mannen die zich als vrouwelijk identificeerden, dan vrouwen die zich als mannelijk identificeerden. Mannelijkheid is aan revisie onderhevig, en zo ook de kleding die traditioneel gezien met mannen werd geassocieerd.

Deze grotere ontwikkelingen hebben hoe dan ook invloed, en ik hoop dat ze ertoe zullen leiden dat ik in de (nabije) toekomst zonder zorgen over straat kan in mijn glittersokken, goudkleurige trenchcoat en geplisseerde broek. Tot die tijd blijft mijn liefde voor een soepelvallende stof of een kitscherig sieraad overeind. Ook als ik daarop soms afkeurende reacties krijg.

Het applaus dat beroemde mannen ten deel valt als ze in een leren rok op de rode lopers verschijnen, is afhankelijk van die specifieke context en zou nooit klinken als die rode loper onder hen zou worden weggerukt en ze niet op hun roem en status konden leunen. Die mannen mogen juist vrij zijn omdat ze zich binnen beperkte kaders uiten en daardoor niet tornen aan onze dagelijkse realiteit. Aan het fineer van acceptatie, waar dat applaus bij hoort, heb ik vooralsnog weinig wanneer ik over straat loop. Maar ik kan wel bouwen op de andere, doodgewone mannen die net als ik de schoonheid van een colbert met pailletten inzien of wegsmelten bij een fuchsia stof. Zelfs als dat betekent dat we niet altijd veilig zijn voor de blikken van anderen.

Bevrijdend besef Egge van der Leij (31) woont in Amersfoort en werkt als begeleider in de psychiatrie. Hij kleedt zich een stuk vrouwelijker dan de meeste mannen, ‘een beetje punky’, en hij laat zelden een kledingstuk met panterprint in de schappen liggen. Van welke afdeling de kleding die hij aanschaft afkomstig is, maakt hem niks uit. Tijdens het winkelen draagt hij meestal hakken of vrouwenkleren, dus wellicht dat het mensen daarom niet echt verbaast wanneer hij richting de rekken vol rokken en topjes loopt. Hij shopt het liefst op rustige momenten en luistert meestal naar muziek in het openbaar. Dat maakt dat eventuele reacties hem hoe dan ook niet bereiken. Als kind hulde Egge zich thuis het liefst in de kleding van zijn twee oudere zussen en zijn moeder. Zijn haar droeg hij lang en daar kwamen geregeld staartjes in. Buiten de veiligheid van zijn ouderlijk huis droeg hij jongenskleren. Andere kinderen waren bijzonder gebrand op zijn gender of seksualiteit. ‘Ben je een jongen of een meisje?’, was de vraag die regelmatig terugkeerde. Egge koesterde de wens dat zijn voorkomen soms even niet zo meisjesachtig was, of in elk geval niet zoveel vragen bij anderen opriep. Tijdens zijn puberjaren werd hij op straat uitgescholden. Egge denkt dat dat komt doordat hij toen jonger en onzekerder was, waardoor mensen meer ruimte voelden om zijn voorkomen van commentaar te voorzien. Na zijn tienertijd realiseerde hij zich dat het niet uitmaakte wat hij droeg; hij zou toch wel opvallen en daarop worden beoordeeld. Dus dan kon hij maar beter aantrekken wat hij zelf mooi vond. Dat was een bevrijdend besef. Het was in de tijd dat hij voor het eerst uitging en vrienden maakte die net als hij niet in hokjes pasten. En zodra de reacties van anderen hem minder deden, leken ze gek genoeg ook af te nemen. ​​Inmiddels ontvangt Egge vrijwel alleen nog maar complimenten op zijn topjes met panterprint. Een grote stap van de afgelopen jaren was het dragen van hakken in het openbaar. De eerste keer was ongelofelijk spannend. Hij liep van zijn huis in Amersfoort naar de winkel en halverwege werd hij ineens overvallen door bakken vol schaamte. Van het ene op het andere moment voelde hij zich niet langer veilig, maar terug naar huis was even ver als de route naar de winkel afmaken. Wat hem overeind hield en houdt is dat hij vindt dat hij mag dragen wat hij mooi vindt. Dat is zíjn keuze. En hij hoopt dat wanneer hij ervoor kiest om zijn zelfschaamte te doorbreken, hij het voor anderen ook makkelijker maakt om zich te uiten zoals ze willen.

Verandering gloort aan de horizon Jacquill G. Basdew (28) was al op jonge leeftijd bezig met kleding, maar vroeger was hij enorm op merken gericht omdat hij niet wilde dat mensen hem zagen. Hij voelde dat hij anders was, en wanneer hij zijn vrouwelijke kant liet zien werd hij daarmee gepest, dus verstopte hij die zoveel mogelijk. Hij groeide op in Watergraafsmeer, in Amsterdam-Oost, waar hij op voetbal en op schaatsen zat. Maar zijn wens om te dansen en zingen, verborg hij voor anderen. Als Jacquill iets te hard giechelde, of zich te meisjesachtig gedroeg, werd hij daar op een niet zo zachtzinnige manier op aangesproken. Alleen als hij helemaal alleen thuis was, draaide hij de cd’s van Michael Jackson of Whitney Houston grijs en durfde hij zichzelf over te geven aan zijn verlangen te dansen en zingen. Zodra hij dan hoorde dat er iemand thuiskwam, stopte hij de muziek en vluchtte naar zijn kamer. Jacquill is zich ervan bewust hij in een wereld leeft die voor queer mensen gevaarlijk is, en zeker voor queer mensen van kleur. Dat is de realiteit. Middels Yazija, zijn performance art-praktijk, onderzoekt hij verschillende thema’s die een belangrijke rol spelen in zijn leven, zoals de eigen identiteit, genderrollen en mannelijke kwetsbaarheid. Wanneer hij naar een evenement gaat en zich uitgesproken wil kleden, regelt hij dat hij niet alleen is en er iemand met hem meegaat. Soms ziet hij extravagant geklede queer individuen helemaal alleen op straat lopen, daar heeft hij dan respect voor, maar hij is zich er ook van bewust dat dat gepaard gaat met onzekerheid en angst, en hij weet ook wat hen zou kunnen overkomen. Ook Jacquill krijgt soms negatieve, non-verbale reacties. Dan is het alsof er vraagtekens uit de ogen van mensen komen. Voorbijgangers die kijken alsof ze nog nooit een man in een laag uitgesneden shirt hebben gezien. En misschien is dat ook zo, hebben ze dat daadwerkelijk nooit eerder gezien en moeten ze het beeld nog verteren en verwerken. Het zijn wat hem betreft vooral oudere mensen die vasthouden aan normen en waarden die een verstikkende uitwerking kunnen hebben. Maar er gloort verandering aan de horizon. Jacquill merkt dat de generatie die na hem komt, de tieners en beginnende twintigers van nu, zich wat kleding en genderexpressie betreft veel vrijer gedraagt. Zij gooien de kaders en regels in de prullenbak en zwengelen zo verandering aan. Dat maakt hem hoopvol over de toekomst. ‘We zijn nu aan het werk voor generaties die na ons komen. En dat is iets moois. Zo hebben ook degenen die voor mij kwamen de weg voor mij vrijgemaakt, zoals Freddie Mercury, Marlon Riggs, Isaac Julien of bell hooks. Dus waarom zou ik niet hetzelfde doen? En wanneer het dan eng wordt, neem ik de tijd om aan mijn voorgangers te denken, daar put ik kracht uit.’