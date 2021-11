‘Maud & Babs’ duikt iets te diep in de onmacht van de mantelzorger ★★★☆☆

Loes Luca als Babs in de serie ‘Maud & Babs’.

Een tragikomedie over Alzheimer en mantelzorg, dat klinkt als een hachelijke onderneming. Maar wel een dappere, en nodig ook. De successerie Maud & Babs van Omroep Max, te zien op NPO Start, duikt diep in de onmacht en frustratie van de mantelzorger. Iets té diep, naar mijn smaak, maar daarover later meer.

De serie (scenario Patty Stenger, regie Barbara Bredero) is gebaseerd op het Libelle-feuilleton Dagboek van Maud, van Elle van Rijn. We volgen een leuk, liefdevol gezin dat volledig ontwricht raakt door de oprukkende Alzheimer van mater familias Babs. De loyaliteit van haar oudste dochter Maud, die de dagelijkse hulpvragen van haar moeder probeert te combineren met de zorg voor haar eigen gezin en een drukke verloskundigenpraktijk, is grenzeloos. Dat is uiteraard aangrijpende materie, waar de makers verrassend veel lucht in weten te blazen.

Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de topacteurs die hier zijn verzameld. Centraal staan vedette Loes Luca als Babs en een hartveroverende Rifka Lodeizen als Maud. Daaromheen cirkelen goed gecaste, aansprekende bijrollen: een sympathiek stoïcijnse Peter Paul Muller als echtgenoot, een geestig neurotische Kim van Kooten als verwende jonge zus, een innemende Yannick Jozefzoon als nieuwe collega.

Naast dat ze onbevreesd in dit onderbelichte thema duiken, slechten de makers terloops nog tal van andere tv-taboes, met een reeks bevallingen in beeld, bejaard semi-bloot, een mannelijke verloskundige, leuke vooroordeel ontkrachtende scènes, en een onnadrukkelijke, vanzelfsprekend diverse cast. Dat verdient lof.

Wel lijkt Maud & Babs echt gemaakt om lineair te kijken, hooguit eens per week. Wie een paar afleveringen achter elkaar plakt gaat het teveel aan herhaling dwarszitten, zoals de alomtegenwoordige, opdringerige Franse chansons, of de al te talrijke begroetings- en afscheidsscènes, waarbij Maud en Babs elkaar ‘Ooievaar’ toewensen (een verwijzing naar het werk van Maud, en een verbastering van ‘au revoir’, refererend aan het roemruchte Franse verleden van Babs). Het is allemaal iets te nadrukkelijk.

Dat brengt ons bij de bedenkingen. Kenners constateren dat de serie heel realistisch de ellende van Alzheimer en mantelzorg weet te vangen. De wanhoop, pijn, uitzichtloosheid. Dat mag zo zijn, maar levert dat ook overtuigend drama op? Niet altijd.

Voorbeeld: ik neem onmiddellijk aan dat dementerende ouderen precies zo onuitstaanbaar kunnen worden als Loes Luca hier speelt. Maar zou het voor de spanningsboog niet beter zijn als je af en toe nog een beetje met haar mee kon voelen, zodat het je aangrijpt wat haar overkomt? Luca is hier vrijwel van meet af aan een bozig, verongelijkt en manipulatief mens, en dan laat haar verdere aftakeling je eerlijk gezegd nogal koud. Meer inzage in wat een leuke vrouw en geweldige moeder het kennelijk ooit was, zou goed zijn, ook omdat je dan Mauds eindeloze geduld en toewijding beter begrijpt.

Nu heb ik (goddank) nog geen ervaring met mantelzorg, misschien dat het daarom iets minder aangrijpt allemaal. Zo nu en dan leidt de serie tot onbegrip, ergernis en zelfs woede. Spreek je uit, Maud! Kies voor jezelf! Stop die vrouw in een tehuis! Dat kan niet de bedoeling zijn. En deze serie is neem ik aan niet alleen voor ingewijden gemaakt.

Daar staan vele hartverwarmende scènes tegenover, en een nieuw soort televisieheldin met wie je zo goed mee kan voelen dat het pijn doet. Lodeizen speelt hier de rol van haar leven. Dus hoop ik stiekem toch op een tweede seizoen.