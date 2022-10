‘Matties’ is een eerlijke en ontwapenende jongerenvoorstelling over vertrouwen en verlies ★★★★☆

‘Matties’ (12+) door Danstheater Aya. Vanaf links: Isabelle Nelson, Marko Šakić, Ali Zanad en Alicia Anais Fuentes Sifuentes Beeld Sjoerd Derine

Of je het nu hebt over bff’s, broeders, gabbers, makkers, maten of matties (een Surinaams wordt voor vrienden, dat oorspronkelijk ‘lotgenoten op de trans-Atlantische overtocht’ betekende), in de kern komt vriendschap neer op ‘een zone zonder gevaar’, zoals filosoof Cornelis Verhoeven het mooi verwoordde. Voor jongeren zijn er legio boeken geschreven over vriendschap en verraad. De jongerenvoorstelling Matties (12+) van Danstheater Aya voegt daar een eerlijk, ontwapenend laagje aan toe, door vier performers autobiografische ontboezemingen te laten mengen met veelzeggende bewegingen. Het gaat over groepsdruk, vertrouwen en verlies (choreografie: Wies Bloemen en Anne Suurendonk). Ze hebben er alle vier een ‘overtocht’ op zitten en nieuwe vormen van vriendschap bevochten – zie de brug in het decor: zowel klimrek als symbool voor verbinding of gevaar.

Isabelle Nelson had in Nieuw-Zeeland haar pop Dolly als steun en toeverlaat, nadat haar gewelddadige vader hun ouderlijk huis in de fik had gestoken. Ze werd ermee gepest, raakte haar lieveling kwijt en au, je voelt haar pijn, wanneer ze op zoek naar vertrouwen haar hoofd op de schouder legt van de Iraakse Ali Zanad. Die heeft op zijn beurt na zijn vlucht eerst de taal van nieuwe vriendschappen moeten leren en raakte door groepsdruk bijna van het rechte (dans)pad af. Door hem onder hun lichaamsgewicht te bedelven, laten de dansers zien wanneer loyaliteit te ver gaat.

De Duitse, frêle ogende Alicia Anais Fuentes Sifuentes nam het in breakdancebattles op tegen gespierde collega’s, net zo lang tot ze een plek veroverde in The Underdog – nu haar crew. En de Bosnische Marko Šakić heeft ‘260444’ op zijn onderarm getatoeëerd: het nummer van een van de laatste bussen uit het oorlogsgebied, in 1992 zijn ticket naar de toekomst. ‘Ga maar, hoger en hoger, tussen ons geen strijd’, zingen Wende en S10 aan het slot van de aangrijpende soundscape van de bekroonde filmcomponist Nikolaï Clavier. Mooie mensen, die matties van Aya.

Matties (12+) Dans ★★★★☆ Door Danstheater Aya. Regie en choreografie Wies Bloemen i.s.m. Anne Suurendonk en dansers. 26/10, Theater De Krakeling, Amsterdam. Tournee t/m 20/12