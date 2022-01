Matroos Vosch gaf verrassend makkelijk toestemming voor nieuw boek met brieven van Reve

Énkel legale dingen deed de uitgever van Reves nieuwste brievenboek om diens weduwnaar te bewegen toestemming te geven tot publicatie.

Maandag maakte voormalig televisiemaker en thans Arthur Schnitzler-vertaler Jef Rademakers bekend dat er een nieuw boek van Gerard Reve (1923-2006) aankomt. Zeer Fijne Boy bevat negentien brieven die de volksschrijver tussen 1986 en 1997 aan Rademakers stuurde, met wie hij in die periode een aantal tv-programma’s maakte. De titel is ontleend aan de aanhef van de laatste brief, geschreven op woensdag 9 juli 1997, een maand nadat Reve in het ziekenhuis was voorzien van vier bypasses en een nieuwe hartklep. Het resultaat van de operatie was spectaculair, schrijft Reve, en dat konden ze thuis wel gebruiken: ‘Matroos Vosch is enige tijd zeer nederslachtig geweest. Leven met Reve is chique en boeiend, maar betekent niet altijd het zonnetje in huis.’

Gerard Reve op zijn 75ste verjaardag. Beeld ANP

Matroos Vosch is Joop Schafthuizen, Reves zaakwaarnemer en partner, die bekendstaat als een lastig neembare vesting voor wie iets met Reve wil doen. Jef Rademakers gunde zijn Vlaamse uitgever Sam De Graeve de publicatie, maar zei erbij dat het hem nooit zou lukken Schafthuizens toestemming te krijgen. ‘Ter bemoediging gaf Jef me Uren met Joop Schafthuizen van Reve-biograaf Nop Maas mee’, zegt De Graeve. ‘Bij het lezen daarvan zonk de moed me in de schoenen. Maar ik moet zeggen dat alles heel goed is gegaan, er was geen rimpeltje aan de oppervlakte.’ Wat hij daarvoor heeft moeten doen? ‘Énkel legale dingen’. Gaat dan misschien de gehele opbrengst naar de weduwnaar? ‘Ah, die Hollandse directheid! Laat ik zeggen dat het resultaat van de onderhandelingen alleszins redelijk is. Ik wil er ook nog wel woorden als ‘marktconform’ tegenaan gooien.’

Overigens is een Reve-brief geen zeldzaam fenomeen. Al in 1993 becijferde classicus Vincent Hunink in het tijdschrift Streven dat van Reve 1.348 brieven in boekvorm waren gepubliceerd. Volgens hem lagen er nog minstens zoveel in diverse archieven. De brief was Reves geliefdste literaire genre, twee van zijn grote werken – Nader tot u en Op weg naar het einde – zijn brievenboeken, en ook in zijn persoonlijke correspondentie hield hij altijd rekening met een groter lezerspubliek dan alleen de geadresseerde. ‘Ken je deze brief dus indirect bewaren, of voor mij copiëren?’, schreef Reve op 14 juli 1986 aan Rademakers. ‘Ik bedoel dat het toch zonde zoude zijn als hij verloren ging.’

Zeer Fijne Boy ligt eind januari in de winkel. Dat het nieuws nu al naar buiten komt, is ook een kwestie van gehaaide pr, beaamt Sam De Graeve: ‘Spreekwoorden zijn er niet voor niets en een ervan luidt: honger is de beste saus’. Het jaar is lekker begonnen. Moedig voorwaarts!