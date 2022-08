Maternal buit het contrast tussen de normen en waarden van nonnen en alleenstaande jonge moeders maximaal uit ★★★☆☆

Maternal

Páts – en dan prikt tienermoeder Lu, voluit Luciana, met haar brandende sigaret de ballon van dochter Nina door. Het is een fraai staaltje achteloos-vilein spel van debutant Agustina Malale, in het Argentijns-Italiaanse Maternal. En de zoveelste uiting van dat het voor haar personage niet werkt: het ongewenste moederschap in een restrictieve omgeving.

De Argentijnse titel van dit aardige drama is Hogar, de naam voor een door nonnen geregeerd opvangtehuis waar de levens van jonge alleenstaande moeders zo veel mogelijk in de juiste – christelijke – banen worden geleid. In zo’n veredeld klooster te Buenos Aires volgt Maternal Fati (Denise Carrizo), bevriend met Luciana en voor de tweede keer zwanger, de kersverse jonge zuster Paola (Lidiya Liberman), min of meer leeftijdsgenoot van de hulpbehoevende vrouwen, en opperrebel van dienst Luciana.

Het zijn specifieke personages in een specifieke situatie waarover zichtbaar is nagedacht: het contrast tussen de normen en waarden van de nonnen in het tehuis en de alleenstaande jonge moeders die er onderdak vonden wordt maximaal uitgebuit. In de ene scène epileert Lu haar schaamhaar omdat ze weer stiekem uitgaat met de man die haar sloeg, in de volgende scène spreekt de moeder-overste plechtig over het waarachtige levenspad dat hier dient te worden bewandeld. Wanneer de tienermoeders een avondje worden losgelaten in een bijzaaltje van het tehuis om in sexy outfits samen te dansen, delen ze chips rond alsof het hosties zijn. Zuster Paola ontwikkelt ondertussen moedergevoelens voor Lu’s dochter Nina, die bewonderend over haar praat. Paola ziet er helemaal niet uit als non: ze is mooi!

Later toont regisseur-scenarist Maura Delpero, een documentairemaker die hier debuteert als speelfilmregisseur, hoe de kinderen van al die moeders in een klasje christelijke familiewaarden krijgen bijgespijkerd – bedoeld om het grut klaar te stomen voor adoptie. Maria en Jozef dienen hier als blauwdruk van het modelgezin. Zie daar de ultieme tegenstelling in Maternal: de alleenstaande moeder staat lijnrecht tegenover haar heilige variant.

Dat is leuk bedacht, en de ingetogen kritiek op zo’n tehuis schemert best aardig tussen de regels door, maar het ontbreekt Maternal hierdoor wel wat aan spontaniteit, aan een meer naturel verhaalverloop. De drie hoofdrolspelers acteren voortreffelijk, maar de scenariovondsten van Delpero vallen dermate op dat ze óók een soort hoofdrol claimen.

Het open einde van Maternal past de film daarentegen een stuk beter. En met haar spelregie bewijst Delpero dat ze voor filmdrama wel degelijk over talent beschikt.