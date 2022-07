‘Mass’ verbeeldt de machteloosheid van ouders na een schietpartij op school ★★★★☆

Mass (2021)

Zes jaar na een bomaanslag en schietpartij op een Amerikaanse school ontmoeten twee paar nabestaanden elkaar in een bijzaaltje van een kerk. Jay (Jason Isaacs) en Gail (Martha Plimpton) zijn de ouders van een van de slachtoffers, Richard (Reed Birney) en Linda (Ann Dowd) zijn ouders van de dader, die tien mensen heeft doodgeschoten en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd.

De subliem geacteerde Kammerspiel-film Mass is in zekere zin zo beknopt als hierboven beschreven. Er zijn geen flashbacks naar het drama en de film speelt zich bijna volledig af in dat ene kamertje, waar zich een zoekend gesprek ontvouwt over de betekenis van vergiffenis en berouw, ouderlijke intuïtie en verantwoordelijkheid.

Hooguit valt op hoe zorgvuldig debuterend regisseur en scenarist Fran Kranz de aard van de bijeenkomst tijdens de eerste scènes in nevelen hult, zodat het te bespreken bloedbad haast als plottwist wordt gepresenteerd. Het is een opmerkelijke kunstgreep, wellicht ingezet om het gevoel te versterken dat alle nabestaanden slachtoffer zijn, in een vertelling die verder juist naturel en intuïtief verloopt.

Na een carrière van twee decennia als Hollywoodacteur (The Village, The Cabin in the Woods) weet Kranz hoe hij een verzameling acteurs volledig in hun rol kan laten verdwijnen. De onhandige pogingen waarmee het gesprek wordt geopend, het rondschuiven van een meegebracht bloemstukje, een haastig ingeslagen politiek zijpaadje: ze vormen de knap voorstelbare aanzet voor een diepe duik in het onvoorstelbare. De wijze waarop tal van potentiële verklaringen de revue passeren zonder dat ze daadwerkelijk iets verklaren, echoot Gus Van Sants drama Elephant (2004), dat ook over een schietpartij op school gaat. Een verhuizing tijdens de puberteit, pesterijen in de brugklas, een geweldsincident waarvan de ouders hoopten dat het bij een incident bleef; ook in Mass zijn het inmiddels clichés, pogingen om verbanden te leggen tussen al dan niet losstaande feiten, terwijl de nabestaanden weinig meer rest dan acceptatie van machteloosheid.

Fraai is ook hoe Mass ondanks die minimalistische opzet nooit oogt als verfilmd toneelstuk. Let op hoe de camera traag van het ene koppel naar het andere beweegt, waarbij halverwege de tafel niemand in beeld is: over die ruimte gaat het hier misschien nog wel het meest, de plek waar zoveel woorden blijven hangen in frustratie en onbegrip. Het verraadt grote beheersing van het filmvak om niet te verzanden in een te voor de hand liggende verbeelding van zo’n gewichtig gesprek.

Een debutant die het zichzelf zo moeilijk maakt en vervolgens op zoveel vlakken slaagt, wacht een grote toekomst.