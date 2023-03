Masaaki Yuasa, de vrije geest onder de Japanse animatie-regisseurs, zet een shot psychedelica in ‘Inu-Oh’ ★★★★☆

'Inu-Oh' van Masaaki Yuasa.

Je kunt je vergissen, als kijker van Inu-Oh. De nieuwe animatievertelling van Masaaki Yuasa doet zich aanvankelijk voor als tamelijk klassiek sprookje: hoe de door een vloek getroffen blinde luitspeler Tomona vriendschap sluit met de misvormde danser Inu-Oh, in het 14de-eeuwse feodale Japan. Samen gaan ze de bühne op, met liederen over strijdende clans. Maar dan zet Masaaki, de vrije geest onder de Japanse animatie-regisseurs (begin dit jaar op IFFR geëerd met een retrospectief), een shot psychedelica in zijn film. En neemt zo het fraai getekende decor van de shoguns en het klassieke no-theater de gedaante aan van een wervelende jarenzeventigrockmusical, inclusief gillende fans.

Het verhaaltje mag soms wat naar de achtergrond worden gedrongen, maar Inu-Oh is een heerlijk getekende, zotte mix van stijlen en invloeden.