Mary Beard laat zien waarom de Romeinse keizers tot de verbeelding blijven spreken ★★★★☆

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden, maar Thierry Baudet wist ooit ophef te veroorzaken door tijdens zijn eerste toespraak in de Tweede Kamer deels in het Latijn te spreken. ‘Het is de cultuurtaal van Europa’, gaf de politicus later als verklaring. ‘De basis van alles wat de westerse cultuur heeft voortgebracht.’

Baudet bevindt zich met zijn toe-eigening van de Klassieke Oudheid in een rijke traditie, blijkt uit Twaalf keizers, het nieuwste boek van Mary Beard dat nu in Nederlandse vertaling verschijnt. De Britse classica beschrijft daarin niet alleen hoe de Romeinse heersers sinds Julius Caesar standbeelden en munten inzetten als propaganda voor hun almacht, maar ook hoe in de eeuwen daarna vorsten en andere lieden die ‘cultuurtaal’ voor hun eigen karretjes spanden.

De magie van de eerste twaalf keizers – van ­Julius ­Caesar (die officieel geen keizer was maar alleen ‘dictator voor het leven’) tot Domitianus – was daarbij een belangrijk instrument. Zo presenteerde de Habsburgse keizer zich graag als hun rechtmatige opvolger. Translatio imperii, luidde het devies: de macht was overgedragen vanuit de Oudheid. Het moest critici van de geplaagde Habsburgers intimideren. Wie aan hen kwam, kwam aan de eeuwigheid.

Mary Beard Beeld Caterina Turroni

Er was ook een andere reden waarom sommige heersers hun paleizen volhingen met afbeeldingen van Romeinse keizers, beschrijft Beard aan de hand van de Gonzaga-dynastie, die vanaf de 14de eeuw heerste over Lombardije. Het grote publiek, dat nooit in de paleizen kwam, hoefde niet geïmponeerd te worden. De nabijheid van Romeinse voorgangers moest vooral de Gonzaga’s zelf kracht geven. ‘Niet alleen de onderdanen moesten ervan overtuigd worden dat een autocraat in de traditie stond van een oude imperiale macht, maar ook de autocraat of aristocraat zelf’, aldus Beard.

Liefhebbers van Beards werk zullen deze redenering herkennen uit haar eerdere boek Hoe wij kijken; met gelovige ogen uit 2018. Zij merkte daarin op dat de Egyptische farao’s zich omringden met enorme beelden om hun eigen onzekerheid te maskeren. ‘We vergeten hoe zwaar het moet zijn voor een mens om in zichzelf te geloven als omnipotente leider.’

Beard kreeg bij het verschijnen van dat veel dunnere boek, gebaseerd op een BBC-documentairereeks, het verwijt dat het niet al te diepgravend zou zijn. Dat risico loopt ze niet bij Twaalf keizers, met bijna zestig pagina’s aan voetnoten en bibliografie. De classica lijkt al haar kennis over elk standbeeld en schilderij van een Romeinse keizer (en hun vrouwen) te hebben opgespaard voor dit werk. Soms gaat dat ten koste van een heldere structuur, maar Beards lichtvoetige stijl vergoedt uiteindelijk veel.

Verkleedpartijen

Er valt genoeg te glimlachen over machthebbers die zich gretig hulden in de toga van de Romeinse keizer, maar daarbij niet zelden de mist ingingen. Napoleon was een van de slachtoffers. Beeldhouwer Antonio Canova kreeg de opdracht om een beeld te maken van Napoleons moeder, Letizia Bonaparte. Als voorbeeld gebruikte de kunstenaar een klassiek beeld van Agrippina, de moeder van Nero. Kenners wisten genoeg. Blijkbaar wilde Canova duidelijk maken dat mama Bonaparte net als Agrippina een monster op de wereld had gezet.

Het is overigens twijfelachtig of het beeld waarop Canova zich baseerde echt de moeder van Nero voorstelde. Het kan volgens sommige kenners ook ‘Agrippina de oudere’ zijn geweest. Voor Napoleon maakt dat de zaak er niet veel beter op. De oudere Agrippina baarde keizer Caligula. Geen Nero, maar ook geen lieverdje.

De identiteitsverwisseling is een terugkerend thema bij Beard. Met bijna sardonisch genoegen laat zij zien hoe zelfs de grootste specialisten er soms naast zitten bij het identificeren van beelden. Daar zijn goede redenen voor. Het is heel moeilijk vast te stellen wanneer marmer precies bewerkt is. Een beeld dat uit de periode vóór Christus lijkt te komen, kan zomaar eeuwen jonger blijken.

Als al duidelijk is in welke eeuw het marmer bewerkt is, dan weten we nog niet wie er nou precies wordt afgebeeld. In het geval van de twaalf keizers moeten experts zich vooral baseren op de munten met minuscule afbeeldingen van de Romeinse heersers en beschrijvingen uit het boek van de historicus Suetonius, die bijvoorbeeld schreef over de grote adamsappel en de gerimpelde nek van Julius Caesar. Het Latijn is daarbij weer een complicerende factor. Beard zelf vertelt dat zij de zinsnede ore paulo pleniore uit Suetonius’ werk vertaalt als ‘een vrij vol gezicht’, maar het zou ook ‘een disproportioneel grote mond’ kunnen betekenen.

Caesar of een onbekende?

Een veelzeggend voorbeeld van de verwarring die zo kan ontstaan, is de hype rond een beeld van Julius Caesar dat in de 19de eeuw werd aangekocht door het British Museum. Meerdere experts waren ervan overtuigd dat het beeld gemaakt moest zijn door een kunstenaar die de Romeinse heerser van nabij had gekend. Classici spraken van een historische sensatie: eindelijk stonden ze oog in oog met de grote dictator zoals hij er echt moest hebben uitgezien.

Enkele decennia later kwamen kenners met een ontnuchterende bijstelling: het beeld was helemaal niet oud en de afgebeelde man was ook niet Julius Caesar. Schielijk werd het naamkaartje vervangen door een bordje met de sneue tekst ‘een onbekende Romein’ en de buste verdween daarna in het magazijn van het museum. Inmiddels zijn er weer nieuwe twijfels. Misschien is het tóch Julius Caesar.

Als iemand ons moet vertellen dat we weinig zeker weten over de Klassieke Oudheid, dan toch het liefst de opgewekte Beard, die bij het grote publiek doorbrak met de bestseller SPQR – Een geschiedenis van het Romeinse Rijk. Vergissingen en verkeerde interpretaties zijn ‘onderdeel van de lol’, schrijft de in Cambridge gezetelde classica nu. Hoe mensen in latere tijden omgaan met de onzekere Romeinse geschiedenis kan ons ook veel leren over die mensen zelf.

Beard wist al snel genoeg na het horen van Baudets Latijnse speech in de Tweede Kamer. ‘Ik zou een politicus die niet wijs genoeg is om deze rommel te laten checken door iemand die de Latijnse taal wél beheerst nooit vertrouwen’, gaf ze in 2017 als advies in haar blog.

