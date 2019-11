Martine Bijl wint postuum NS Publieksprijs met haar bundel Rinkeldekink

Martine Bijl Beeld ANP

De prijs werd in ontvangst ­genomen door haar echtgenoot ­Berend Boudewijn. In het boek ­beschrijft Bijl de gevolgen van een hersenbloeding die haar in 2015 trof. Ze had net de opnamen van het derde ­seizoen van het populaire tv-programma Heel ­Holland bakt achter de rug.

Er werden dit jaar meer dan ­honderdduizend stemmen uitgebracht. Genomineerd waren, naast Rinkeldekink, Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, Otmars zonen van Peter Buwalda, Pessimisme kun je leren van Lévi Weemoedt, Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse en Wees onzichtbaar van Murat Isik. De zes genomineerde boeken ­behoren tot de best verkochte ­Nederlandstalige boeken tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019. De prijs bestaat onder meer uit een sculptuur van Jeroen Henneman en een geldbedrag van 7.500 euro.

Over een eerdere bundel van Martine Bijl (Hindergroen) schreef Sylvia Witteman in haar column: ‘Alles even ingehouden komisch, droog ironisch, ontroerend, ­elegant en ongedwongen erudiet, zonder een zweem van kapsones, weeë larmoyantie of valse bescheidenheid.’