Martin Mittelmeier beschrijft het ontstaan van filosofisch cultboek ‘Dialectiek van de verlichting’

Beeld Ten Have

Goed beschouwd is de Dialectiek van de verlichting een taai, duister en troosteloos werk, geschreven in een dwingende machostijl. Toch kon deze tekst uit 1947 van de Duitse filosofen Max Horkheimer en Theodor Adorno eind jaren zestig uitgroeien tot cultboek voor een hele ‘kritische’ generatie. Je verdiepen in de Dialectiek was een soort initiatierite, zegt ideeënhistoricus Martin Mittelmeier, die zelf als jongeman gegrepen werd door de Dialectiek, en nu met Vrijheid en duisternis de wordingsgeschiedenis ervan heeft geschreven.

De kiem van het cultboek ligt bij de marxistische intellectuelen van het Institut für Sozialforschung. Vanwege Hitler verkast het hele instituut in 1934 naar Amerika. Nog weer een paar jaar later koopt de behendige directeur Horkheimer een stuk grond aan de Amerikaanse westkust, van waaruit het instituut feitelijk een hele gemeenschap van bannelingen ondersteunt. Veel van deze ‘gasten van Grand Hotel Afgrond’ willen bij Horkheimer in het gevlei komen. Horkheimers oog valt echter op de energieke, snelle denker Theodor (‘Teddy’) Adorno.

Samen verleggen ze het brandpunt van hun marxistische filosofie van economie naar geweld. Zo verwerken beide vluchtelingen hun verbijstering over het feit dat een groot deel van het proletariaat zijn heil zoekt bij het fascisme. Dat begrijpen, en die vervreemde mentaliteit van het plebs in verband brengen met de ‘cultuurindustrie’ van hun nieuwe vaderland, dat wordt het programma van hun kritische theorie. De Dialectiek is filosofisch wondvocht.