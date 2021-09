Martin Hendriksma schrijft barok en beeldend over de Nederlandse kust

Je kon er kiezen voor een badkuip gevuld met koud of verwarmd zeewater. Beide waren uiteraard zéér heilzaam, maar het grootste effect op de gezondheid was te verwachten van het échte Noordzeewater. Een koetsje vervoerde de badhuisgast over het strand naar de vloedlijn. Daar ging men te water. Eventjes. Het badhuis lag niet voor niets een kwartier lopen van het dorp Scheveningen. En nieuwsgierigen die te dichtbij kwamen, moesten 25 gulden boete betalen.

Het Scheveninger badhuis was een groot succes. Het was de geboorte van het nationale strandtoerisme. Maar toerisme is niet het voornaamste onderwerp van Aan zee. Twee jaar lang reisde Martin Hendriksma de kust langs. Hij bezocht archieven, sprak met vissers, actievoerders, dorpsbewoners én wetenschappers. Hendriksma schrijft beeldend, barok, en elk verhaaltje is raak. Maar aan het slot overheerst bezorgdheid, vooral vanwege dat toerisme. ‘Het strand en onze duinen’, zo besluit hij, ‘vormen de gouden rand van Nederland. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat ons land goudgerand blijft.’

Beeld De Geus