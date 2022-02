Martha Argerich toont zich met het Rotterdams Philharmonisch Orkest meteen een natuurkracht ★★★★★

Martha Argerich en dirigent Lahav Shani in De Doelen in Rotterdam. Beeld Karen van Gilst

Het uitverkochte De Doelen gonsde donderdag na de pauze van de opwinding. Heel vaak komt de inmiddels 80-jarige Argentijnse pianist Martha Argerich niet naar Nederland, maar nu maakte ze haar opwachting met een van haar lijfstukken, het Pianoconcert in G van Ravel, en dan met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat uitblinkt in diens verfijnde muziek.

Al meteen als ze losbarst in mechanische, parelende vingeroefeningen, toont Argerich zich een natuurkracht. Als iemand die dit concerto al decennialang volledig bewoont, is ze niet bang flink met het meubilair te slepen. Ze brengt Ravels jazzdeuntjes met nét wat schmierend rubato, en in de cadens vertraagt en versnelt ze trillers zodat ze nu weer als een waas, dan weer fel staccato klinken. Zo onderscheidt ze zich niet alleen van haar eigen uitvoeringen van dit werk, maar ook van de ‘nettere’, preciezere uitvoeringen van anderen.

In het fijn bedeesd gebrachte tweede deel merk je dat haar klank net zozeer voeten- als handenwerk is. Ze laat geen van beide pedalen ook maar een moment onberoerd, waarmee ze een glasheldere frasering afwisselt met vreemde nagalmeffecten. Trouw aan haar reputatie kiest ze, zelfs in haar geijkte repertoire, niet voor het gebaande pad.

Dirigent Lahav Shani leidt het Rotterdams Philharmonisch helder en met vaste hand, maar neemt iets te weinig risico’s. Stravinsky’s Vuurvogel-suite, ook al zo’n paradepaardje van dit orkest, kon wel wat meer scherpe randjes gebruiken. Voor Shani is dan het hoogtepunt echter al geweest, nadat hij naast Argerich plaats mocht nemen als quatre-mainspartner voor een sprankelende toegift uit Ravels Ma mère l’Oye.