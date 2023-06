Martelingen, verbanning, gevangenschap; alles in naam van de partij

Jiang Qing, de vrouw van Mao Zedong, bij haar arrestatie in 1976. Jiang Qing speelde een grote rol in de Culturele Revolutie en was een van de Bende van Vier. Beeld Pictures From History/Universal

Frankfurt, 2 juni 1980

‘Schwimmweste unter Ihrem Sitz.’ Wij zijn ingestapt. Lufthansa vliegt sedert april rechtstreeks op Peking en dat weet niet iedereen, zodat het vliegtuig lang niet vol is.

Vorige zomer, toen ik vanuit ­Parijs vertrok, was het anders. Vooral veel Chinese passagiers: grote, met veel touw omwonden kartonnen dozen bij de balie, luid gepraat en gelach.

In het vliegtuig werden Chinese kranten uitgedeeld, waaronder het Chinese Volksdagblad van 31 juli 1979, waarin een criticus de vraag aansneed in hoeverre men moest voortgaan met onthullingen over de vervolgingen in de jaren 1966-1976, die nu vooral aan de Bende van Vier worden toegeschreven, maar waaraan in feite een zeer groot deel van de Chinese bevolking medeplichtig is.

‘Moet men zonder scrupules de excessen van de Culturele Revolutie aan de kaak stellen?’, vroeg de criticus zich af. Zouden deze onthullingen over gevangenschap, martelingen en verbanning niet het aanzien schaden van de partij in wier naam het allemaal had plaatsgevonden?

Deng Xiaoping, nu een van de machtigste mannen van China, is tweemaal door de maoïsten de politieke wildernis in gestuurd. Het is niet onmogelijk dat het voor hen een persoonlijke genoegdoening is om het onrecht aan de kaak gesteld te zien dat hunzelf is overkomen.

D.W. Fokkema (1931-2011), literatuurwetenschapper en sinoloog. Ingekort fragment uit Chinees dagboek. De Arbeiderspers, 1981.