Marlene is een mengsel van rock, spierballen, romantiek en weemoed

Zanger Thé Lau van The Scene. Beeld ANP

Het valt vandaag niet mee om oké te zijn,

en ik zeg je vaarwel Marlene

Marlene, The Scene (1998)

Met een mengsel van rock, spierballen, romantiek en weemoed wekte de voormalige punkrocker Thé Lau in 1998 een vrouw tot leven in wier armen hij iemand anders kon zijn: Marlene. Neem me mee, smeekt hij haar.

Marlene was een fantasiefiguur, ze ontstond in de verbeelding van muzikant en tekstschrijver Lau (1952-2015). Het tiende album van zijn nederrockband The Scene (anno 1979) droeg hij op aan deze zelfgekozen ‘moeder van alle mannen’, een vrouw met een fonkelende blik en wonderlijke ogen. Voor de locatie zocht hij zijn eigen woonplaats uit. Hij dacht aan haar ‘in de regen, de Amsterdamse regen’.

De man met de rauwe, hese en tedere stem stond aan het eind van de eeuw op een kruispunt. Het vuur van The Scene, opgelaaid met de succesalbums Blauw (met de gelijknamige doorbraakhit) en Open, smeulde nog, maar de band had meer brandstof nodig - en Lau zelf ook.

The Scene stond op het punt uit elkaar te spatten, zei hij in het Brabants Dagblad. ‘Ik weet nog dat ik een keer ergens in Brabant tijdens zo’n festival op een dorpsplein van het podium afliep en dacht: het is net een circus. Het doek is gescheurd, de acrobaten zijn vermoeid. En wie ben ik dan in dat hele verhaal?’

De voorgaande jaren waren vet geweest, met honderden luid bejubelde liveoptredens, een prominente vermelding op de artiestenlijst van het grote popfestival Torhout/Werchter en de winst van de Popprijs in 1992. In 1998 waren de vette jaren voorbij. The Scene was volgens Lau een ‘soort variété-attractie’ geworden.

Zijn antwoord was Marlene, een plaat die een zachtmoediger mix bevatte van poëzie en melancholie - altijd weer die melancholie - dan voorheen. Zangles had hem tot een betere zanger gemaakt, akoestisch gitaarwerk en zelfs strijkers waren nieuwe ingrediënten. De muziekpers was overtuigd, maar het publiek liet Marlene links liggen.

Kan gebeuren. Stöicijns bleef Lau zijn eigen weg volgen, tot het onverbiddelijke einde. Keelkanker, uitzaaiingen: het waren in 2014 óók voorbodes van een formidabel slotakkoord. De publieke zegetocht bevatte onder meer een Edison Oeuvreprijs, een muziekstuk (Platina Blues), een roman (Juliette) en een bejubeld optreden op Pinkpop, curieus genoeg het eerste van The Scene in Landgraaf.

De dood was al nabij toen hij een schitterend interview gaf aan Het Parool. Bij de dag leven en genieten, was zijn credo. Hij hoefde niet tegen elke prijs te leven. Chemotherapie wees hij van de hand. ‘Ik ga niet door al die ellende om twee maanden langer te bestaan’. Hij bleef roken en drinken. ‘I enjoy life en heb me in lange tijd niet zo goed gevoeld’.

Thé Lau keerde terug op de oude tennisbaan van zijn ouders in Bergen - hij was ontevreden over zijn topspinbackhand - en concludeerde dat zijn ziekte hem meer had gegeven dan had afgenomen. Op 23 juni 2015 overleed hij, de geboren muzikant die tot zijn eigen verbazing in zijn laatste dagen een bekende en geliefde Nederlander was geworden.