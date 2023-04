Mark Stewart (1960-2023) was met The Pop Group een van de inspiratiebronnen van Nick Cave

Mark Stewart (rechts) en Gareth Sager tijdens een optreden van The Pop Group in 1980. Beeld Redferns

Nog maar 16 jaar was Mark Stewart toen hij in 1977 The Pop Group oprichtte. Een ironische naam, zei hij later want de band speelde alles behalve popmuziek. Eerder was het een punkband die meer van funk hield dan van punk, vond hij. The Pop Group maakte een mix van funk, reggaedub, Krautrock en freejazz, een veelheid aan stijlen die werd overschreeuwd door de machtige, hysterische en live angstaanjagende stem van Stewart.

Toen Nick Cave in 1980 van Melbourne naar Londen verhuisde om het daar met zijn Birthday Party te gaan maken, raakte hij diep onder de indruk van Stewarts zang. De ontregelende optredens van The Pop Group waren een grote inspiratie voor Caves eigen muzikale koers.

Behalve de volstrekt compromisloze voordracht van Stewart waren ook zijn teksten bijzonder. Waar de meeste punkbands vooral protesteerden tegen ‘het systeem’, wezen de pamflettistische teksten van Stewart ook op de eigen zwakheden. Het tweede album noemde hij For How Much Longer do we Tolerate Mass Murder? en hun meest succesvolle (tweede) single heette We Are All Prostitutes.

Er was zo rond 1980 eigenlijk niemand die zo fel tekeer ging als Stewart met zijn band. Met de punk van de Sex Pistols had hij niet zoveel. Dat vond hij niks meer dan ouderwetse, snelle rock-’n-roll. Zijn band ‘was dan wel een zootje ongeregeld dat ook eigenlijk niet kon spelen’, zoals hij in 2015 tegen de Volkskrant zei, ze legden hun oren liever te luister bij Sun Ra en Funkadelic.

De mix van reggae, funk en jazz op het debuutalbum Y van The Pop Group was in 1979 ongehoord, en invloedrijk. Hetzelfde geldt voor de bands die na het uiteenvallen van The Pop Group in 1981 voortkwamen uit de originele band, zoals Rip Rig & Panic en Pigbag.

Zelf raakte Stewart na een bezoek aan New York in de ban van hiphop. Met producer Adrian Sherwood en de Amerikaanse muzikanten Keith LeBlanc (drums), Doug Wimbish (bas) en Skip McDonald (gitaar) legde hij met het album As The Veneer of Democracy Starts to Fade de basis voor een nieuw genre: industriële hiphop. Het was het tweede album dat hij uitbracht als Mark Stewart & The Maffia, en opnieuw volstrekt compromisloos. Zijn begeleiders zouden als Tackhead doorgaan, Stewart bleef onder eigen naam indruk maken in de Britse underground. Hij was een grote inspiratiebron voor de Bristol-sound die begin jaren negentig met Massive Attack en Tricky van zich deed spreken.

Toen Matt Groening, tekenaar van The Simpsons, in 2010 werd gevraagd een festival te cureren, vroeg hij of Stewart zijn Pop Group wilde herenigen. Er kwam een herstart, in 2015 gevolgd door het prima album Citizen Zombie en intense optredens op de festivals Best Kept Secret en Le Guess Who?.