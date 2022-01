Mark Hendriks tekende een geraffineerde strip over het leven op Groenland

Voor een luie tekenaar is een verhaal dat zich afspeelt in de sneeuw ideaal, want het papier verzet alvast veel werk: door wit te zijn. In zijn grafische roman Groenland heeft ook stripmaker Mark Hendriks van die ongereptheid geprofiteerd, maar dat is meer een kwestie van raffinement dan van gemakzucht. Eén penseelstreek kan genoeg zijn om overtuigend het spoor van een sneeuwscooter neer te zetten.

Hoofdpersoon in zijn boek is de vlogger Malik Petersen, die met 700 anderen in het vissersdorpje Anooritooq woont, ‘de bruisende metropool van Oost-Groenland’. Het is een soms pittoresk, soms troosteloos oord waar Malik ons doorheen loodst met zijn mobiel-op-selfiestick. Het leven is er hard, koud en een beetje onsmakelijk. Hendriks laat ons kennismaken met de culinaire specialiteit kiviak: zeevogels gefermenteerd in een uitgeholde zeehond. Maar Groenland is geen toeristische gids, al lijkt het daar wel even op. In een van zijn vlogs gaat Malik mee met de schippers van Torrak Reizen, die met hun gasten orka’s gaan spotten. Later blijkt dat deze schippers op buitenlandse bestelling ijsberen, walrussen en zeehonden afschieten, illegaal natuurlijk. Dat kan de boze geest Akueqqutit niet over zijn kant laten gaan.

Mark Hendriks: Groenland. Scratch Books; € 24,95.