Maritiem Museum Rotterdam wint Museumprijs 2018

Het Maritiem Museum Rotterdam heeft de Museumprijs 2018 gewonnen. Met ruim 37 procent van de stemmen bleef het museum aan de Rotterdamse Leuvehaven de twee andere genomineerde musea, GeoFort in Herwijnen en het Science Centre in Delft, voor in de strijd om de meest prestigieuze publieksprijs in de Nederlandse museumwereld.

Ruim 113.570 mensen brachten hun stem uit op de drie musea, een record. Het Maritiem Museum Rotterdam mag zich een jaar lang tooien met de titel ‘Museum van het Jaar’ en krijgt bovendien een bedrag van 100 duizend euro om een interactieve techniekwerkplaats te verwezenlijken, waar smeden, monteurs en timmerlui de handen uit de mouwen gaan steken.

Nieuwsgierige bezoekers kunnen daar zelf aan de slag met de maritieme ambachten van vroeger en nu. De werkplaats komt in een nieuw paviljoen dat komend jaar wordt gebouwd aan de Leuvehaven. Het brengt de oude en nieuwe haven samen: een unicum in Rotterdam, aldus museumdirecteur Frits Loomeijer.

De Museumprijs, die bestaat sinds 1990, is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Elk jaar is er een andere categorie; dit jaar was dat een museum ‘dat het verhaal over techniek op de meest aantrekkelijke manier weet te vertellen’.

Eerdere winnaars van de prijs waren het TextielMuseum Tilburg, Nationaal Monument Kamp Vught, het Fries Museum en het Joods Historisch Museum in Amsterdam.