Marisa Franco scheef een bestseller over vriendschap: ‘Homofobie heeft mannenvriendschappen beschadigd’

Beeld Isa Grutter

‘Gisteren heb ik gehoord dat het nu al een New York Times-bestseller is’, zegt de Amerikaanse psycholoog Marisa G. Franco (31) via een videoverbinding vanuit een kaal kantoor van de Universiteit van Maryland, vlak bij haar woonplaats Washington D.C. Glunderend: ‘That’s wild.’

Het succes van haar op 6 september verschenen boek Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make – and Keep – Friends is verklaarbaar. Het is een handleiding, gebaseerd op meer dan honderd wetenschappelijke onderzoeken, voor iets waar iedereen mee te maken heeft: het aangaan en onderhouden van vriendschappen.

Sommigen zijn daar fanatieker in dan anderen. Franco schrijft over een vrouw die in haar telefoon reminders instelt die haar eraan herinneren om met vrienden contact op te nemen.

Het onderhouden van vriendschappen begint dan wel erg op werken te lijken.

‘Zeker. Veel mensen denken dat vriendschappen altijd maar spontaan en ongedwongen moeten zijn, en dat idee wil ik aan de kaak stellen. Alle relaties vereisen toch werk? Als je met iemand gaat daten, moet je met diegene contact onderhouden, een bar uitkiezen en daar vervolgens reserveren. Als je met iemand een liefdesrelatie hebt, zie je al het gedoe eromheen als onderdeel van de reis. Bij vriendschappen is dat minder het geval.’

Kinderen hebben over het algemeen minder moeite met het maken van vrienden, schrijft u.

‘Als kind heb je dat wat de socioloog Rebecca Adams de ingrediënten voor een organische vriendschap noemt: herhaalde, ongeplande interacties met andere kinderen en gedeelde kwetsbaarheid. Je komt elkaar elke dag tegen op school. Tijdens gym, vakanties en buitenschoolse opvang zie je elkaar in een andere omgeving. Vriendschappen ontstaan gewoon. Als volwassenen hebben we dat veel minder. Op werk zie je vaak alleen de professionele kant van collega’s.’

U vindt dat het belang van vriendschappen in de westerse cultuur wordt getrivialiseerd. Kunt u dat uitleggen? Friends is een van de populairste series ooit.

‘Vooropgesteld: wij komen uit verschillende culturen. Dus zeg het vooral als iets niet van toepassing is op Nederland. Het klopt dat Friends nog steeds goed wordt bekeken. Maar er zijn ook films en series die alleen maar om liefde draaien. Ik bedoel: de romkom is een genre op zich. Ik heb het idee dat het in een groot deel van de westerse wereld vooral draait om romantische liefde en dat het belang van vriendschappen wordt onderschat.

‘Als twee mensen geen relatie hebben, zijn ze gewoon vrienden. Als ze wel iets romantisch nastreven, willen ze meer worden dan alleen vrienden. Mensen wier belangrijkste relaties vriendschappen zijn, worden weggezet als verstokte vrijgezellen.

‘Die focus op liefdesrelaties heeft gevolgen. Als de samenleving voorschrijft dat er maar één type relatie echt belangrijk is, kunnen vrijgezellen zich eenzaam voelen, ook al hebben ze fantastische vrienden.

Marisa Franco: ‘Eenzaamheid heeft een grotere invloed op je levensverwachting dan eten of bewegen.’ Beeld Darren Agboh

‘Het belang van vriendschappen is niet altijd onderschat. Voor de 18de eeuw trouwden mensen in de westerse wereld lang niet altijd om liefde. Praktische overwegingen speelden daarbij ook een rol. Romantische liefde – waarbij je de ander idealiseert en naar diegene smacht – vond je bij vrienden.

‘Homoseksuele seks was taboe. Maar een heel scala aan gedragingen waaruit iemands geaardheid zou kunnen blijken, was dat niet: namen in bomen kerven, handen vasthouden, samen in bed liggen, liefdesbrieven schrijven. In het boek citeer ik uit liefdesbrieven die Abraham Lincoln aan zijn vriend Joshua Speed schreef.

‘Toen kwamen er psychologen als Sigmund Freud en ​​Richard von Krafft-Ebing, die schreven dat je geaardheid je identiteit bepaalde. Vanaf 1870 is duidelijk zichtbaar dat mensen zich ongemakkelijk gaan voelen bij het tonen van genegenheid aan hun vrienden van hetzelfde geslacht, omdat het betekende dat mogelijk iets aan ze mankeerde. Die homofobie heeft onze vriendschappen beschadigd.

‘Vooral die van mannen. Ik denk dat sommigen van hen lijden aan iets dat homohysterie wordt genoemd, de angst om als homo gezien te worden. Ik heb een man geïnterviewd die vertelde dat een vriend hem eens vroeg om mee uit eten te gaan. ‘Zullen we niet lunchen, of een derde persoon uitnodigen?’, zei hij. ‘Anders ziet het er raar uit.’’

Waarom speelt deze angst meer bij mannen?

‘Dat weet ik niet. Misschien omdat denkbeelden over mannelijkheid nog meer dan bij vrouwen worden gedefinieerd door heteroseksualiteit?’

Mannen zijn ook eenzamer geworden dan vrouwen, schrijft u.

‘Ja, al blijkt dat met name uit onderzoek dat is gedaan in de Verenigde Staten. Maar inderdaad, daaruit blijkt dat het aantal mensen dat zich eenzaam voelde tussen 1990 en 2021 is verviervoudigd. Het aantal mannen is zelfs vervijfvoudigd. De eenzaamheid is vooral toegenomen in 2012, het jaar dat smartphones populair werden. Maar het is ingewikkeld. Want smartphones kun je ook gebruiken om face-to-face-contact met anderen te krijgen.’

Vriendschappen redden levens, schrijft u.

‘Als je contact hebt met een vriend, maakt je lichaam het hormoon oxytocine aan. Dat wordt ook wel ‘het fontein van de eeuwige jeugd’ genoemd, want het houdt je jong. Eenzaamheid doet het tegenovergestelde. De mate daarvan heeft een grotere invloed op je levensverwachting dan wat je eet of hoe veel je beweegt.’

U verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat tijd doorbrengen met vrienden tot meer geluk leidt dan het zijn met je partner.

‘Bij vrienden hoef je niet te denken aan huishoudelijke taakjes en alle andere verplichtingen die bij het leven komen kijken.’

Hoe je vrienden maakt, hangt af van je zogenoemde hechtingsstijl, schrijft Franco. In haar boek beschrijft ze er drie: veilige hechting, angstige hechting en vermijdende hechting. De theorie erachter is in de jaren veertig en vijftig ontwikkeld door de Britse psychiater John Bowlby.

‘Je hechtingsstijl wordt in eerste instantie bepaald door je opvoeding’, zegt Franco. ‘Veilig gehechte mensen hebben liefdevolle ouders gehad die adequaat op emoties reageerden. Daardoor zijn veilig gehechte mensen emotioneel stabiel en slagen ze erin intieme relaties aan te gaan, zowel in liefde als in vriendschap.

‘Ouders van angstig gehechte mensen zijn tijdens de opvoeding inconsequent. Als hun kind huilde, schoten ze het de ene keer te hulp en deden ze de andere keer niks. Daardoor vrezen angstig gehechte mensen te worden verlaten en zijn ze uit op aandacht en erkenning.

‘Vermijdend gehechte mensen krijgen van hun ouders eten en onderdak, maar geen emotionele ondersteuning. ‘Niet huilen, los het zelf op.’ Ze laten daardoor moeilijk anderen toe tot hun gevoelens.’

‘Om een voorbeeld te geven: veilig gehechte mensen durven vrienden om hulp te vragen. Angstig gehechte mensen vrezen als last te worden gezien. Vermijdend gehechte mensen zijn bang dat ze zwak overkomen.’

De hechtingstheorie van Bowlby is bekritiseerd. ‘De [tot ouders gerichte] eis tot nabijheid en beschikbaarheid waar Bowlby van uitgaat en de schade die gebrek daaraan zou berokkenen, gaat me veel te ver’, zei de Leidse hoogleraar historische pedagogiek René van der Veer vier jaar geleden in de Volkskrant. ‘Als je je baby even laat huilen, is-ie niet voor de rest van zijn leven beschadigd.’ Maar, zei Van der Veer ook: ‘Kinderen kunnen in grote lijnen veilig of onveilig gehecht zijn. Dat is geen totale onzin.’

Het lijkt me dat iedereen veilig gehecht wil zijn. Kan je hechtingsstijl in je leven veranderen?

‘Absoluut. Volgens het ene onderzoek gebeurde veranderde de hechtingsstijl bij een kwart van de mensen, volgens een ander bij driekwart.

‘In het boek geef ik het voorbeeld van een jongen in de kantine die melk over zijn rug krijgt gegooid. Veilig gehechte mensen gaan ervan uit dat anderen ze aardig vinden en denken dat zoiets een ongelukje is. Angstig gehechte mensen vermoeden opzet en voelen zich vernederd. Het is slim om optimistisch op ambigue situaties te reageren, want in sociale relaties is sprake van een selffulfilling prophecy: uit onderzoek blijkt dat mensen aardig doen tegen mensen door wie ze denken aardig gevonden te worden.’

Kan één persoon ook verschillende hechtingsstijlen hebben?

‘Zeker. Ikzelf ben over het algemeen veilig gehecht, maar het uitspreken van conflicten boezemt me nog steeds angst in. Ik ga nu wel meer ontspannen met die onzekerheden om.’

Om vrienden te maken, moet je, net als de vrouw die reminders instelt om met mensen contact op te nemen, initiatief nemen, zegt Franco. Toen ze een twintiger was, had ze ook daar angst voor, schrijft ze in haar boek. ‘Het was veel makkelijker om door een wereld te lopen waar mensen mij aardig vonden in plaats van andersom. Als ik het initiatief aan hen overliet, hoefde ik niet bang te zijn voor afwijzing.’

Die angst is in vaak ongegrond. Franco schrijft over een onderzoek waaruit blijkt dat mensen doorgaans onderschatten hoe aardig ze door een ander worden gevonden.

Het tonen van affectie, dat wat begin negentiende eeuw zo gebruikelijk was, is belangrijk in een vriendschap, schrijft u.

‘Door affectie toon je aan dat je iemand waardeert. Dat kan door een knuffel zijn, een compliment, of zelfs een glimlach. Mensen doen dit soort dingen voortdurend bij onze partners, maar zeker mannen voelen zich soms ongemakkelijk om het bij hun vrienden te doen. Omdat ze niet zeker weten of die vrienden hen ook zo aardig vinden, of vanwege de homohysterie.

‘We hebben de neiging alle vormen van intimiteit te seksualiseren. Zeker bij vriendschappen tussen heteroseksuele mannen en vrouwen is daardoor soms onduidelijk of sprake is van platonische liefde of van seksuele. Als een man gewoon wat tijd wil doorbrengen met een vrouw, kan gedacht worden dat hij seks met haar wil. Dus zullen sommige mannen daar voorzichtig mee zijn. Dit is zonde: als een man bevriend is met vrouwen, ervaart hij meer emotionele steun in al zijn vriendschappen, blijkt uit onderzoek.

‘Het tonen van affectie is enorm belangrijk. Mensen die dat vaak doen, zijn gelukkiger, hebben vollere sociale agenda’s en ontvangen meer affectie van anderen.

‘Voor een onderzoek schreven mensen dankbaarheidsbrieven, waarbij ze moesten aangeven hoe gelukkig of ongemakkelijk de ontvanger daarop zou reageren. De schrijvers overschatten de ongemakkelijke gevoelens van de ontvanger, en onderschatten zijn of haar geluk.’

Ook belangrijk: kwetsbaarheden tonen.

‘Dat versterkt en verdiept een relatie. Door het delen van onzekerheden vrees je soms zwak over te komen, maar het tegendeel is waar: je wordt als eerlijk en oprecht gezien en straalt uit dat je de ander vertrouwt. Je hoeft niet meteen je diepste geheimen te delen. Als ik als psycholoog cliënten aanraadt om zich op het werk kwetsbaar te tonen, zeggen ze vaak dat ze dat moeilijk vinden. Maar dan zeg ik dat ze kunnen beginnen met praten over hun hobby’s, of hoe ze hun verjaardag hebben gevierd. Dat zijn geen onderwerpen waar op de werkvloer vaak over wordt gepraat.’

Je kunt ook te veel delen. In uw boek schrijft u over een vrouw die te pas en te onpas over haar seksuele escapades begint.

‘Ik noem dat oversharing. Je kwetsbaar tonen is authentiek, oversharen is een afweermechanisme, waarbij je dwangmatig dingen deelt in de hoop op toenadering, en uit angst voor afwijzing. Vaak maakt het in zo’n geval niet eens uit met wie je je onzekerheden deelt: ze moeten je gewoon van het hart. Terwijl je je alleen echt kwetsbaar kunt tonen bij mensen die je vertrouwen hebben gewonnen.’

U schrijft dat veilig gehechte mensen aardig zijn tegenover anderen omdat ze om hen geven. Angstig gehechte mensen zouden aardig zijn in de hoop dat anderen aardig terug doen.

‘Angstig gehechte mensen kunnen zeggen: ‘Ik heb je de vorige keer naar het vliegveld gereden, waarom rijd jij mij nu niet?’ Veilig gehechte mensen doen het als daad van vriendschap.’

Maar willen we niet allemaal wat terug voor onze aardigheid? Of gelooft u in puur altruïsme?

‘Nee, dat is een goed punt. Maar bij veilig gehechte, goede vrienden zal minder direct sprake zijn van ‘voor wat hoort wat’. Dan is sprake van vertrouwen dat de ander er op de lange termijn voor je zal zijn.’

Op sommige momenten is het extra belangrijk om aardig te zijn.

‘Er zijn situaties die onevenredig veel invloed hebben in hoe de ander naar de vriendschap kijkt. Ik noem dat diagnostische momenten. Vaak zijn die er als de ander in nood is. Stuur een zieke vriend dus soep, of een lief bericht.’

How to make and keep friends Na lezing van het boek weet je hoe je vriendschappen moet aangaan én onderhouden, zo belooft de titel. Volgens Franco zijn ‘openers’ – mensen die ervoor zorgen dat anderen zich openstellen – hier bij uitstek goed in. ‘Zij praten weinig over zichzelf maar stellen vooral vragen, die ietwat anders zijn dan gebruikelijk. Niet: hoe gaat het? Maar: wat is het laatste dat je hebt geleerd?’

Uitmaken of dood laten bloeden? Marisa Franco vroeg haar Instagram-volgers hoe zij wilden dat een ander de vriendschap zou beëindigen. De helft wilde de boodschap in het gezicht horen, en de helft wilde dat de ander de vriendschap langzaam laat doodbloeden. ‘Ik vermoed dat het afhangt van je hechtingsstijl’, zegt Franco. ‘Veilig gehechte mensen zullen het denk ik liever direct horen. Zij die angstig zijn gehecht niet, omdat ze de afwijzing vrezen.’