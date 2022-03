Marina Abramovic voert The Artist Is Present opnieuw op als benefietveiling voor Oekraïne

Marina Abramovic ontmoet tijdens The Artist is Present in 2010 haar ex-partner Ulay. Beeld WireImage

Tijdens haar overzichtstentoonstelling in het MoMA in New York zat video- en performancekunstenaar Abramovic drie maanden lang tijdens openingsuren van het museum bewegingloos op een stoel. Het publiek kon bij haar aanschuiven om haar in de ogen te kijken.

Ruim 1.500 bezoekers schoven in 2010 aan in New York. Menigeen barstte in tranen uit en noemde het achteraf een spirituele ervaring. Iconisch werd de ontmoeting tussen Abramovic en haar ex-compagnon en -partner Ulay. De twee hadden elkaar jarenlang niet meer gezien. Abramovic wist niet dat Ulay ook zou komen.

Wie de ervaring van The Artist Is Present twaalf jaar later alsnog wil beleven, kan een bod doen op een benefietveiling voor Oekraïne. Dezelfde houten tafel met twee stoelen zullen opnieuw worden opgesteld, dit keer in de Sean Kelly Gallery in New York. De hoogste bieders zullen worden gefotografeerd door Marco Anelli. Hij maakte twaalf jaar geleden de officiële foto’s van alle ontmoetingen in het MoMA.

Biedingen via de kunstverkoopsite Artsy lopen tot deze vrijdagmiddag 17.00 uur Nederlandse tijd. Donderdag stond het hoogste bod op 24 duizend dollar voor een een-op-een-foto met Abramovic. Voor een foto voor twee personen met Abramovic was toen 20 duizend dollar geboden.

Bonnefantenmuseum

Een ander performancebenefiet voor Oekraïne is dit weekend in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Marta Volkova en Slava Shevelenko, een Russisch kunstenaarsduo met Oekraïense wortels, openen daar de Winkel in Desinformatie. Bezoekers kunnen in de ‘winkel’ kiezen tussen voorgedrukte alternatieve waarheden of geïmproviseerde leugens. De teksten zijn onder andere geschreven door schrijver Marente de Moor, die in de jaren negentig in Rusland woonde.

Ook wordt dit weekend in het Bonnefantenmuseum een Bureau van Telefoonterreur geopend. Dat bureau zal volgens het museum een ‘dringend telefonisch offensief lanceren tegen overheidsinstanties in Rusland, die verantwoordelijk zijn voor het hersenspoelen van Poetins onderdanen’. Voor 5 euro kan een boodschap worden verstuurd aan een jeugdkamp van Poetins partij Verenigd Rusland, voor 20 euro een bericht naar de oproerpolitie.